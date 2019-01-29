EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  1999  59
Все про:баннер (34) Порошенко (16214) Форум (92) Гандзюк (177)

 "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко. ФОТО

Возле Международного выставочного центра, где в настоящее время проходит форум с участием Президента Украины Петра Порошенко и, на котором, вероятно, будет выдвинута его кандидатура на пост главы государства, активисты зажгли файеры и развернули баннеры "Извините, так, а кто заказал Гандзюк?.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Facebook-сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

"После речи отца Екатерины Гандзюк, у нас есть не только вопрос, но и конкретные фамилии. Сегодня эти фамилии должны быть на съезде, который выдвинет Петра Порошенко в президенты. Гордеев? Рищук? Петр Порошенко, вы с ними? С людьми, которые связаны с убийством Екатерины Гандзюк и очень скоро будут отвечать за это убийство в суде как заказчики? Или вы с нами, украинцами, которые больше не будут терпеть?", - говорится в сообщении.

Кто заказал Гандзюк?: активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко 01
Кто заказал Гандзюк?: активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко 02
Фото со страницы Facebook-сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?"

Кто заказал Гандзюк?: активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко 03

Напомним, отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА и партийца Блока Петра Порошенко Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, партийца "Батьківщини" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалой.

Также смотрите: "Дайте комиссии работать дальше", - нардеп Борислав Береза попросил продлить работу ВСК по Гандзюк. ВИДЕО

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головыЕкатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Читайте: ГБР отказалось регистрировать дело о разглашении Луценко данных следствия по убийству Гандзюк, - Маси Найем

Источник: https://censor.net.ua/n3108813
 
   
 Топ комментарии
 
а кто заказал - плакаты и банер - все это денег стоит?
 показать весь комментарий
 
А чого до Йулькі не сходили спитати? Чи то косата їх сюди сама прислала?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а кто заказал - плакаты и банер - все это денег стоит?
 показать весь комментарий
 
 
Не об этом надо думать, а о том, по справедливости это или нет. По моему - по справедливости
 показать весь комментарий
 
 
О! А мені в СБУ сказали, що замовник ти, Igor L. Вже й документи готові для твого арешту. Тільки не викручуйся, а відразу зізнайся. Твоя ІР-адреса, справжнє ім'я і домашня адреса відомі.
 показать весь комментарий
 
 
что-то у Вас Закон и Справедливость вещи несовместимые получились.
 показать весь комментарий
 
 
А ты чего здесь? Быстро включил телевизор и смотреть , смотреть и смотреть.
 показать весь комментарий
 
А Б З А Ц

цей банер коштує максимум 1000 гр.
але ж для порохоботів 1000 цінніша
ніж життя Каті.
цинічні бандерівці потратили 1000 на банер
та вимагають справедливого розслідування....
 показать весь комментарий
 
 
А чого до Йулькі не сходили спитати? Чи то косата їх сюди сама прислала?
 показать весь комментарий
 
 
Гандзюк замовив депутат від "Батьківщини".
Гандзюу різко критикувала верхівку херсонської "Батьківщини" за співпрацю з регіоналами.
Гандзюк вийшла з херсонської "Батькывщини" за місяць до замаху.
Її вирішили показово покарати.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, мабуть, за твій, якщо тримаєш СЕЙ рахунок"Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко - Цензор.НЕТ 9273
 показать весь комментарий
 
Я протухлу заливну рибу не вживаю. Це делікатес для зюзюльок..😃
 показать весь комментарий
 
 
Ну, тоді протверезій перед тим, як клацати по клавіатурі
 показать весь комментарий
 
Подивися я твій профіль. Одні там нулі... Пити в "одиночку" сумно і шкідливо..😃
 показать весь комментарий
 
 
Чтож вы уже четвертый год то с Мальдивами? Больше ничего нарыть так и не смогли? Он перед тобой бараном должен отчитываться куда задекларированный доход тратить?
 показать весь комментарий
 
 
таки четвертый год.. да, удмурд?.. а мы то думали разок слетал
 показать весь комментарий
 
 
Тяжелый случай, лечитесь уважаемый.
 показать весь комментарий
 
 
странно.. случай у вас, а лечиться должен я "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко - Цензор.НЕТ 3926
 показать весь комментарий
 
Так.Мало який мультимільйонер може собі дозволити відпочинок на таку астрономічну суму)
 показать весь комментарий
 
так есть же комиссия!по требованием активистов и была создана-почему ей вопросы не задают?
 показать весь комментарий
 
 
А хто дає конкретні відповіді тій комісії"Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко - Цензор.НЕТ 7023 Окрім того, що її діяльність практично закінчилась...
 показать весь комментарий
 
комиссия от рады-высшего законодательного органа и возглавляется активистом!почему вопросы задают президенту,а не комиссии?
 показать весь комментарий
 
Уже менты на них составили протокол, мешают феодалам мероприятие проводить.
 показать весь комментарий
 
 
Гандзюк заказала старая московско ордынская система управления властью ,от которой государство Украина не отказалась,а также круговое кумовство, а рассматривать это будет суд ,который работает по вказивкам и постановам и редко работает по конституции
 показать весь комментарий
 
 
На петю это не действует у него лозунг обещал 5 лет назад прокатило снова обещаю народ лохи опять поверят
 показать весь комментарий
 
 
А кто им позволит, чтобы PR акция пропала!?
 показать весь комментарий
 
 
Все акции против Петра проплаченные, а те кто "за" - добровольцы-сладкоежки.
 показать весь комментарий
 
А Порошенко должен расследовать уголовные дела?
 показать весь комментарий
 
 
А брильянтовые как поживают? Саркварелидзе и Саакашвили наверное мешают расследовать?
 показать весь комментарий
 
 
судя по количеству упоротых на акции - никому Катюха не впала, а если этой кучке еще и заплатили ... "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко - Цензор.НЕТ 7028 "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко - Цензор.НЕТ 8358 "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко - Цензор.НЕТ 8358 "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко - Цензор.НЕТ 8358
 показать весь комментарий
 
 
И как всегда на подобных акциях как не пенсы, так студенты.

Вот бля так и вижу, как студенты есть-пить не могут, а всё думают, кто ж заказал Гандзюк?
 показать весь комментарий
 
 
Все они агенты кремля..правильно Пеця?
 показать весь комментарий
 
 
то не просто агенты.. то ще зрадоботы..юлефаны.. шпигуни .. кароче все в сборе - одним словом народ Украины "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко - Цензор.НЕТ 5349
 показать весь комментарий
 
 
Эти не агенты, они наслушались Сусанина и вместо прокуратуры пошли к Порошенко...
 показать весь комментарий
 
Кто за П.О.П включите телевизор и слушайте, а то вдруг шо то проронете. Или будете рукой Кремля. Не слушать, во даете.
 показать весь комментарий
 
Я смотрю ты прям от него не оторвешся

 показать весь комментарий
 
А може Гандзюк замовили ті самі, хто і цю акцію?
 показать весь комментарий
 
 
А може, а може... Ну, тобто, євреї, євреї, кругом одні євреї і одна суцільна змова. Але ж є виконавці, значить, є замовники. Усе, що потрібно, дізнання. Як добути? А де прахфессіанали "Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко - Цензор.НЕТ 5021
 показать весь комментарий
 
Примерно как ситуация с Иловайском, Коломойский там начудил ради собственных потребностей, а недалёких натравил на Порошенко...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо маєш факти, іди до прокуратури чи СБУ. А просто так ля-ля і я можу..."Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко - Цензор.НЕТ 8192
 показать весь комментарий
 
 
Я то приведу хронологию событий, у меня просто закладки на другом компьютере, а вот ты приведи факты, что Порошенко прогуливает работу в прокуратуре и не ведёт следствие по Гандзюк.
 показать весь комментарий
 
 
Использовать это злодейское убийство ради борьбы за власть это еще не последняя подлость тех, кто ради этой самой власти готов ползти по головам, готов на любое преступление, кто с помощью кремлевских денег готов сдать Украину врагу!
 показать весь комментарий
 
 
А що, для жулькі блядіміровни є якась межа підлості? Як на мене то вона і є сама продажна підлість... Нижче неї дна немає.
 показать весь комментарий
 
 
Вони вважають,що президент розслідує вбивство Гандзюк? Феєричні довбо....Вже давно затримали виконавців,організатора,який заявляє,що він і є кінцевий замовник(не хочуть у нього спитати?),продовжується слідство.А чому не хто замовив Аміну? Чи Шеремета ?
Тітушня смердюча.Спитати б,хто їх найняв,потанцювати на кістках.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кто заказал Гандзюк?": активисты встречали баннерами и файерами делегатов форума Порошенко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх