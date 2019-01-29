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 Общество, Спорт
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Все про:футбол (3051) Шахтер (536) фанаты (392) футболист (124) Ракицкий Ярослав (1)

 "Не одобряем, но за прицелы и спальники спасибо!" - ультрас "Шахтера" потроллили Ракицкого

Ультрас донецкого ФК "Шахтер" "проводили" защитника Ярослава Ракицкого, который накануне перешел в российский "Зенит".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Смотрите также: Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит". ФОТО

"Ультрас футбольного клуба "Шахтер" проводили Ракицкого в "Зенит". На новом месте работы - это сообщение оценят", - прокомментировал он скриншот со страницы "кротов" с соответствующим постом, который позже был удален.

Не одобряем, но за прицелы и спальники спасибо! - ультрас Шахтера потроллили Ракицкого 01

Напомним, фаны "Шахтера", известны своей проукраинской позицией, волонтерской деятельностью и помощью ВСУ.

В свою очередь Ракицкий, который провел за сборную Украины 54 матча, неоднократно критиковался болельщиками за нежелание петь гимн Украины вместе с командой перед матчем.

Источник: https://censor.net.ua/n3108807
 
 
 Топ комментарии
 
аааа-ха-ха! и за координаты...пароли и явки...
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Да, зверства Ракицкого над сепарами известны всем...... Маньяк!
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сепар винторогий. это ж нада пойти в услугу тому, кто тебя выгнал из так любимого тобой данэцка
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а он и против не был... просто тама голодно стало и стремно, вот блоха и перепрыгнула в Киев....
а теперь, кровавыми деньгами поманили в пидоРашку....
это не люди - это дерьмо...)
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На 9 мая с Тимощуком и "гэоргевской лэнточкой" будет цветы класть!
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Да, зверства Ракицкого над сепарами известны всем...... Маньяк!
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Да россиянам пофиг, хоть бы и зверства, они за это еще больше уважать будут. Вон кадыров как в гору пошел после того как головы россиянам резал. Скрепный народ, одно слово.
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Протролили шикарно.Какие прицелы, если он Гимн Украины никогда не пел.
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А вам не кажется, ракицкий, что ваше место в Параше?
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кончит так же как и все перебежчики ...
вон , Емельку свалили на ринге ,
Амера тоже свалили , ....
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Ну а шо пацану остайоцца?! Послє вєрбовкі в СБУ нє только на зініт согласісся...(((
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за прицелы и спальники спасибо... - сепаром Ракицким теперь займётся ФСБ.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Не одобряем, но за прицелы и спальники спасибо!" - ультрас "Шахтера" потроллили Ракицкого
 
 
 
 
 
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