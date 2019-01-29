 "Не одобряем, но за прицелы и спальники спасибо!" - ультрас "Шахтера" потроллили Ракицкого

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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"Ультрас футбольного клуба "Шахтер" проводили Ракицкого в "Зенит". На новом месте работы - это сообщение оценят", - прокомментировал он скриншот со страницы "кротов" с соответствующим постом, который позже был удален.

Напомним, фаны "Шахтера", известны своей проукраинской позицией, волонтерской деятельностью и помощью ВСУ.

В свою очередь Ракицкий, который провел за сборную Украины 54 матча, неоднократно критиковался болельщиками за нежелание петь гимн Украины вместе с командой перед матчем.