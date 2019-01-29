 "Не одобряем, но за прицелы и спальники спасибо!" - ультрас "Шахтера" потроллили Ракицкого

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
"Ультрас футбольного клуба "Шахтер" проводили Ракицкого в "Зенит". На новом месте работы - это сообщение оценят", - прокомментировал он скриншот со страницы "кротов" с соответствующим постом, который позже был удален.
Напомним, фаны "Шахтера", известны своей проукраинской позицией, волонтерской деятельностью и помощью ВСУ.
В свою очередь Ракицкий, который провел за сборную Украины 54 матча, неоднократно критиковался болельщиками за нежелание петь гимн Украины вместе с командой перед матчем.
а теперь, кровавыми деньгами поманили в пидоРашку....
это не люди - это дерьмо...)
вон , Емельку свалили на ринге ,
Амера тоже свалили , ....