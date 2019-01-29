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 Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 января в Киеве на территории крупнейшего выставочного центра Украины - МВЦ на "Левобережной" - проходит форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" при участии президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также читайте: Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах. ВИДЕО

Как ожидается, президент Украины Петр Порошенко планирует объявить на форуме о том, что идет на второй срок. В выставочном центре собралось около 4 тыс. человек. 

В первых рядах разместились народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко", руководство администрации президента Украины, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, а также третий президент Украины Виктор Ющенко и семья президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, на форуме присутствуют внефракционные народные депутаты, в частности, Дмитрий Ярош и Борислав Береза.

Открылся форум песней в исполнении Тараса Чубая.

Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 01

Глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.

Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 02

Народный депутат Дмитрий Ярош

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты


Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 03

Дмитрий Ярош, нардепы от Блока Петра Порошенко Мария Ионова (по центру) и первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 04

Внештатный советник Президента Украины Олег Медведев

Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 05

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко

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Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 06

Также на форуме присутствуют вице-премьер-министр Павел Розенко, министр социальной политики Андрей Рева, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, министр обороны Степан Полторак, министр информационной политики Юрий Стець, вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, а также глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 07

Кроме того, в мероприятии принимают участие представители местных органов власти, в том числе мэр города Днепра Борис Филатов, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, глава Тернопольской ОГА Степан Барна, ряд других политических и общественных деятелей, в том числе художник Лесь Подервянский.

На форуме присутствует духовенство, представляющее разные концессии, в том числе глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Собравшимся продемонстрировали видеоролик, в котором шла речь о достижениях за время президентства Петра Порошенко.


Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 08

Напомним, первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3108806
 
   
 Топ комментарии
 
Основные коррупционеры и преступники в одном месте, а взять их пока под стражу некому Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" - Цензор.НЕТ 4456
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Сходняк організованого злочинного угруповання..
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Ниче шо петя практически полностью уничтожил добровольческое движение и не раз отзывался о них плохо. Петины холуи министры даже обвиняли в котлах добровольческие батальены.
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Не треба перекладати з хворої голови на здорову, тобто "в огороді бузина, а в Києві дядько..."
1) Українці двічі, кожний заплатив через Приватбанк за військову агресію Російської Ф(п)едерації в Україні: перший раз, коли Коломойський заправляв танки та йшли витрати на озброєння і медицину, а другий раз -- коли вже був націоналізований Приватбанк...
2) Яке відношення має Петро Порошенко до хлопців-українців, що шли на вірну смерть при обороні ДАП і тримали його 242 дні. не пускаючи на захід ворога, і втрачали своє здоров'є і життя... Він, тобто Петро Порошенко. як Головнокомандувач, по-іменно всіх відзначив і допоміг усім сім'ям фінансово?... хоча б з бюджету... а на всіх. хто вижив, як завжди орденів і медалей не вистачило, тільки для генералів...
3) А хто фінансував і фінансує "рузькій мір" в Лугандонії і Домбабве, торгуючи з окупованими територіями раніше і тепер, коли торгівля з Російською Ф(п)едерацією в порівнянні з 2014-2015 роками в 2017-2018 роках зросла в 5...6 разів: політичне керівництво України і українці, купляючи паливно-мастильні матеріали з Російської Ф(п)едерації, вугілля, скраплений газ і т.д., сплачують податки в казну Російської Ф(п)едерації, з якої напряму здійснюється фінансування керівництва сепаратизських республік і Криму...
4) А хто кулуарно вів перемовини через Медведчука з узурпатором Путіним, поки не був викликаний в лютому 2015 року на декілька днів в "Вашингтонський обком партії", де була пояснена уся політика сьогодення і. тільки після цього, став заклятим ворогом Вовки Путіна...
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знаете почему юлькаботы бесятся? потому что чувствуют, что капительман (тимошенко) опять не выиграет выборы! Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 3444
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Вечно вторая , но этой брехухе так хочется порулить, что согласна хоть на 100 дней!
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кстати сколько раз "будущий" президент жюлия посетила фронт?
жюлеботы ответьте Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 6956!
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Убрать конкурента пулей "сепаратиста"-это тайная мечта Порошенко.
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убрать конкурента подобными комментариями как твой-это мечта президента! побольше таких как ты- и жюлька опять проиграет, как в прошлый раз! Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 1253
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Пусть помечтает, а потом его быстро охладит ледяной душ реальности!
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что жюлька не проигрывала? Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 6949!!! а все благодаря тебе... и тебе подобных! давай старайся, накручивай рейтинг президенту!
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По сравнению со сьездом Тимошенко полный отстой. Никакой конкретики, звиздеж ни о чем за все хорошее. Напоминает партийние сьезды времен застоя и прославление дорогого Леонида Ильича. Симптоматично, что соевый мародер не стал сыдвигаться от Блока Панамских Патриотов как полностью себя дискредитировавшей шайке воров и коррупционеров
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зачем языком молоть как жюлька! понаобещать можно много... а выполнить нет!
президент добивается поставленных перед собой задач, а вешать лапшу-это удел неспособных что либо сделать для страны!
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...казалось , что только нечеловеческим усилием воли Петр Алексеевич удержал себя от того , чтобы тут же , на форуме, не принять торжественную присягу по поводу своей победы на выборах и вступления в должность Президента на второй срок.
Начало было столь пышным, пафосным и победоносным , что казалось вот -вот должна состоятся инаугурация и помазание на вечное царствие от стоящего рядом, на подхвате Епифания.
Но , пронесло.... Представляю как переволновалась бедная ЮВТ.
Головачев Андрей
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Выступление получилось очень посредственным, но зато по крайней мере говорил без завиральных обещаний скорых великих свершений и побед.

А в 2014 году собирался решить проблему Донбасса за 2 недели...
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Я не понял, по какому случаю сабантуй?.... Петя по закону имеет право принимать участие в выборах, без сходняка, да и сходняк - обыкновенное шобло, это же не партия... Петюне надо-бы отчитаться и не перед сборищем а перед избирателями . Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 1378
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А в цей час інша галайстра пішла по селах зачаровувати лохів шоколадними "досягненнями". Знайти їх так само важко як і те поліно, що Ленін на суботнику ніс на плечах.Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 8572
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Про робочі місця можно подробиці? Бо кількість автобусів та потягів у західному напрямку зросло більше ніж на 25000 тисяч....
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Які подробиці? Це брехня безсоромна, розрахована на те, що ніхто все це не буде шукати і перевіряти.
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Порошенко 2019!
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"В покарання за громадську пасивність люди отримують владу злодіїв" Платон
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Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 1019Святослав Стеценко
1 год ·

Чому Порошенко згадує про Крути сторічної давнини, коли є свіжі в пам'яті Зеленопілля, Ізварине, Іловайськ, Дебальцеве?
Чи у резидента пам'ять вибіркова? Мабуть жертви українців під час урядування Порошенка для нього варті меншого, ніж жертви сивої давнини, бо складно ще йому похвалити ся за них.
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Текущие войны не комментируются. Неужели неочевидно?
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Какоето скотоложество пополам с инцестом и каннибализмом ....вампиры сплошняком
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Выдвигай-не выдвигай, а грандиозного пенделя упитанной дупе Порохатого Шоколатье Первого Апреля не избежать. Порохлу будет весьма символично отхватить у озлобленного электората булкодробительный пендель именно в День Дурня. Лучше б гурманы-любители Тошнотворного Порош(ен)ка на зборище амортизирующий лубок на дупу презентовали или какую модерново-продвинутую дупо-демпферную систему. Знаменитые Порхлячие «вопли и сопли» вся страна и так услышит, а от дупа может луснуть и развалиться на полужопья.
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..давно не видел такого..как будто вернулся во времена Л.И.Б- ОВАЦИИ,ПОСЛЕ КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО СЛОВА бурные аплодисменты,ликующие лица приближенных,а про спич,со счастливым лицом логопеда,я вообще молчу....особенно зацепила речь о его семействе...
Учитывая число губернаторов на съезде- нет основания сомневаться, что пролезет во второй тур.Ну а там - "синдром" охондовского ни кто не отменял.....
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Вот и верь после этого людям.... Ярош сам, помнится, угрожал Пепе с фронта. Когда стало ясно, что изменений в стране не будет... А теперь вот на "форуме"....
Что, Дима, послушал тебя твой новый хозяин? Сделал жизнь украинцев лучше? Или только лично твою жизнь? Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 3870
Не тот нынче Ярош, визитки не те..... Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 2287 Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 2427
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Сорок три тысячи с хвостиком посетителей онлайн ЦН, сейчас. Браво, нулёвкам! А что так слабо, за вашего пе рошенко хлопать?
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У сынка болезнь Паркинсона? Что ж он головой дергает все время?
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Журналист Сергей Гармаш рассказал, что несмотря на то, что Петр Порошенко еще не зарегистрировался как кандидат в президенты, админресурс уже начал действовать.
"Богуславский район, Киевская область. Бюджетников добровольно-принудительно загоняют в "партию Порошенко". Работники клубов, образования и культуры... Более того, - если хочешь благосклонности начальства - вступил сам, должен привести еще пятерых. При этом у людей собирают копии паспортов и ИИН", - написал Гармаш.
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чем-то напоминает сходку на похоронах криминального авторитета. Надеюсь СБУ на всякий случай номера автомобилей засняла и переписала ?
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C такими ошеломляющими успехами Украины, только на 2-й срок боллотироваться...Такие заслуги!!!!!..Страна стала рекордсменом по бедности в Европе..Потеряна часть Донбасса. Сколько арсеналов ещё не взорвалось? А грязи сколько накопилось: оффшорные делишки, бизнес в РФ, плёнки Онищенко.. Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 8656 Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 1927
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Оно канешна… для ольгиноидов сие собрание острый ніж.
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накінець до ПОПи доперло, що називати своїм іменем партію чи фрІкцію в парламенті - тупорилий нонсенс. навіть такі "діячі" як лукашенко, назарбаєв, хуйло, мадуро, кастро, хусейн до цього не скочувались.
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1. За чей счет данный банкет? Опять налогоплательщики "сбросились"?
2. Кто помнит как подросток Петро П. под Крутами патроны подносил? Иначе откуда "От Крут до Брюсселя."
3. И почему нет упоминания о Симферополе и Луганске периода 2014?
Кто в курсе?
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Порошенко 2019!
Мокшам не расслабляться. До 2024 года санкции обеспечены.
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голоси всієї нашої родини лише за Петра Олексійовича!
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Теща с ее папой и мамой хотели за Юлю голосовать и это понятно. Село... + зомбиящик обрабатывает... Я им разложил всё по полочкам и они согласились, что я прав. Будут голосовать за Порошенко.
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То есть,ты нагло и преступно помешал свободному волеизъявлению! Твой пост уходит на сайт себеу..Жди гостей! Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 5295
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Пришли из СБУ. Принесли конфеты "Рошен" и выразили благодарность в вклад за борьбу с Мордором Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 349
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В Добрый Путь, Пётр Алексеевич!


РЕСПЕКТ!!!
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Последний путь... он верный самый... Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 7389
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Напоминает времена кпсосе.. "Мы идем своим путём и на этом пути нет никого, ни спереди ни ззади"
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Він запроданець. Продався Порошенко та його банді.
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Vlad Dyvin: "С превеликим удовольствием напомню панове, что Украина получила при этом президенте:
- Враг остановлен и ни на шаг больше не продвинулся по нашей земле
- Волей или неволей, но Украина за эти годы стала одним из популярнейших ньюсмейкеров в СМИ, хотя несколькими годами раньше ее никто не отличал от известного соседа
- За несколько лет, благодаря украинскому народу и ее президенту возникла мировая антихуловская коалиция, а РФ из страны, совсем недавно, претендовавшей на свое исключительное участие в создании двуполярного глобального мирового пространства превратилась в страну-изгоя, не имеющую приличных союзников
- Уже по одной этой причине - отсутствию рашистской коалиции, третья мировая война, которой плешивый пытается шантажировать мир, никак не может состояться, по определению
- Усилиями Украины и ее президента создан, работает и постоянно наращивает силу пакет санкций, которые, как минимум, унижают и опускают моральный дух врага и подрывают его экономику
- Умелая координация с нашими союзниками, позволила Украине вовремя заключить Минский договор не допустив большой войны. Именно нарушения врагом условий Минского договора, являются главным основанием продолжения и усиления санкций, а наша страна получила передышку
- ВСУ созданы буквально на пустом месте, которые теперь позволяют вздохнуть спокойно после первых лет экспансии врага на нашу землю. Теперь время играет только на Украину
- Лопнул как мыльный пузырь проект новороссия, а в лепет про т.н. "рузькимир" сегодня не верит даже конченное кацапье.
- Над РФ постоянно висит домоклов меч неотвратимой ответственности за сбитый гражданский самолет
- Благодаря в т.ч. украинским делегатам и дипломатам, РФ была вынуждена покинуть ПАСЕ
- РФ вылетела из G7
- Генассамблея ООН назвала РФ агрессором
- В Украине проведена реформа патрульной полиции и сколько бы не выливали на нее дерьма, как человеку, который более 30 лет за рулем, мне есть, что с чем сравнивать. Это не продажное ГАИ
- Проводится важнейшая для развития регионов реформа децентрализации, которая позволила увеличить местные бюджеты развития в 5-7 раз
- За счет этого проводится благоустройство и строительство дорожных покрытий по всей Украине
- Украина получила прямую военную поддержку Запада в виде летальных средств поражения противника. Постоянно работают западные инструктора и проводятся совместные учения
- Украина получает кредиты МВФ с самой низкой процентной ставкой и продолжает свое развитие
И главное - Украина создала свою автокефальную поместную церковь. Это не просто ножницы, перерезавшие пуповину связывавшую нас с мордором, это серп и молот на наковальне, которыми Украина прошлась по яйцам плешивого вяличия кацапского народца.
Можете считать меня садистом, но мне было очень приятно вам всем это напомнить).
А теперь, панове, ваша очередь поделиться успехами и достижениями других украинских политиков".
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Мінімальна пенсія за 5-ть років керівництва Україною Петром Порошенко знизилася:
з 1 січня 2019 року для українців старше 65 років із стажем роботи 30...35 років -- мінімальна пенсія буде 1669 грн (59,6$) -- на V-й рік крівництва Петра Порошенко
з 1 грудня 2013 року -- мінімальна пенсія 949 грн, яка не підвищувалася протягом 2014 року, при курсі гривна/$ в 2014 році 7,993 грн/$ на 04.01.2014 р. -- 15,77 грн/$ на.30.12.2014 року становила 63,26...118,72 $ в місяць (за І-й рік керівництва Петра Порошенко)
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Підвищення, тобто росту економіки України, ніякого фактично не має...
Віртуальне зростання економіки на 1,5...3% здійснюється за рахунок підвищення тарифів на енергоресурси (енергоносії) для населення і виробництва...
Міжнародні валютні організації, тобто кредитори, весь час рекомендують для політичного керівництва країни підняття тарифів на енергоносії для населення і виробників, щоб хоч якось вирівняти витрати з доходами в бюджеті та щорічно повертати свої проценти за кредити, а також, щоб начебто були підстави для подальшого кредитування країни, бо хто може тоді дати наступний кредит, якщо країна є банкротом, що зводить кінці з кінцями та не платить проценти за попередні кредити...
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Ты не садист, ты мазохист. Только один пункт про экономику. Какая-то муть про дороги , которыe никто не видел. Но ты счастлив.
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Ціна природного газу для населення за 5-ть років керівництва Україною Петром Порошенко збільшилася у 3...4 рази:
Ціна на природний газ для побутових споживачів з лічильником становила з 01.05.2014 року по 31.03.2015 року -- 1182 грн/1000 м3 (74,95...103,68 $ за 1000 м3), тобто 1,182 грн/м3:
Ціна на природний газ для побутових споживачів з лічильником з 01.11.2018 року становить -- 8550 грн/1000 м3 (305,35 $ за 1000 м3), тобто 8,55 грн/м3...
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О у нього є "досягнення"? Не знаю які там в нього досягнення, а результат його діяльності он прапорець навпроти мого прізвища та імені. І цей прапорець вже другий рік.... Отакі в панамського патріота "досягнення"....
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Нема ніяких санкцій і ніколи не буде. Це все казки для лохів. Їх сьогодні по всій Україні збирають, щоб молитися на нового вождя.
В світі відбувається перерозподіл сфер впливу і ключових ролей. Дрібним маріонеткам там робити нічого і місця для них давно визначені під столом. Їм там дають фіктивними санкціями потішитися, щоб їм здавалося, що заради них хтось може поступитися місцем у світовому рейтингу.
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Тролі проплачені. ватникі і ворогі України. Кричіть, обливайте брудом Президента і всю владу та народ України, гризіть мерзле лайно, але вас меньше і український народ вибере знову Порошенко президентом, бо тільки він приведе нас в ЄС і НАТО,а також не стане на коліна перед путіним, як уже деякі кандидатихочуть стати.
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Нова Зеландія запускає штучні супутники, китайці посадили космічний апарат на зворотній стороні Місяця. Історична епоха канонерок відходить в минуле. Авіаносці перетворюються в купу металобрухту ціною в сотні мільярдів доларів. Цей брухт виявився беззахисним перед гіперзвуковими засобами ураження.
Наче у світі дехто трохи задрімав і пізно спохватився.
А тут нанайські хлопчики зі своїми фокусами.
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Подивився початок сходняка і більше не зміг, плювався пів години. Як мені це нагадує Остапа Бендера та його легендарний виступ про Нью Васюки. Таке відчуття що лейтмотив виступу взятий звідти. Все буде, все добре, всім живеться добре, зарплати підняли, пенсії підняли, якщо не петя то хана країні. Він так переміг і п'ять років назад в першому турі, лякаючи людей, що якщо буде другий тур то буде війна з кацапами, може хтось забув? Таке відчуття що владна стая товаріщей живе десь в іншій країні.
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Це думка алкоголіка. Такі самі думки є у величезної кількості тверезих людей, але інтерв'юерy не вдалося з ними побалакати, а може він і завдання такого не ставив перед собою.
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- Та я вкурсі. І з блогером, який виклав це відео, знайомий особисто.
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аля-совєтський союз + кацапія, кращі традиції.
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Що ти, бот, свій інтим пхаєш в усі дірки?
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Прожаркой кремлеботни и полезных идиотов удовлетворен Порох, жги вату!!!
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Похоже 1 Апреля будет самый классный день Дурака, когда станет известно, кто будет президентом Украины.
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Отета шоу нехватає тільки шапки Вєрки сєрдючьки з зіркою і хороводів навколо маштабного опудала рехворм.
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ЦЮ святу пісню не перед цими підорами…
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Показові спільні "військово-штабні" навчання адмін ресурсу, об"єднаної корупції та армії чиновників з їх підлеглими пройшли, як поперджувальний постріл вгору. Почули! Далі підуть постріли в голову. А, що робити? Такого ми собі президента наобирали. Такий і лізе в другу каденцію. А хто ж йому дозволить тихо піти на затишний спокій. Але, коли я там побачив Епіфанія...? Все, мовчу, бо цензурних виразних слів у мене не вистачає.
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ЧЁ Укры вы серьезно за Шоколад , и Ярош туда же , не ожидал Савок нервно курит в углу Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 6181 Так обгадить Майдан Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 2287
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"П"ятірка" за привильно написане слово "Майдан". Усе інше - не ваша справа. Самі розберемося. Продовжуйте нервово куриту в кутку і слідкуйте за своїми справами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФорум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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