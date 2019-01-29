 Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Как ожидается, президент Украины Петр Порошенко планирует объявить на форуме о том, что идет на второй срок. В выставочном центре собралось около 4 тыс. человек.
В первых рядах разместились народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко", руководство администрации президента Украины, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, а также третий президент Украины Виктор Ющенко и семья президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того, на форуме присутствуют внефракционные народные депутаты, в частности, Дмитрий Ярош и Борислав Береза.
Открылся форум песней в исполнении Тараса Чубая.
Глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.
Народный депутат Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош, нардепы от Блока Петра Порошенко Мария Ионова (по центру) и первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
Внештатный советник Президента Украины Олег Медведев
Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко
Также на форуме присутствуют вице-премьер-министр Павел Розенко, министр социальной политики Андрей Рева, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, министр обороны Степан Полторак, министр информационной политики Юрий Стець, вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, а также глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Кроме того, в мероприятии принимают участие представители местных органов власти, в том числе мэр города Днепра Борис Филатов, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, глава Тернопольской ОГА Степан Барна, ряд других политических и общественных деятелей, в том числе художник Лесь Подервянский.
На форуме присутствует духовенство, представляющее разные концессии, в том числе глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Собравшимся продемонстрировали видеоролик, в котором шла речь о достижениях за время президентства Петра Порошенко.
Напомним, первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года.
1) Українці двічі, кожний заплатив через Приватбанк за військову агресію Російської Ф(п)едерації в Україні: перший раз, коли Коломойський заправляв танки та йшли витрати на озброєння і медицину, а другий раз -- коли вже був націоналізований Приватбанк...
2) Яке відношення має Петро Порошенко до хлопців-українців, що шли на вірну смерть при обороні ДАП і тримали його 242 дні. не пускаючи на захід ворога, і втрачали своє здоров'є і життя... Він, тобто Петро Порошенко. як Головнокомандувач, по-іменно всіх відзначив і допоміг усім сім'ям фінансово?... хоча б з бюджету... а на всіх. хто вижив, як завжди орденів і медалей не вистачило, тільки для генералів...
3) А хто фінансував і фінансує "рузькій мір" в Лугандонії і Домбабве, торгуючи з окупованими територіями раніше і тепер, коли торгівля з Російською Ф(п)едерацією в порівнянні з 2014-2015 роками в 2017-2018 роках зросла в 5...6 разів: політичне керівництво України і українці, купляючи паливно-мастильні матеріали з Російської Ф(п)едерації, вугілля, скраплений газ і т.д., сплачують податки в казну Російської Ф(п)едерації, з якої напряму здійснюється фінансування керівництва сепаратизських республік і Криму...
4) А хто кулуарно вів перемовини через Медведчука з узурпатором Путіним, поки не був викликаний в лютому 2015 року на декілька днів в "Вашингтонський обком партії", де була пояснена уся політика сьогодення і. тільки після цього, став заклятим ворогом Вовки Путіна...
жюлеботы ответьте !
президент добивается поставленных перед собой задач, а вешать лапшу-это удел неспособных что либо сделать для страны!
Начало было столь пышным, пафосным и победоносным , что казалось вот -вот должна состоятся инаугурация и помазание на вечное царствие от стоящего рядом, на подхвате Епифания.
Но , пронесло.... Представляю как переволновалась бедная ЮВТ.
Головачев Андрей
А в 2014 году собирался решить проблему Донбасса за 2 недели...
🤑
1 год ·
Чому Порошенко згадує про Крути сторічної давнини, коли є свіжі в пам'яті Зеленопілля, Ізварине, Іловайськ, Дебальцеве?
Чи у резидента пам'ять вибіркова? Мабуть жертви українців під час урядування Порошенка для нього варті меншого, ніж жертви сивої давнини, бо складно ще йому похвалити ся за них.
лицаприближенных,а про спич,со счастливым лицом логопеда,я вообще молчу....особенно зацепила речь о его семействе...
Учитывая число губернаторов на съезде- нет основания сомневаться, что пролезет во второй тур.Ну а там - "синдром" охондовского ни кто не отменял.....
Что, Дима, послушал тебя твой новый хозяин? Сделал жизнь украинцев лучше? Или только лично твою жизнь?
Не тот нынче Ярош, визитки не те.....
"Богуславский район, Киевская область. Бюджетников добровольно-принудительно загоняют в "партию Порошенко". Работники клубов, образования и культуры... Более того, - если хочешь благосклонности начальства - вступил сам, должен привести еще пятерых. При этом у людей собирают копии паспортов и ИИН", - написал Гармаш.
2. Кто помнит как подросток Петро П. под Крутами патроны подносил? Иначе откуда "От Крут до Брюсселя."
3. И почему нет упоминания о Симферополе и Луганске периода 2014?
Кто в курсе?
Мокшам не расслабляться. До 2024 года санкции обеспечены.
РЕСПЕКТ!!!
- Враг остановлен и ни на шаг больше не продвинулся по нашей земле
- Волей или неволей, но Украина за эти годы стала одним из популярнейших ньюсмейкеров в СМИ, хотя несколькими годами раньше ее никто не отличал от известного соседа
- За несколько лет, благодаря украинскому народу и ее президенту возникла мировая антихуловская коалиция, а РФ из страны, совсем недавно, претендовавшей на свое исключительное участие в создании двуполярного глобального мирового пространства превратилась в страну-изгоя, не имеющую приличных союзников
- Уже по одной этой причине - отсутствию рашистской коалиции, третья мировая война, которой плешивый пытается шантажировать мир, никак не может состояться, по определению
- Усилиями Украины и ее президента создан, работает и постоянно наращивает силу пакет санкций, которые, как минимум, унижают и опускают моральный дух врага и подрывают его экономику
- Умелая координация с нашими союзниками, позволила Украине вовремя заключить Минский договор не допустив большой войны. Именно нарушения врагом условий Минского договора, являются главным основанием продолжения и усиления санкций, а наша страна получила передышку
- ВСУ созданы буквально на пустом месте, которые теперь позволяют вздохнуть спокойно после первых лет экспансии врага на нашу землю. Теперь время играет только на Украину
- Лопнул как мыльный пузырь проект новороссия, а в лепет про т.н. "рузькимир" сегодня не верит даже конченное кацапье.
- Над РФ постоянно висит домоклов меч неотвратимой ответственности за сбитый гражданский самолет
- Благодаря в т.ч. украинским делегатам и дипломатам, РФ была вынуждена покинуть ПАСЕ
- РФ вылетела из G7
- Генассамблея ООН назвала РФ агрессором
- В Украине проведена реформа патрульной полиции и сколько бы не выливали на нее дерьма, как человеку, который более 30 лет за рулем, мне есть, что с чем сравнивать. Это не продажное ГАИ
- Проводится важнейшая для развития регионов реформа децентрализации, которая позволила увеличить местные бюджеты развития в 5-7 раз
- За счет этого проводится благоустройство и строительство дорожных покрытий по всей Украине
- Украина получила прямую военную поддержку Запада в виде летальных средств поражения противника. Постоянно работают западные инструктора и проводятся совместные учения
- Украина получает кредиты МВФ с самой низкой процентной ставкой и продолжает свое развитие
И главное - Украина создала свою автокефальную поместную церковь. Это не просто ножницы, перерезавшие пуповину связывавшую нас с мордором, это серп и молот на наковальне, которыми Украина прошлась по яйцам плешивого вяличия кацапского народца.
Можете считать меня садистом, но мне было очень приятно вам всем это напомнить).
А теперь, панове, ваша очередь поделиться успехами и достижениями других украинских политиков".
з 1 січня 2019 року для українців старше 65 років із стажем роботи 30...35 років -- мінімальна пенсія буде 1669 грн (59,6$) -- на V-й рік крівництва Петра Порошенко
з 1 грудня 2013 року -- мінімальна пенсія 949 грн, яка не підвищувалася протягом 2014 року, при курсі гривна/$ в 2014 році 7,993 грн/$ на 04.01.2014 р. -- 15,77 грн/$ на.30.12.2014 року становила 63,26...118,72 $ в місяць (за І-й рік керівництва Петра Порошенко)
Віртуальне зростання економіки на 1,5...3% здійснюється за рахунок підвищення тарифів на енергоресурси (енергоносії) для населення і виробництва...
Міжнародні валютні організації, тобто кредитори, весь час рекомендують для політичного керівництва країни підняття тарифів на енергоносії для населення і виробників, щоб хоч якось вирівняти витрати з доходами в бюджеті та щорічно повертати свої проценти за кредити, а також, щоб начебто були підстави для подальшого кредитування країни, бо хто може тоді дати наступний кредит, якщо країна є банкротом, що зводить кінці з кінцями та не платить проценти за попередні кредити...
Ціна на природний газ для побутових споживачів з лічильником становила з 01.05.2014 року по 31.03.2015 року -- 1182 грн/1000 м3 (74,95...103,68 $ за 1000 м3), тобто 1,182 грн/м3:
Ціна на природний газ для побутових споживачів з лічильником з 01.11.2018 року становить -- 8550 грн/1000 м3 (305,35 $ за 1000 м3), тобто 8,55 грн/м3...
В світі відбувається перерозподіл сфер впливу і ключових ролей. Дрібним маріонеткам там робити нічого і місця для них давно визначені під столом. Їм там дають фіктивними санкціями потішитися, щоб їм здавалося, що заради них хтось може поступитися місцем у світовому рейтингу.
Наче у світі дехто трохи задрімав і пізно спохватився.
А тут нанайські хлопчики зі своїми фокусами.
Думка авторитетної людини!