 Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Как ожидается, президент Украины Петр Порошенко планирует объявить на форуме о том, что идет на второй срок. В выставочном центре собралось около 4 тыс. человек.
В первых рядах разместились народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко", руководство администрации президента Украины, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, а также третий президент Украины Виктор Ющенко и семья президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того, на форуме присутствуют внефракционные народные депутаты, в частности, Дмитрий Ярош и Борислав Береза.
Открылся форум песней в исполнении Тараса Чубая.
Глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.
Народный депутат Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош, нардепы от Блока Петра Порошенко Мария Ионова (по центру) и первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
Внештатный советник Президента Украины Олег Медведев
Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко
Также на форуме присутствуют вице-премьер-министр Павел Розенко, министр социальной политики Андрей Рева, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, министр обороны Степан Полторак, министр информационной политики Юрий Стець, вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, а также глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Кроме того, в мероприятии принимают участие представители местных органов власти, в том числе мэр города Днепра Борис Филатов, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, глава Тернопольской ОГА Степан Барна, ряд других политических и общественных деятелей, в том числе художник Лесь Подервянский.
На форуме присутствует духовенство, представляющее разные концессии, в том числе глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Собравшимся продемонстрировали видеоролик, в котором шла речь о достижениях за время президентства Петра Порошенко.
Напомним, первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года.
ни один беженец не получил квартиру. Пятый год война. Украина лидер в Европе по коррупции, аутсайдер по уровню ВВП и уровню жизни и ... (держитесь, чтобы не упасть) на 147 месте по лёгкости ведения бизнеса.
Да и живем за счёт заимствований от МВФ.
Ну как вам, блдь, такая "стабильность" и рост с приростом?
Тут на лицо отрицательная динамика "роста" ))))))))))))))))))))))))
Интересно друге:
Холодец сделал представление в спецкомиссию по оценке поступка его прокурорки, которая пошла на сьезд партии ЮВТ.
А тут весь кабмин, как стадо баранов, пришёл на заседание БлоПеПо - сборища воров и жуликов...
Как теперь быть с Кабмином? Может и его нах?
На це питання хай кожен українець відповість сам...
твое мнение-это твое мнение!
Пользователи соцсетей со всей станы призывают действующего Президента Петра Порошенко отказаться от выдвижения на второй срок. Согласно данным социологического опроса, уровень недоверия действующему президенту Украины находится на уровне 85%.
По мнению украинцев, политик с таким высоким уровнем недоверия, как Порошенко, не может продолжать руководить страной.
жюлеботы ответьте !
президент добивается поставленных перед собой задач, а вешать лапшу-это удел неспособных что либо сделать для страны!
🤑
1 год ·
Чому Порошенко згадує про Крути сторічної давнини, коли є свіжі в пам'яті Зеленопілля, Ізварине, Іловайськ, Дебальцеве?
Чи у резидента пам'ять вибіркова? Мабуть жертви українців під час урядування Порошенка для нього варті меншого, ніж жертви сивої давнини, бо складно ще йому похвалити ся за них.
лицаприближенных,а про спич,со счастливым лицом логопеда,я вообще молчу....особенно зацепила речь о его семействе...
Учитывая число губернаторов на съезде- нет основания сомневаться, что пролезет во второй тур.Ну а там - "синдром" охондовского ни кто не отменял.....