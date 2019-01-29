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 Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

29 января в Киеве на территории крупнейшего выставочного центра Украины - МВЦ на "Левобережной" - проходит форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" при участии президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Как ожидается, президент Украины Петр Порошенко планирует объявить на форуме о том, что идет на второй срок. В выставочном центре собралось около 4 тыс. человек. 

В первых рядах разместились народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко", руководство администрации президента Украины, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, а также третий президент Украины Виктор Ющенко и семья президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, на форуме присутствуют внефракционные народные депутаты, в частности, Дмитрий Ярош и Борислав Береза.

Открылся форум песней в исполнении Тараса Чубая.

Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 01

Глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.

Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 02

Народный депутат Дмитрий Ярош

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Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 03

Дмитрий Ярош, нардепы от Блока Петра Порошенко Мария Ионова (по центру) и первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 04

Внештатный советник Президента Украины Олег Медведев

Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 05

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко

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Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 06

Также на форуме присутствуют вице-премьер-министр Павел Розенко, министр социальной политики Андрей Рева, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, министр обороны Степан Полторак, министр информационной политики Юрий Стець, вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, а также глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 07

Кроме того, в мероприятии принимают участие представители местных органов власти, в том числе мэр города Днепра Борис Филатов, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, глава Тернопольской ОГА Степан Барна, ряд других политических и общественных деятелей, в том числе художник Лесь Подервянский.

На форуме присутствует духовенство, представляющее разные концессии, в том числе глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Собравшимся продемонстрировали видеоролик, в котором шла речь о достижениях за время президентства Петра Порошенко.


Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем 08

Напомним, первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3108806
 
 
 Топ комментарии
 
Основные коррупционеры и преступники в одном месте, а взять их пока под стражу некому Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" - Цензор.НЕТ 4456
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Сходняк організованого злочинного угруповання..
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Ниче шо петя практически полностью уничтожил добровольческое движение и не раз отзывался о них плохо. Петины холуи министры даже обвиняли в котлах добровольческие батальены.
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И не говорите. Дал бы старушке порулить, а то так и умрет, не побывав в президентском кресле. Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 8202
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на пенсию старушку! пусть там рулит... Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 9691!
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Наверное, пенсия будет маленькая, поэтому и не хочет прекращать работу.
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А може краще нехай рулить інвалідним кріслом?.. Тим більше, водійський стаж ВАНА вже має..😃😃😃
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Ольгинських ватників повилазило багато. Мабуть готувались заздалегідь, щоб по команді почати гавкати на президента України.
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Так боролись, что обобрали страну и сделали доллар по 28.
ни один беженец не получил квартиру. Пятый год война. Украина лидер в Европе по коррупции, аутсайдер по уровню ВВП и уровню жизни и ... (держитесь, чтобы не упасть) на 147 месте по лёгкости ведения бизнеса.
Да и живем за счёт заимствований от МВФ.
Ну как вам, блдь, такая "стабильность" и рост с приростом?
Тут на лицо отрицательная динамика "роста" ))))))))))))))))))))))))
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Ворье галимое...
Интересно друге:
Холодец сделал представление в спецкомиссию по оценке поступка его прокурорки, которая пошла на сьезд партии ЮВТ.
А тут весь кабмин, как стадо баранов, пришёл на заседание БлоПеПо - сборища воров и жуликов...
Как теперь быть с Кабмином? Может и его нах?
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Даем мандат! Вперед и только вперед пан Президент!!!
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Сергій Гайдай.«Він помиляється. Українці нічого не забувають. Більшість наших громадян добре розуміє, що Порошенко й є представником тієї влади, проти якої виходили люди на Майдан»,
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У соевых истерика-рейтинг шоколадного ниже плинтуса.
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Це дуже помітно навіть на цій гілці коментів. Кудись поділась основна порохоботська зграя, всі ці гиги, кацахоли і т.п.. Невже ошиваються в кулуарах зборища - чекають преміальних подачок?
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У них сьогодні свято, продуктові пайки з соєвих сосунців видають
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У соевого мародера вместо киборгов - военный преступник муженко и алешка-минометчик
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Що коштували, коштують і будуть коштувати для українців обіцянки Петра Порошенко, який виконує на сьогодні обов'язки Президента України?!...
На це питання хай кожен українець відповість сам...
Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 4732
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Смотрю прямой эфир. Ай да маладца Кличко Вова, забалел в Австрии. Не захотел принять участие в этом бесновании. И наш Борюся сидит. Сиди-сиди. А оператор 2 раза навел на страшного пастора. Во время спича его глаза бегали, как у Неваляшки. Типа, шо ты несешь, аграрный ты наш. Самовыдвиженец? А где твое фсе? Где будущая фракция. Мама дарагая.
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Очередными разрывами пуканов и трещаньем пердаков у ольгинских мокшан и вторящих им местных зрадофилов в этой теме удовлетворен! Как же их, болезных, корежит от одного упоминания фамилии нашего Президента, словно потустороннюю нечисть от креста и ладана. Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 364

Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 289
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Плохо подготовился. Садись,два. Не видать тебе порции шокаладу.
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какой полет мысли... Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 2578! с таким электоратом жюльки не видать президентского кресла, как ты своих ушей!
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Так ведь кроме пропагандистких картинок а-ля совок, соевым предоставить больше нечего. Реальность совсем другое показывает.
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знаешь! лучше постить картинки..., чем бред извлеченный из тупой головы!у тебя есть еще "мысли"? повесели нас.. Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 7977!!!
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На ругань переходят от недостатка ума и бессильной злобы.
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Я и не претендую, но в данный момент, она кстати, как никогда.
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мне жаль что у тебя недостаток ума, и бессильная злоба! подлечись! может отпустит!
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Что ещё ожидать от соевого, если кроме как "сам дурак", у них других аргументов нет. Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 8059 Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 8059 Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 8059
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Барыга ( ПОП ) - есть кремлевская консерва (сбу , нгу. мвд), вор весь в отца , друг друзей путлера , совкодрочер . сцарь (МАЛЕНЬКИЙ ) , клептоман . Второго срока деда Порошенко, не переживет Украина .Боты , не бздите . после выборов будете служить другому президенту , без туалетной бумаги не останетесь .
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От Иловайска до Мальдив. Петя Поросенко идёт нах.
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если бы петя от иловайска пошел нах, то ты бы сейчас жил в "процветающей" лугандонии!
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Свинопетя тогда регистрировал офшоры. Так что он всех послал нах. А теперь мы пошлём его.
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а кто такие "мы"? ты про себя? зачем тогда "мы"... Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 484 пиши-я!
твое мнение-это твое мнение!
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#ПетяНеИдиВПрезиденты - флешмоб с таким названием буквально взорвал в последние дни украинский сегмент Интернета.
Пользователи соцсетей со всей станы призывают действующего Президента Петра Порошенко отказаться от выдвижения на второй срок. Согласно данным социологического опроса, уровень недоверия действующему президенту Украины находится на уровне 85%.
По мнению украинцев, политик с таким высоким уровнем недоверия, как Порошенко, не может продолжать руководить страной.
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интересно получается! и жульки уровень недоверия тоже 85%! так что повсякому она опять останется у разбитого корыта Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 9388!
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Так у всех такой уровень недоверия, поэтому будут выбирать лучшего из худших. Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 8317
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так зачем ты хюльку позоришь тогда? раз она худшая из худших... то пусть пойдет на пенсию!
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Пусть Зеленский будет, хоть веселее. Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 703
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повеселишься когда в твоем городе начнутся боевые действия! ты этого хочешь?
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Не будет никаких действий. Вот в Приднестровье уже 25 лет нет никаких действий, так и тут будет.
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не сравнивай приднистровье с Украиной!он нам не простит свой позор!и вполне может немножко побомбить твой город!вот тогда и вспоминай про приднестровье.
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знаете почему юлькаботы бесятся? потому что чувствуют, что капительман (тимошенко) опять не выиграет выборы! Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 3444
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Петро до Тимошенко: хочеш з солдатими пофотографіроваться? Пиздуй туда там, де вони твою жопу прикривають!
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кстати сколько раз "будущий" президент жюлия посетила фронт?
жюлеботы ответьте Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 6956!
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По сравнению со сьездом Тимошенко полный отстой. Никакой конкретики, звиздеж ни о чем за все хорошее. Напоминает партийние сьезды времен застоя и прославление дорогого Леонида Ильича. Симптоматично, что соевый мародер не стал сыдвигаться от Блока Панамских Патриотов как полностью себя дискредитировавшей шайке воров и коррупционеров
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зачем языком молоть как жюлька! понаобещать можно много... а выполнить нет!
президент добивается поставленных перед собой задач, а вешать лапшу-это удел неспособных что либо сделать для страны!
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Я не понял, по какому случаю сабантуй?.... Петя по закону имеет право принимать участие в выборах, без сходняка, да и сходняк - обыкновенное шобло, это же не партия... Петюне надо-бы отчитаться и не перед сборищем а перед избирателями . Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 1378
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А в цей час інша галайстра пішла по селах зачаровувати лохів шоколадними "досягненнями". Знайти їх так само важко як і те поліно, що Ленін на суботнику ніс на плечах.Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 8572
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"В покарання за громадську пасивність люди отримують владу злодіїв" Платон
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Форум щодо висунення Порошенка кандидатом у президенти "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" - Цензор.НЕТ 1019Святослав Стеценко
1 год ·

Чому Порошенко згадує про Крути сторічної давнини, коли є свіжі в пам'яті Зеленопілля, Ізварине, Іловайськ, Дебальцеве?
Чи у резидента пам'ять вибіркова? Мабуть жертви українців під час урядування Порошенка для нього варті меншого, ніж жертви сивої давнини, бо складно ще йому похвалити ся за них.
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Какоето скотоложество пополам с инцестом и каннибализмом ....вампиры сплошняком
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Выдвигай-не выдвигай, а грандиозного пенделя упитанной дупе Порохатого Шоколатье Первого Апреля не избежать. Порохлу будет весьма символично отхватить у озлобленного электората булкодробительный пендель именно в День Дурня. Лучше б гурманы-любители Тошнотворного Порош(ен)ка на зборище амортизирующий лубок на дупу презентовали или какую модерново-продвинутую дупо-демпферную систему. Знаменитые Порхлячие «вопли и сопли» вся страна и так услышит, а от дупа может луснуть и развалиться на полужопья.
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..давно не видел такого..как будто вернулся во времена Л.И.Б- ОВАЦИИ,ПОСЛЕ КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО СЛОВА бурные аплодисменты,ликующие лица приближенных,а про спич,со счастливым лицом логопеда,я вообще молчу....особенно зацепила речь о его семействе...
Учитывая число губернаторов на съезде- нет основания сомневаться, что пролезет во второй тур.Ну а там - "синдром" охондовского ни кто не отменял.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФорум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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