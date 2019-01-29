 Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Как ожидается, президент Украины Петр Порошенко планирует объявить на форуме о том, что идет на второй срок. В выставочном центре собралось около 4 тыс. человек.

В первых рядах разместились народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко", руководство администрации президента Украины, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, а также третий президент Украины Виктор Ющенко и семья президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, на форуме присутствуют внефракционные народные депутаты, в частности, Дмитрий Ярош и Борислав Береза.

Открылся форум песней в исполнении Тараса Чубая.

Глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.

Народный депутат Дмитрий Ярош

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Дмитрий Ярош, нардепы от Блока Петра Порошенко Мария Ионова (по центру) и первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Внештатный советник Президента Украины Олег Медведев

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко

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Также на форуме присутствуют вице-премьер-министр Павел Розенко, министр социальной политики Андрей Рева, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, министр обороны Степан Полторак, министр информационной политики Юрий Стець, вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, а также глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Кроме того, в мероприятии принимают участие представители местных органов власти, в том числе мэр города Днепра Борис Филатов, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, глава Тернопольской ОГА Степан Барна, ряд других политических и общественных деятелей, в том числе художник Лесь Подервянский.

На форуме присутствует духовенство, представляющее разные концессии, в том числе глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Собравшимся продемонстрировали видеоролик, в котором шла речь о достижениях за время президентства Петра Порошенко.





Напомним, первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года.