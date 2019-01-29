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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3493) Климкин (2045) минские соглашения (2521) Сайдик (144) Трехсторонняя контактная группа (65)

 Никакого принципиально нового плана нет. Как говорят: те же яйца, только в профиль, - Климкин о предложениях Сайдика

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что план спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию ситуации на Донбассе не содержит принципиально новых предложений и требует дальнейшей доработки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам во время визита в Донецкую область во вторник.

"Никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми еще нужно работать", - сказал Климкин.

Он рассказал, что в данных предложениях новым является констатация необходимости введения на Донбасс международного компонента, о чем ранее уже говорила украинская сторона.

"По форме, только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, что хотя бы господин Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент – военный и полицейский, и международная администрация. Это уже хорошо. По содержанию - это пока то же самое. Как говорят: "те же яйца, только в профиль"", - отметил министр.

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Климкин подчеркнул, что данные предложения Сайдика - только предварительное видение и требует доработки.

"Мы хотим, чтобы сначала туда (на оккупированную территорию Донбасса. – Ред.) зашел международный компонент и подготовил оккупированный Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам. В этом заключается логика наших предложений. Если вы почитаете этот план, то там об этом речь не идет", - резюмировал глава МИД.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции.

Источник: https://censor.net.ua/n3108805
 
   
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Європа все-таки випестить нового фюрера.
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Як міністр закордонних справ може робити такі дебільні заяви?
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"работник", приведи к Сайдику покалеченных солдат, мерзость ты белгородская, картавый карлик. Извиняюсь, но это ничтожество, уже достало, а после того как Сиярто "министра" толсто обделал, то Клим уже даже не то что околоплинтусная шавка, но тень на всем МЗС. Ой, оставлю, у нас такого говна немеряно. Так что много не болтай, чминистр. тьху!
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Высокий дипломатический слог.
Фу, стыдно...
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к кажуть: "ті самі яйця, лише в профіль", - зазначив міністр.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3108805

мде...ну як тут не процитувати "класика" - дебіл бл
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кому на хер нужен
тот Донбасс
кроме донбасских даунов-феодалов
помощь украинского патриота ХЛА только начала приносить плоды
шахты уже на издохе
предприятия разворовываются
электорат выведен с поля
Порох-президент
Украина получила прививку на десять лет
от путин-введи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикакого принципиально нового плана нет. Как говорят: те же яйца, только в профиль, - Климкин о предложениях Сайдика
 
 
 
 
 
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