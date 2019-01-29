 Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту о назначении 24 судей. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.
"Полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, однако они занимают должности в соответствующих судах, а следовательно, эти должности не являются вакантными. Судьи прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности.Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судьи признаны соответствующими занимаемой должности и рекомендуются для назначения на должность", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые бы в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должность.
Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о назначении:
Бабича Станислава Игоревича - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;
Жука Руслана Вячеславовича - на должность судьи Кировоградского окружного административного суда;
Марича Евгения Васильевича - на должность судьи Николаевского окружного административного суда;
Микитин Надежды Михайловны - на должность судьи Ивано-Франковского окружного административного суда;
Плотницкой Натальи Борисовны - на должность судьи хозяйственного суда города Киева;
Рубежного Сергея Алексеевича - на должность судьи Октябрьского районного суда города Харькова;
Савченко Евгения Николаевича - на должность судьи Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска;
Шевченко Лилии Владимировны - на должность судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области;
Шевчик Оксаны Михайловны - на должность судьи Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области;
Боршовского Тараса Ивановича - на должность судьи Ивано-Франковского окружного административного суда;
Калиновской Алены Викторовны - на должность судьи Черкасского окружного административного суда;
Молочной Ирины Сергеевны - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;
Момонт Галины Митрофановны - на должность судьи Кировоградского окружного административного суда;
Нор Ульяны Николаевны - на должность судьи Ровенского окружного административного суда;
Осиповой Елены Александровны - на должность судьи Сумского окружного административного суда;
Серегиной Елены Васильевны - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
Билоус Инны Александровны - на должность судьи Тернопольского окружного административного суда;
Комаровой Елены Сергеевны - на должность судьи хозяйственного суда города Киева;
Андрейчука Любомира Викторовича - на должность судьи хозяйственного суда Закарпатской области;
Диски Алины Борисовны - на должность судьи Сумского окружного административного суда;
Арестовой Людмилы Валерьевны - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;
Алябьева Игоря Геннадиевича - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;
Лыськова Максима Александровича - на должность судьи хозяйственного суда города Киева;
Цвиры Дианы Николаевны - на должность судьи Дзержинского районного суда города Харькова.
https://golos.ua/i/661461
Кировоградского окружного административного суда;Источник: https://censor.net.ua/n3108803
суд города Днепропетровска;
- и так далее, я шо один обратил внимание, на старые названия?