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 Политика Украины
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 Украинских моряков не отпустят. Власти РФ ждут результатов выборов, - Фейгин

Введение "реальных" санкций, которых боится российская элита, заставило бы РФ освободить захваченных в Черном море украинских моряков, но пока все ограничивается разговорами.

До того, как станут известны результаты президентских выборов в Украине, российские власти не отпустят захваченных в Черном море украинских моряков. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил юрист Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

"Раненные украинские моряки находились в СИЗО "Матросская тишина", поскольку там были условия для предоставления им медицинской помощи. Там полноценные палаты, медицинское оборудование. В "Лефортово", куда их перевели, ничего этого нет. И если вдруг что-то случится, то придется снова этапировать в "Матросскую тишину". Да, в "Лефортово" есть врач, но условия стационара отсутствуют. У этого вопроса есть две стороны: процессуальная и политическая. Если говорить о процессуальной, то тут необходимо выяснить – можно ли обжаловать действия следователя, который перевел раненных моряков в другое СИЗО? Если адвокаты считают, что перевод моряков был преждевременным, то его нужно обжаловать. Также можно настаивать на привлечении независимой медицинской комиссии, чтобы моряков обследовали не тюремные врачи. И отталкиваться уже от их заключения. Другой вопрос – как этого добиться", – отметил Фейгин.

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Он подчеркнул, что Запад не оказывает на Россию должного давления.

"Что касается политической составляющей, то я считаю, что моряков не отпустят. Власти РФ ждут результатов выборов в Украине. То есть до апреля точно ничего не изменится. На Москву не оказывается должного давления. Усилия адвокатов ни на что не влияют. Они не смогут добиться освобождения моряков. Украине нужна поддержка Германии, Франции и – главное – США. Почему так важно участие Америки? Потому что у французов пока свои проблемы, им не до моряков. А позиция немцев – размытая. Германия могла бы отказаться от запуска "Северного потока – 2", пока РФ не решит вопросы с украинскими моряками. Все просто – на поверхности. Но ведь они же так не делают и ультиматумы Москве не ставят. Потому что денежки ближе. Поэтому они и защищают газопровод от тех же США", – сказал юрист.

По его словам, у Запада есть санкционные механизмы, которые заставили бы Москву освободить украинских моряков.

"Кремль ведет себя по-хамски. Они поняли, что терять им уже нечего. Поэтому махнули рукой на репутацию и на отношения с европейскими странами. Но это не значит, что нет инструментов, которые заставили бы Москву пойти на уступки. Реальные санкции, которых боится российская элита, заставили бы РФ освободить украинских моряков. Но пока все ограничивается только разговорами. Мы уже много раз слышали все эти призывы отпустить и помиловать. Но на Москву они не производят абсолютно никакого впечатления. Ведь настоящий санкционный механизм так и не применяется. Нужно менять тактику. И еще один вопрос: может ли вопрос с моряками решить [политик Виктор] Медведчук? И если не может, то зачем тогда Украине такой "посредник"? В чем логика?" – резюмировал Фейгин. 

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3108802
 
 
 Топ комментарии
 
Пуйло рассчитывает, что варовка пабедит
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или комик, который сразу станет на колени
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Да это уже давно всем понятно.
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Им надо бояться не санкций , а своих голодных холопов .
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Пуйло рассчитывает, что варовка пабедит
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или комик, который сразу станет на колени
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И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной Военной Тайной Украинских моряков не отпустят. Власти РФ ждут результатов выборов, - Фейгин - Цензор.НЕТ 8562
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Ждет и обсерается от страха, что потеряет торгового шоколадного партнера.
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Їх і після виборів не відпустіять. Кремляді головами відбиті напроч.
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Власти РФ ждут результатов выборов

А дождутся новых санкций.
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Вот интересно как получается, партнёру хуйла барИге ( по версии зрадофилов) моряков возвращать не желают. Ждут кого-то своего в роли президента Украины. Кто там у нас самые рейтинговые барИгоборцуны, говорите?
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все ты правильно сказал Украинских моряков не отпустят. Власти РФ ждут результатов выборов, - Фейгин - Цензор.НЕТ 7652
не верит он уже своему партнёру
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Я знаю, что я правильно сказал, что хуйло ждёт кого-то своего на роль президента.

Видишь, и у тебя иногда просветления случаются! Так, гляди, ещё и сделаем из тебя человека разумного.
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та нема там ніякої логіки, якщо тільки ціна на газ то треба за Капліна голосувати він в 4 рази знизить а Жулька обіцяє тільки в 2 рази.) Кремль платить тільки за підтримку ваної.
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не вижу связи..у откровенно прокацапских кандидатур шансы нулевые..
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Никто и от Молдовы не ожидал, что выберут себе Додона.
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Коли це пірати відпускали без викупу.
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Козломордые надеються что мы изберем их подстилку, наивные дурачки
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Это точно, второй раз на петины грабли мы не наступим.
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ТАК ЗАХВАТИТЕ ИХ РОДСТВЕННИКОВ В ЕС ИЛИ США !) ИЛИ ДЕТЯМ НАРОДА ЛУЧШЕ СТРАДАТЬ !!!???
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Нет,лучше очередной Магнитогорск или Зимняя Вишня... с НОРД Остом и Бесланом...
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... действия по освобождению украинских моряков из российского плена абсолютно неэффективны. Очень много людей делают вид, что причастны к этому, но результатов до сих пор нет? - заявил отец одного из моряков, Василия Сороки, Виктор Сорока. Он подчеркнул, что все родители пленных недовольны работой по их освобождению.

"Я вам как отец хочу сказать: тут не надо никому показывать свою принципиальность. Сегодня нужно идти на компромисс. Если у нас не получается их вернуть как военнопленных, Россия этого не признает... так она и не собирается признавать, она доведет это до суда и посадит их как преступников, и даст им срок!" - возмутился Сорока.
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Бог не фраер,все знает и всё видит,и Заложников не берёт...так было есть и БУДЕТ...АМИНЬ!!!
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Кроме Ходорсковского и Савченко КГБэшный ХМЫРь никого не отпускал...Не прикидвавйтесь Дебитлами,будто не понимаете с каким УРОДОМ имеем дело...
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Значит нельзя больше попадать в плен. Нужно в ответ открывать огонь на поражение из все видов оружия. Эти сволочи трусливые когда получают ответку и будьте уверены в следующий раз они забздят . Вспомните Чечню,где один чечен брал в плен а потом резал бошки этим свиньям в количестве 10-20 животных а они вместо того что бы сопротивляться обливались соплями и поносом и подставляли свои горлянки. Россияне это трусливые сволочи и понимают лишь силу. Хватит играться,их нужно просто уничтожать.
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КрысЮля может толлько Плешивому Хмырю Крыза Минет АЗАРОВА сделать...На большее Умишка КУКУ... Українських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 6715 Українських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 6715
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Т.е. власти РФ не самостоятельны в своих решениях и зависят от власти Киева. Українських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 4904
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2008 год.Всемирный финанс кризис..Юля премьер Украины...цитата...
Де ви побачили КРИЗУ в Украіні? єТА ДЕБИЛКА ВСЕГДА НЕПРАВИЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ СИТУАЦИЮ Українських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 930
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Янукович НІКОЛИ НЕ БУДЕ ПРЕЗИДЕНТОМ...юЛЯ 2009 ГОД ДУРа тупаяУкраїнських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 2464
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Як про мене, то єдиний вихід в України - відновлення ядерного потенціалу, як результат невиконання умов Будапештського меморандуму рядом країн-гарантів та псевдосанкції, які не дають відчутних результатів. База для збагачення урану - шикарна, досвід у будівництві рекетоносіїв - є, талановитих фізиків-ядерщиків ще залишилося трішки. Було б бажання та політична воля!
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Пуцтлер подобное дерьмо размажет по асфальту... и забудет...ему нужна Венесуєла,Украиной и Сирией переболел... Українських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 3983Баран пля Тупой
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А кто вас сказал что ядерного оружия в Украине нет?Баба Юля?
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Щоб не один танк та БТР не вийшов на ПЕРЕДОВУ,єто біло на заседании СНБО Украіни Українських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 2470Я помню все Юлині перлі с 1994 года... Українських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 5267 Українських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 5267
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Профессиональный журналист обязан помнить ВСЁ, что слышал в своей жизни.Кажись Виталя Портников сказал Українських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 4444 Українських моряків не відпустять. Влада РФ чекає результатів виборів, - Фейгін - Цензор.НЕТ 4444
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Спакуха, Уокер Курт пообещал, что если до рождества не отпустят украинских моряков - США введут Санкции!!! И кстати. где он, давно не появлялся? А, нюхает яйца уйла....(((
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хватать любых козломордых по всему миру и не парится, чем больше тем лучше
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