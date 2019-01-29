 Гриценко сообщил о допросе в Нацполиции: Изложил факты создания по указанию президента банды, которая стоит за нападением на нас в Одессе

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Дал показания следователю, который расследует преступление против нашей команды, совершенное 28 ноября в Одессе. Когда СБУ организовала титушок для недопущения меня в эфир Радио Shark и грубое избиение наших партийцев", - отметил политик.
По словам Гриценко, он изложил следователю известны ему "факты создания по указанию Президента организованной преступной группы в составе генерал-майора Юрия Федорова (начальник личной охраны президента), генерал-лейтенанта Виктора Кононенко (заместитель председателя СБУ) и генерал-майора Александра Довженко (руководитель областного управления СБУ в Одессе)".
Кандидат в президенты убежден, что эти люди организовали нападающих и руководили ими, а теперь их скрывают от задержания Нацполицией.
Гриценко также встретился с главой МВД Арсеном Аваковым, чтобы обсудить обеспечение законности предстоящих выборов.
"Имел также разговор с министром Арсеном Аваковым. Договорились о взаимодействии в целях разоблачения и блокировки "сеток" по скупки голосов и противодействия силовым провокациям во время выборов", - отметил он.
Как-то он факты по-дебильному излагает.
Я х.з,(хотел бы знать), но по такому г.вну, за границей.... судят о народе. Сцыкливый выродок, "проффессианальный" будто бы военный, обосрался и мол, бегал везде, но еГо не взяли. Тваь, как и та что "голодала" и весь народ развела. Хорошо что я скептически смотрел на "голодовку". Ах да, не понял что "вводят пит. вещества" и ж*ппа от этого становится как среднего размера воздушный шар.
Антиколорадос написал бы так же, так что смею подписаться тут - я почти как Антиколорадос(написал то же)
хи-хи
це в двох словах думки сєкти цяря петра.
а вот когда об этом публично заявляет кандидат в президенты
по закону Украины нужно в полиции в едином реестре правонарушений эту тему зафиксировать
или анатоль заяву писать не хочет?
с другой стороны пепа может ему ответную предъяву задвинуть за клевету
цырк @лядский какой то
хорошо шо петр алексеич не участвует в нем и не захотел региться в президенты)
Назначили ПАХАНОМ, значить иди даже если не хотишь.
А если во второй тур попадет любой, тогда мы честно проголосуем и решим.
ИНАЧЕ БУДЕТ ПОДКУП, БРЕХНЯ, СМУТА, и другая дрянь.
Будешь третьим.
- Третьим будешь?
- Буду.
- Раздевайся! (с)
И часто это у тебя бывает?
Кого тут из себя зрада изображает, того она изображает и из своих божественных кумиров...
Но я не буду. Ты вроде более-менее порядочный.
Вас же твари сразу видно и всю вонь вашу слышно. За поребрик нах, своей страной заниматься.
Это как бы дурачек выбежал и завопил: ой, а боярин бросил прямо в меня стульчик, вооон там упал, но меня таки задел - вооон какая шишка у Витьки, ну, у того что вчера поехал в Китай, песок продавать и сахар и электронику.... китайскую... хм... ой(листает "тетрадь")