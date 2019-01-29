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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Гриценко Анатолий (1184) допрос (1127) Одесса (5315) Нацполиция (8803) Порошенко (16214)

 Гриценко сообщил о допросе в Нацполиции: Изложил факты создания по указанию президента банды, которая стоит за нападением на нас в Одессе

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко рассказал о посещении Главного следственного управления Нацполиции для допроса в деле о нападении на него и соратников в Одессе.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Дал показания следователю, который расследует преступление против нашей команды, совершенное 28 ноября в Одессе. Когда СБУ организовала титушок для недопущения меня в эфир Радио Shark и грубое избиение наших партийцев", - отметил политик.

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По словам Гриценко, он изложил следователю известны ему "факты создания по указанию Президента организованной преступной группы в составе генерал-майора Юрия Федорова (начальник личной охраны президента), генерал-лейтенанта Виктора Кононенко (заместитель председателя СБУ) и генерал-майора Александра Довженко (руководитель областного управления СБУ в Одессе)".

Кандидат в президенты убежден, что эти люди организовали нападающих и руководили ими, а теперь их скрывают от задержания Нацполицией.

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Гриценко также встретился с главой МВД Арсеном Аваковым, чтобы обсудить обеспечение законности предстоящих выборов.

"Имел также разговор с министром Арсеном Аваковым. Договорились о взаимодействии в целях разоблачения и блокировки "сеток" по скупки голосов и противодействия силовым провокациям во время выборов", - отметил он.

Гриценко сообщил о допросе в Нацполиции: Изложил факты создания по указанию президента банды, которая стоит за нападением на нас в Одессе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108797
 
   
 Топ комментарии
 
Грицько, осечка. Организовать на тебя нападение -это поднять твой рейтинг, а не опустить.
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А ещё этот барыга-порошенко, скатина заставлял Гриценко оружие продавать и сокращать армию.
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Кто слышал чем "занимался" кандидат Грыценко последние 5 лет? Почему он не мешал Порошенко "создавать банды" а только сейчас активизировался?
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А вообще я так и не понял?! Так удалось аталотию по указу президента создать ту банду или нет?

Как-то он факты по-дебильному излагает.
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Понятно. Извиняться будет, как Петух(Емельяненко), или Зелень, перед Кадыровым. Ой, а тут можно просто наложить и с умным видом уйти что-ли? Ну так будем иметь презика-скунса. В самом деле, "мужик", вякающий "а я просил, а меня не взяли"(в АТО) - заслуживает 20 лет шить шапки.
Я х.з,(хотел бы знать), но по такому г.вну, за границей.... судят о народе. Сцыкливый выродок, "проффессианальный" будто бы военный, обосрался и мол, бегал везде, но еГо не взяли. Тваь, как и та что "голодала" и весь народ развела. Хорошо что я скептически смотрел на "голодовку". Ах да, не понял что "вводят пит. вещества" и ж*ппа от этого становится как среднего размера воздушный шар.
Антиколорадос написал бы так же, так что смею подписаться тут - я почти как Антиколорадос(написал то же)
хи-хи Гриценко сообщил о допросе в Нацполиции: Изложил факты создания по указанию президента банды, которая стоит за нападением на нас в Одессе - Цензор.НЕТ 9086
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Це в Гєнєраліссімуса Анатолівна до манії величі вочевидь приєдналася ще і манія переслідування... Важкий випадок і вже вимагає термінової допомоги спеціалістів медиків..😷😷😷😷😷
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ох як у коментаріях прихильників петра рве. коротко: всі крадії і балаболи, немає кращого чим порошенко.
це в двох словах думки сєкти цяря петра.
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Звідки в них думки, вони відпрацьовують те, за що зарплатню отримують.
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я то могу сказать шо пепа лживая барыга
а вот когда об этом публично заявляет кандидат в президенты
по закону Украины нужно в полиции в едином реестре правонарушений эту тему зафиксировать
или анатоль заяву писать не хочет?
с другой стороны пепа может ему ответную предъяву задвинуть за клевету
цырк @лядский какой то
хорошо шо петр алексеич не участвует в нем и не захотел региться в президенты)
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! Он двумя рогами упирается, но сходняк БПП решает.

Назначили ПАХАНОМ, значить иди даже если не хотишь.
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да кому ты нахрен нужен, банды ради тебя создавать еще и из полковников-генералов. самомнение переросло в нарциссизм? старый дурак.
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От би прийняти закон, кандидатом в президенти можна бути лише раз, не пройшов- другої спроби нема.
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Ребята кто за Гриценко! Надо сделать так, что бы во второй тур не попал БАРЫГА.
А если во второй тур попадет любой, тогда мы честно проголосуем и решим.
ИНАЧЕ БУДЕТ ПОДКУП, БРЕХНЯ, СМУТА, и другая дрянь.
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дааа? хуйло тоже сказало, что выборы не признает только в одном случае. Гриценко повідомив про допит у Нацполіції: Виклав факти створення за вказівкою президента банди, яка стоїть за нападом на нас в Одесі - Цензор.НЕТ 301
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Его жена за.
Будешь третьим.

- Третьим будешь?
- Буду.
- Раздевайся! (с)
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Гениально, выбрать между Ляшко и Зеленским!!!
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Это как при диарее - забудешь про другие проблемы...
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Извини, но я не испытывал такого чувства.
И часто это у тебя бывает?
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Может у тебя задница зашита?
Кого тут из себя зрада изображает, того она изображает и из своих божественных кумиров...
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Вообще тебе можно ответить, ты не жалуешься на форуме админам.
Но я не буду. Ты вроде более-менее порядочный.
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Навіть якби було так як каже п.Гриценко, йому не варто було казати те, що оце він сказав. Якось дуже примітивно. Варто було після інциденту просто сказати it's OK...
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Давай Анатолий! Двигай Порошенка в низ по рейтингам.
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ПОРОШЕНКО ТЕБЯ ОБИЖЕННОГО И ТОЛИКА НА ХУ@ БУДЕТ ВЕРТЕТЬ
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У пороха есть хуй? Может и яйца есть?
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Вылезла нечисть кремлевская и с каждым днем все больше.
Вас же твари сразу видно и всю вонь вашу слышно. За поребрик нах, своей страной заниматься.
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.....какой ЧУШОК этот толик (((((( наябиднечал , 2 с половиной гривен ЗАШКЕРИЛ у партии !!! с воздушки по лобовому ВЫСТАВИЛ как ОБСТРЕЛЯЛИ (((( тебя надо еще ЯЙЦОМ перее....ть по ОЧКАМ !!!
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Он ленивый и стар,а помощники его будут дурачить и от этого будет страдать украинский народ
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А может это хорошо? Не будет на 2 срок стремится. И думать о первом. Гриценко повідомив про допит у Нацполіції: Виклав факти створення за вказівкою президента банди, яка стоїть за нападом на нас в Одесі - Цензор.НЕТ 7190
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Все кандидаты в президенты сделали ошибки в декларациях, - столько на тырили у народа,что не знают куда и как распихать добро нажитое непосильным трудом Гриценко повідомив про допит у Нацполіції: Виклав факти створення за вказівкою президента банди, яка стоїть за нападом на нас в Одесі - Цензор.НЕТ 5455
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Грицуха, именем заднего следователя гор. Гомеля, беру твои показания на себя. А вот теперь.... оглядывайся(сказано между прочим).
Это как бы дурачек выбежал и завопил: ой, а боярин бросил прямо в меня стульчик, вооон там упал, но меня таки задел - вооон какая шишка у Витьки, ну, у того что вчера поехал в Китай, песок продавать и сахар и электронику.... китайскую... хм... ой(листает "тетрадь")
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Идут выборы,масса кандидатов рвущихся к власти , т.е стать Президентом. Хороши все способы, ложь, клевета, придумывание разных нелепостей, подкуп выборцев и.т.д .Лишь бы стать Персоной. А когда станет Персоной,а это не равнозначно стать Президентом, против него будет обратная связь такими же методами, способами , словами. Как аукнется так и откликнется.Подлецов на свете много.
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Гандон гриценко
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Писець !!! Президент ,два генерал-майора,генерал-лейтенант наймають одеських автомайданівців-гопніків покидатись яйцями й поштурхатись(ну абсолютно випадково керівник цієї гошки-добрий знайомий сина Гриценка).Сміття.Технічний кандидат без парламентських перспектив.Без дружини-ганчірка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко сообщил о допросе в Нацполиции: Изложил факты создания по указанию президента банды, которая стоит за нападением на нас в Одессе
 
 
 
 
 
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