 Ошибки и неточности обнаружены во всех проверенных декларациях кандидатов в президенты, - НАПК

По согласованию с ЦИК, учитывая сжатые сроки, НАПК проверяет сведения в течение трех календарных дней по процедуре специальной проверки деклараций претендентов на ТОП-должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

На сегодня проверены декларации кандидатов: Валентина Наливайченко, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольги Богомолец, Романа Насирова, Александра Шевченко, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Ильи Кивы, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Руслана Кошулинского, Аркадия Корнацкого, Александра Мороза, Александра Данилюка, Игоря Смешко.

Продолжается проверка деклараций Сергея Таруты и Владимира Зеленского, поступивших в НАПК 28 января, сегодня начата проверка декларации Инны Богословской.

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"Следует отметить, что согласно части второй статьи 50 Закона Украины "О выборах Президента Украины" ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост Президента Украины. Задача Национального агентства в данном случае заключается в обеспечении общества точной информацией о состоянии претендентов на высший пост в государстве", - отметили в НАПК.

После проверки НАПК кандидаты на пост Президента Украины Валентин Наливайченко, Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Геннадий Балашов, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Илья Кива, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях.

Проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост Президента Украины, была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базам данных.

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В Департаменте проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК сообщили, что ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях, и указали на самые распространенные из них: "В декларациях есть несколько типов неточностей - субъекты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера. Распространено заблуждение, когда субъекты не отмечают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но еще не прекращены, или не указывают юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых они являются".