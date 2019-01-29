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 Политика Украины
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 Ошибки и неточности обнаружены во всех проверенных декларациях кандидатов в президенты, - НАПК

В 2019 году Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) впервые привлечено к выборам Президента Украины в части проверки деклараций кандидатов.

По согласованию с ЦИК, учитывая сжатые сроки, НАПК проверяет сведения в течение трех календарных дней по процедуре специальной проверки деклараций претендентов на ТОП-должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

На сегодня проверены декларации кандидатов: Валентина Наливайченко, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольги Богомолец, Романа Насирова, Александра Шевченко, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Ильи Кивы, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Руслана Кошулинского, Аркадия Корнацкого, Александра Мороза, Александра Данилюка, Игоря Смешко.

Продолжается проверка деклараций Сергея Таруты и Владимира Зеленского, поступивших в НАПК 28 января, сегодня начата проверка декларации Инны Богословской.

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"Следует отметить, что согласно части второй статьи 50 Закона Украины "О выборах Президента Украины" ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост Президента Украины. Задача Национального агентства в данном случае заключается в обеспечении общества точной информацией о состоянии претендентов на высший пост в государстве", - отметили в НАПК.

После проверки НАПК кандидаты на пост Президента Украины Валентин Наливайченко, Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Геннадий Балашов, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Илья Кива, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях.

Проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост Президента Украины, была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базам данных.

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В Департаменте проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК сообщили, что ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях, и указали на самые распространенные из них: "В декларациях есть несколько типов неточностей - субъекты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера. Распространено заблуждение, когда субъекты не отмечают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но еще не прекращены, или не указывают юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых они являются".

Источник: https://censor.net.ua/n3108793
 
   
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Проверьте кто украл фабрику Карла Маркса.Оттуда всё начиналось
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Вай-вай-вай! Снять всех и оставить только гидранта.
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Всі помилки у деклалаціях кандидатів були допущенні тому що вони агенти кремля, і тільки в деклараціі Петра Олексійовича через патріотизм!!
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Проверьте кто украл фабрику Карла Маркса.Оттуда всё начиналось
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А что там проверять? Это и коза бабы Марины знает.
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Так это он того, ну шоб путен не нападал.
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Вай-вай-вай! Снять всех и оставить только гидранта.
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В смысле оставить, шоб повисел подольше?
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У всех украинцев по бумажкам будут нарушения,не всех тщательно проверяют.
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За пароль без оплаты можно проскочить?экий вы неинформированный.
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у других - это коррупция, они за это сядут усе, у мошонки - ошибки.
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Всі помилки у деклалаціях кандидатів були допущенні тому що вони агенти кремля, і тільки в деклараціі Петра Олексійовича через патріотизм!!
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450 депутатов - никаких нарушений. Министров тыща - никаких нарушений. Кандидатов в презы - у всех нарушения. Что твари у вас с глазами, мозгами, совестью?
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ну-ну-ну... и на сколько миллионов-миллиардов эти...ошибки?
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Это как представить. Если в Тимошенко 1 миллиард гривней, то в Пфорошенка только тоже 1 миллиард долларов. Но главное не показывать в какой валюте.
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#ПетяНеИдиВПрезиденты - флешмоб с таким названием буквально взорвал в последние дни украинский сегмент Интернета.
Пользователи соцсетей со всей станы призывают действующего Президента Петра Порошенко отказаться от выдвижения на второй срок. Согласно данным социологического опроса, уровень недоверия действующему президенту Украины находится на уровне 85%.
По мнению украинцев, политик с таким высоким уровнем недоверия, как Порошенко, не может продолжать руководить страной.
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только с пятого раза сумел правильно оформить документы на получение гражданства Российской Федерации профессор Янукович В.Ф., четыре предыдущих раза.. подряд...
в графе "Цель приезда в Российскую Федерацию" сгоряча указывал - "шухер".
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Перепутали сотки с гектарами,лексусы с тазиками это пыль морская
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Как я понимаю, у кандидатов не нашлось ресурсов для подголовки декларации.
Даже в таком простом вопросе проявилось природное жлобс чувство береж распиздяйство ....
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Короче , выборы отменить , пока не научатся заполнять бумажки
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На предвыборную агитацию действующего президента Украины Петра Порошенко потратят около 6 миллиардов гривен из бюджета.
Об этом сообщает программа "Грошi" на YouTube.
Журналисты сообщают, что предвыборный штаб Порошенко тратит около 400 тысяч гривен на работу каждого агитатора. Средства на оплату их труда берутся из государственного бюджета. За весь период избирательной кампании на них потратят около 5 миллиардов гривен. Еще миллиард гривен планируется выделить на монетизацию субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В месяц перед выборами граждане Украины получат их в наличной форме примерно по тысяче гривен на каждого, кому полагается эта льгота. По прогнозам аналитиков, это приведет к инфляции в стране.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОшибки и неточности обнаружены во всех проверенных декларациях кандидатов в президенты, - НАПК
 
 
 
 
 
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