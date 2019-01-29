 МинВОТ не получало официальных предложений от ОБСЕ относительно нового мирного плана по Донбассу, - Черныш

"Официальных предложений наше министерство не видело. Они нам не поступали. Обсуждать интерпретацию и отдельные заявления мы не можем. Но напомню вам, что есть позиция президента (президента Украины Петра Порошенко. - Ред.), который отвечает за внешние дела нашей страны, о том, что миссия должна быть от линии до границы украино-российской, компоненты должны быть такими, которые обеспечат поддержку правопорядка, управления и безопасности", - сказал В.Черныш на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также министр выразил непонимание, почему представитель ОБСЕ инициирует создание агентства по реконструкции при Европейском Союзе.

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Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, В.Черныш отметил, что в резолюции Совета безопасности ООН закреплена ссылка именно на Минские соглашения.

"На сегодняшний день также существует резолюция Совета безопасности ООН 2202, которую никто не отменял. К ней также есть два дополнения, одно из которых называется "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", то есть там предусмотрено по пунктам, что нужно делать. Если мы говорим юридическим языком, то для того чтобы что-то менять, нужно изменить резолюцию Совбеза ООН", - пояснил министр.

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Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции.