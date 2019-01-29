 "Россия сделает все": Лавров заявил о максимальной поддержке Мадуро перед лицом санкций США

По словам Лаврова, Россия "сделает всё", чтобы поддержать венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого в России - в отличие от США и ряда других стран - считают легитимным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Он также прокомментировал санкции США, назвал их "нелегитимными и противоправными", а также "циничными".

Лавров обвинил США в подготовке свержения Мадуро.

Похожие оценки дал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

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Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.