EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  7271  130
Все про:Венесуэла (119) Лавров (1594) санкции (7231) США (14602)

 "Россия сделает все": Лавров заявил о максимальной поддержке Мадуро перед лицом санкций США

МИД России и Кремль резко осудили санкции, введенные США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

По словам Лаврова, Россия "сделает всё", чтобы поддержать венесуэльского президента Николаса Мадуро, которого в России - в отличие от США и ряда других стран - считают легитимным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Смотрите также: Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах. ВИДЕО

Он также прокомментировал санкции США, назвал их "нелегитимными и противоправными", а также "циничными".

Лавров обвинил США в подготовке свержения Мадуро.

Похожие оценки дал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

Также читайте: Азаров поделился опытом с Мадуро, как надо бороться с Майданом

Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3108786
 
   
 Топ комментарии
 
Радует, когда из всех возможных зол касабы выбирают все.
 показать весь комментарий
 
Помаши 16 ярдам ручкой...скушай мешочек овма...и тебя попустит...😀
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
США мають повне право вводити санкції, в Венесуелі ще при Чавесі провели націоналізацію і віджали у американців усі нафтові компанії. Дивно, що Штати так довго терпіли, приватна власність для них - святе!
 показать весь комментарий
 
 
Вони і не терпіли, просто чавісти не казали народу що США їх змусили продавати нафту з 60 відсотковим дисконтом.
 показать весь комментарий
 
 
Научат Мадуру что нужно ввести АНТИсанкции и начать давить еду бульдозерами. Знакомо!
 показать весь комментарий
 
 
За мало клячі вівса, з нікотином, коксу хоче, але не вийде.
 показать весь комментарий
 
 
Напомнинает анекдот:

- женщина, а что вы делаете сегодня вечером?
- всё!
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко - лучший шанс, который есть сейчас у Украины, заявил Лавров.
 показать весь комментарий
 
 
Ага! Только почему то говорить с ним не хотят, делают все возможное, что бы его больше не выбрали. Даже похвала Лаврова, звучит как антиреклама, и он это знает.
 показать весь комментарий
 
а кацапы типа не дикари ? или они сами себя таковыми не считают ?
 показать весь комментарий
 
 
вот малачаги то при 20 млн людей своих за чертой бедности готовы еще пару лярдов влить в марионетку свою
 показать весь комментарий
 
 
Мы сделаем все-расхерачим Воронеж,слепим мадуру из дерьма,раздавим бульдозерои
м много хорошей еды...
 показать весь комментарий
 
 
.....вчера АМЕРИКАНЦЫ перекрыли денежный "воздух" для мадуровской армии , ЖДЕМ массовую поддержку ОППОЗИЦИИ армией )))))
 показать весь комментарий
 
 
везде , где кацапы засунут своё паганое рыло будет разруха и много бед .. всё что нужно сделать этим оркам , это застрелиться всем до одного !
 показать весь комментарий
 
 
То есть - огребут ещё и в Венесуэле, а потом и за Венесуэлу...))))
 показать весь комментарий
 
 
Хана русскоязычным попугаям и мальчику в сомбреро "Росія зробить все": Лавров заявив про максимальну підтримку Мадуро перед обличчям санкцій США - Цензор.НЕТ 3054
 показать весь комментарий
 
 
По началу меня удивило ,что Мадурку поддержала Турция.Но когда я узнал сколько бабла турки сдуру (повелись на кацапов и китайцев) вкинули в этого венесуэльского дурачка,все стало на свои места.Китайцы ведь тоже всадили немало денег в Чивоса и Мандуро,но китайцы очень хорошо чувствуют коньюнктуру и потому не поддержали венесуэльскую камарилью путлера.Пытаются создать предпосылки для того ,что бы денежки не пропали зря.А вот турки по ходу жестко пролетят и новая власть Венесуэллы " зачтет" им этот реверанс бестолковый.Ось така херня малята "Росія зробить все": Лавров заявив про максимальну підтримку Мадуро перед обличчям санкцій США - Цензор.НЕТ 234
 показать весь комментарий
 
 
Помогайте! И чем больше будете помогать тем лучше. СССР допомогался.
 показать весь комментарий
 
 
...росия сделает все...…..значит будет сирия - 2.
 показать весь комментарий
 
 
Не, заблудившиеся отпускники и танки из нефтянных скважен.
 показать весь комментарий
 
это для них НУ очень далеко !!!! и потом где у них будет АЭРОДРОМ подскока в ЛОНДОНЕ ???
 показать весь комментарий
 
Пенсионеры рашкостана-становись! Вывернуть карманы! Венесуэла в опасности! Не знаете,где это? Да вам и не надо.
 показать весь комментарий
 
А ведь хорошо получается. Ворюгу проросийского МаДУРУ вывезут в Московию, Параша теряет в Венесуэле перспективный военный военный плацдарм для размещения тех же РСМД, и добро пожаловать "Першинги" в Харьковскую и Сумскую с Херсонской области. "Росія зробить все": Лавров заявив про максимальну підтримку Мадуро перед обличчям санкцій США - Цензор.НЕТ 2854
 показать весь комментарий
 
Как только туда попадет США, ее компании начнуть качать жижу такими темпами, что вова ахуиеет от цены за бочку.
 показать весь комментарий
 
 
пенсионеры и лохторат Засрашки поддерживает за свой счет всех мировых диктаторов
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия сделает все": Лавров заявил о максимальной поддержке Мадуро перед лицом санкций США
 
 
 
 
 
 вверх