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Все про:взрыв (4197) Ривне (265) ГСЧС (1919)

 В киоске по продаже шаурмы на рынке в Ривном произошла вспышка газовоздушной смеси: два человека госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На рынке "Здолбуновский" в г.Ривне во вторник утром произошла вспышка газовоздушной смеси в киоске по продаже шаурмы, пострадали два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"29 января в 10:27 по телефону "101" поступило сообщение, что в городе Ривне по ул. Здолбуновской, на территории рынка "Здолбуновский", принадлежащего МПП "Торговый центр-Д", произошел взрыв в помещении торгового киоска по продаже шаурмы", - сказано в сообщении.

В киоске по продаже шаурмы на рынке в Ривном произошла вспышка газовоздушной смеси: два человека госпитализированы, - ГСЧС 01

По предварительной информации, произошел взрыв станка по запеканию шаурмы. В результате взрыва были травмированы два человека, которых в состоянии средней тяжести госпитализировали в Ривненскую центральную городскую больницу.

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В киоске по продаже шаурмы на рынке в Ривном произошла вспышка газовоздушной смеси: два человека госпитализированы, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

Также в результате взрыва произошло возгорание отделки стен киоска площадью до 1 м2. Возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения (огнетушителем) до прибытия подразделений ГСЧС.

Окончательная причина взрыва устанавливается.

Источник: https://censor.net.ua/n3108785
 
 
 Топ комментарии
 
сколько еще раз нужно взорваться баллонам в шаурмявках чтобы понять правильность запрета на использование газа в таких тошниловках...
ну нельзя там использовать газовые баллоны...категорически! это смертельно опасно!!!
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выходил живым он
из огня и рек
но купил однажды
с дуру... чебурек
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сколько еще раз нужно взорваться баллонам в шаурмявках чтобы понять правильность запрета на использование газа в таких тошниловках...
ну нельзя там использовать газовые баллоны...категорически! это смертельно опасно!!!
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так там и питаться не менее опасно, один раз жене чебуреков захотелось, уже когда возвращались. повезло, пока до границы доехали частота бегания в кусты обочины уменьшилась с нескольких минут до пары часов. с тех пор беру всегда с собой походную газовую горелку и варим по походному сами, устраивая пикник на обочине. "купить чебуреков" стало подколкой при виде базарчикового общепита )))
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***

выходил живым он
из огня и рек
но купил однажды
с дуру... чебурек
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Газові баллони в МАФах заборонені вже років п'ятнадцять. Якщо стояв, значить пожежники кожен місяць отримували на лапу.
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Земляче, у Вас є сумніви ,що не отримували?
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Вы все еще хотите попробовать свежую шаурму?

У кіоску з продажу шаурми на ринку в Рівному стався спалах газоповітряної суміші: двох людей госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3989
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Дружище, тебе просто не повезло с местом и временем...

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ киоске по продаже шаурмы на рынке в Ривном произошла вспышка газовоздушной смеси: два человека госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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