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 Курьезы, За рубежом
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 "Отказался бояться Кадырова": российские СМИ об ответе Борислава Березы на угрозы главы Чечни

Российские средства массовой информации, привыкшие к практике извинений по принуждению перед главой Чечни, своеобразно отреагировали на заявление депутата Верховной рады Борислава Березы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза заявил телеканалу "Громадьске", что ему не за что извиняться перед российской порпагандисткой Ольгой Скабеевой, которой он помешал провести провокацию в кулуарах ПАСЕ. С угрозами в адрес Березы также выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Березы, определить, являются ли слова Кадырова угрозой, должны в Службе безопасности Украины: "Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, они мне бы сообщили". Он также отметил, что обходится без охраны. "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?" – подчеркнул Береза.

Часть российских СМИ своеобразно подала заявление Березы, написав, что "депутат отказался бояться", а также, что "украинский депутат решил не бояться Кадырова".

Отказался бояться Кадырова: российские СМИ об ответе Борислава Березы на угрозы главы Чечни 01
Отказался бояться Кадырова: российские СМИ об ответе Борислава Березы на угрозы главы Чечни 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции


Отказался бояться Кадырова: российские СМИ об ответе Борислава Березы на угрозы главы Чечни 03
Отказался бояться Кадырова: российские СМИ об ответе Борислава Березы на угрозы главы Чечни 04

Ранее Кадыров написал в своем канале в Telegram, что если украинец не извинится, "найдется истинный мужчина", который "влепит звонкую оплеуху" депутату.

Напомним, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.

С угрозами в адрес Березы также выступил офицер КГБ в отставке, а ныне российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов. Он вызвал на дуэль депутата Верховной Рады. Борислав Береза был готов стреляться с Морозовым, однако российский сенатор удалил свой "вызов" на дуель из соцсети.

Источник: https://censor.net.ua/n3108783
 
 
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Я думаю Береза может пойти менторить Вову Зе, а то тот только извиняться перед кадыровым умеет
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Кацапские набутылочники строчат пасквили согласно своему положению на кацапской зоне. Кадыровцы-"актив",кацапы-"пассив".
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они там не только в уши ебутся, но и в глаза ссут оказывается
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Всего один неудобный вопрос Зеленскому от журналиста, испугал и заставил Вову бежать куда глаза глядят. А что будет на пресс-конференции, где журналистов с неудобными вопросами будет сотни? А что будет при встрече Зеленского с западными лидерами где неудобных вопросов десятки, а то и сотни? Зеленский, оставайся артистом. Воюющей Украине, не нужен трусливый, нерешительный в сложных ситуациях и убегающий от неудобных вопросов - главнокомандующий. Пойми Валодя - Во время агрессии РФ, не убегать нужно, а принимать важнейшие решения. Только благодаря умению Порошенко принимать важные решения в сложнейших ситуациях, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Харьковская области остались нетронутыми, а имели все шансы залиться кровью. Поэтому, Валодя, ты хороший герой на сцене - Оставайся героем.
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Пусть Зеленский извинится ему не привыкать
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