 Школьникам засчитают результаты международных языковых экзаменов как итоговую аттестацию, - Минобразования

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по английскому языку будут засчитывать экзамены IELTS, TOEFL и тому подобное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Посмотрите на этот ужас! На эти колеи по колено! Утром автобус 20 минут буксовал!" - школьники из двух сел на Одесчине не могут безопасно доехать до школы из-за плохой дороги. ВИДЕО

В 2019 году впервые определено количество баллов (оценка), которое должен набрать ученик для зачисления сертификата для оценки ГИА. Если уровень соответствует требуемому, то в документ об образовании выставляется 12 баллов за аттестацию по иностранному языку. В то же время международные сертификаты языковых экзаменов не засчитываются как оценка по ВНО.

Ученики 9 классов, изучали иностранный язык на уровне стандарта, могут причислить международный экзамен уровня А2 и выше, а для классов с углубленным изучением - В1 и выше. Сертификат или диплом должен быть 2018 или 2019 (до дня проведения аттестации). Для зачисления ученик должен обратиться с соответствующим заявлением к своему учебному заведению и предоставить копию сертификата.

Ученики 11-х классов, изучающие иностранный язык по уровню стандарт, могут засчитать международный экзамен уровня B-1 и выше, а для классов с углубленным изучением иностранных языков - В-2 и выше. Сертификат или диплом должен быть получен 2018 или 2019 (до 28 мая 2019 года по английскому языку, до 27 мая 2019 года - по немецкому и французскому языкам).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы

Если выпускник 11-го класса хочет, чтобы его сертификат был зачислен как ГИА, но он получит его после того, как зарегистрировался на ГИА в форме ВНО, у него есть возможность до 25 марта внести изменения в регистрационные данные путем перерегистрации. Если она не будет осуществлена, то оценка за ГИА будет выставляться по результатам ВНО. Если ученик планирует получить сертификат после 25 марта (то есть уже не будет возможности осуществить перерегистрацию) и до дня проведения ВНО (28 мая для английского языка, 27 мая для французского, немецкого языков), то он тоже может написать заявление о приеме сертификата в качестве оценки за ГИА. В заявлении надо указать, что он ожидает получения сертификата, а затем выпускнику нужно предоставить его бумажную копию.