EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  132  0
Все про:дети (3435) школа (1821) экзамены (109) язык (3364) Минобразования (1046)

 Школьникам засчитают результаты международных языковых экзаменов как итоговую аттестацию, - Минобразования

Минобразования обнародовало перечень международных языковых экзаменов, результаты которых ученики 9-х и 11-х классов могут в этом году зачислить как оценку Государственной итоговой аттестации (ГИА) по иностранному языку.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по английскому языку будут засчитывать экзамены IELTS, TOEFL и тому подобное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Посмотрите на этот ужас! На эти колеи по колено! Утром автобус 20 минут буксовал!" - школьники из двух сел на Одесчине не могут безопасно доехать до школы из-за плохой дороги. ВИДЕО

В 2019 году впервые определено количество баллов (оценка), которое должен набрать ученик для зачисления сертификата для оценки ГИА. Если уровень соответствует требуемому, то в документ об образовании выставляется 12 баллов за аттестацию по иностранному языку. В то же время международные сертификаты языковых экзаменов не засчитываются как оценка по ВНО.

Ученики 9 классов, изучали иностранный язык на уровне стандарта, могут причислить международный экзамен уровня А2 и выше, а для классов с углубленным изучением - В1 и выше. Сертификат или диплом должен быть 2018 или 2019 (до дня проведения аттестации). Для зачисления ученик должен обратиться с соответствующим заявлением к своему учебному заведению и предоставить копию сертификата.

Ученики 11-х классов, изучающие иностранный язык по уровню стандарт, могут засчитать международный экзамен уровня B-1 и выше, а для классов с углубленным изучением иностранных языков - В-2 и выше. Сертификат или диплом должен быть получен 2018 или 2019 (до 28 мая 2019 года по английскому языку, до 27 мая 2019 года - по немецкому и французскому языкам).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы

Если выпускник 11-го класса хочет, чтобы его сертификат был зачислен как ГИА, но он получит его после того, как зарегистрировался на ГИА в форме ВНО, у него есть возможность до 25 марта внести изменения в регистрационные данные путем перерегистрации. Если она не будет осуществлена, то оценка за ГИА будет выставляться по результатам ВНО. Если ученик планирует получить сертификат после 25 марта (то есть уже не будет возможности осуществить перерегистрацию) и до дня проведения ВНО (28 мая для английского языка, 27 мая для французского, немецкого языков), то он тоже может написать заявление о приеме сертификата в качестве оценки за ГИА. В заявлении надо указать, что он ожидает получения сертификата, а затем выпускнику нужно предоставить его бумажную копию.

Школьникам засчитают результаты международных языковых экзаменов как итоговую аттестацию, - Минобразования 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108782
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШкольникам засчитают результаты международных языковых экзаменов как итоговую аттестацию, - Минобразования
 
 
 
 
 
 вверх