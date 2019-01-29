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 Общество
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Все про:смертная казнь (76) Найем Маси (40)

 У людей нет понимания, как будет работать механизм смертной казни, - юрист Маси Найем

У украинцев нет веры в правовое государство.

 Такое заявление сделал юрист, партнер юридической компании "Миллер" Маси Найем в Киеве 28 января на пресс-конференции компании Seetarget, где были обнародованы данные опроса "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019".

Во время соцопроса выяснялось отношение украинцев к актуальным проблемам современности, в частности легализации свободной продажи оружия, введению смертной казни, восстановлению ядерного статуса и других.

Маси Найем отметил, что особенно красноречивыми оказались цифры, иллюстрирующие отношение украинцев к легализации свободной продажи оружия.

"Очень удивлен тем, что 77% людей не поддерживает свободную продажу оружия. Это говорит о том, что в Украине не работают законы - вне зависимости увеличить или уменьшить ответственность за использование оружия. Это показатель разочарования людей в правовом государстве",  - подчеркнул Найем.

Эксперт также отметил неоднозначность отношения людей к смертной казни.

"47,2% респондентов против смертной казни. У людей нет понимания того, как это будет работать. Если сейчас можно кого-то посадить на 15 лет, а затем изменить решение, то смертную казнь уже не отменить", - подчеркнул Найем.

В пресс-конференции также приняли участие: директор компании Seetarget Алексей Боровский, кандидат психологических наук Спартак Суббота и политолог и основатель Форума новых политических лидеров Николай Давыдюк.

Компания Seetarget проводила исследования с 17 по 23 декабря 2018 методом личных интервью. В опросе приняли участие 2010 респондентов. Исследование репрезентативное по возрасту, полу и региону проживания.

Компания Seetarget - член Социологической ассоциации Украины. С 2004 года команда Seetarget объединяет специалистов по коммуникации, социологов, маркетологов, психологов и политологов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108781
 
 
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Чому, вмикаю UA сайт, тем стає значно менше.
Транслейтер косячить, чи як?
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"Очень удивлен тем, что 77% людей не поддерживает свободную продажу оружия. Это говорит о том, что в Украине не работают законы"
Это говорит о том, что 77% рабы. Совок еще крепко держит Украину.
Пока бредем по своей пустыне, пока не умрет последний, кто помнит рабство.
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С чего этот плешивы пуштун думает, что наш народ такой же недалёкий и глупый, как и его соотечественники и ни чего не понимает?
Не зря утверждал великий Авицена, а до него великий Гиппократ, что плешь это естественное превращение головы в ж..пу. Сначала по внешнему виду, а затем и по содержанию. У людей нет понимания, как будет работать механизм смертной казни, - юрист Маси Найем - Цензор.НЕТ 5399
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полное отсутствие логики. Запрос на разрешение огнестрела может быть высоким как раз в государстве, где не защищает государство, где слабые именно правоохранительные институты.
сша это осталось в наследство со времен освоения дикого запада, и сейчас уже стало анахронизмом.
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После нескольких приговоров начнут понимать.
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"Очень удивлен тем, что 77% людей не поддерживает свободную продажу оружия. Это говорит о том, что в Украине не работают законы - вне зависимости увеличить или уменьшить ответственность за использование оружия. Это показатель разочарования людей в правовом государстве", - подчеркнул Найем.

Нечему удивляться. Это показатель не разочарования, а скотства недолюдей, которые даже ответственность за свою шкуру готовы переложить на кого угодно, лишь бы самим не заморачиваться. Тьху, бараны конченые.
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Юрист Маси Найем , у нас выборы , а ты со своим механизм смертной казни . У нас каждого второго в Украине надо приговорить . Кого за неуплату за коммуналку , кого за коррупцию , а кого за предательство Родины .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУ людей нет понимания, как будет работать механизм смертной казни, - юрист Маси Найем
 
 
 
 
 
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