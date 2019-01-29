 Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах. ВИДЕО

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, выступая в Украинской академии лидерства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Мы поддерживаем украинский народ. Ваши цели - это наши приоритеты", - сообщила Йованович.
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Она подчеркнула, что "демократическая Украина с процветающей экономикой - это сильный партнер для США".
"Единственная альтернатива, которую предлагает Россия - клептократия, которая в обмен на мир хочет разделить Украину. Воспользоваться контроль над энергетическими ресурсами, как орудием, чтобы изолировать страну, манипулировать вами и удержать системой основанной на коррупции. Вы знаете, как эта система выглядит - золотые унитазы и репрессии против тех, кто выступает против злоупотреблений властью. Вы отвергли эту систему, сейчас есть возможность вновь подтвердить свой выбор", - отметила посол.
Обещания кандидатов и выборы в Украине в контексте Венесуэлы.
Що наш Мадуро з Банкової, після того як ми зажили по-новому,
в березні -квітні на вчинив нам як в Венесуелі с хутіним переворот.
Не хотілося б йти на третій Майдан, два яких він ПРодав .
подходящей данному случаю словесной формулы?
она же явно поддержала нынешнего президента,
но говорить об этом фсбшным троллям запретили...
вон Чаушеску не .
теперь если у нас власть спровоцирует новый Майдан, без фонарей не обойдется.
Гриценко, який все життя перебував на державній службі і наразі живе на пенсію, виявився у декілька десятків(!) разів багатшим за Тимошенко, яка багато років просиділа на газових схемах і витрачає на свою передвиборчу кампанію майже стільки, скільки всі інші кандидати разом взяті.
Але ви ніколи не дочекаєтесь, щоб зрадофіли почали обурюватись ломбардами леді Вінтер, квартирами полковника Мостового або офшорами лакея Коломойського.
Їх реакція на корумпованість опонентів Порошенка зайвий раз доводить: проблема не в бажанні викоринити корупцію, як явище. З урахуванням того, що питання є тільки до Порошенка, проблема суто у прізвищах.
Бо, як вєщає кремлівське телебачення, "аби не Порошенко".
І ще я помітив таку фішку: і росіяни, і наші зрандобенеді почали видавати як несумісне з ЕКОНОМІЧНИМ процвітанням України те, чим по праву пишається Президент - рух до НАТО, томос, армія, безвіз тощо.
Йде створення такої собі паралельної реальності, щось на кшталт постійного повторення: "Пане Ющенко, ваша дружина американка"...
Хоча, як на мене, є очевидним, що західний вектор у поєднанні з сильною армією і ментально-церковною незалежністю - надійний фундамент, на якому вже почала будуватись економіка України. Надійний він тим, що його є кому захищати, східний "брат" ніколи не витягне з нього цеглину за своїм розсудом (бо таких цеглин там вже не буде), а західні "небрати" ніколи не маніпулюватимуть поставками будівельних матеріалів для його спорудження.
* * *
Поки набирав текст, побачив, що Зеленський опублікував свою передвиборчу програму: закінчення війни, перемога над корупцією, рівність перед законом, пряма демократія.
Перекладаю на людську мову: мир на умовах Путіна, економіка за законами Коломойського, узаконена охлократія.
А ще, ці обяіцянки-цяцянки майже повністю співпадають з першими декретами картавого революціоніста у 1917 році.
Що було потім, розповідати не треба.
* * *
Ми не можемо змінити те, звідки прийшли. Але можемо вибрати, куди йти далі.
Тому включаємо мозок та з оптимізмом розпочинаємо новий тиждень !!
Одинаково тратят, что Порошенко, что Тимошенко. И большая часть затрат у обоих идет неофициально, черным налом - сколько именно подсчитать можно, только получив доступ к их амбарным книгам.
В семье Тимошенко бизнесом занимается ее муж последние 20 лет - она на бизнес забила с тех пор, как в политику пошла. И муж Тимошенко официальный долларовый миллионер.
Гриценко тратит на предвыборную кампанию раз эдак в 100 меньше чем Тимошенко с Порошенко. Не забываем, что на предвыборную кампания тратятся далеко не только личные сбережения кандидата.
Правда в тому, шо як тАм написрано: не роби кумира.
Так і я - не думаю шо ви там щиросердно пишете.
Ну да, Петя, але він тупо - вірун, навіть якщо б прикидався, але в день виборів я дома, або в могилі. Йдіть до біса зі своєю Петьою!
https://www.youtube.com/watch?v=uxG0UaLsaOg
Лучше всего жилось при примьере Януковиче.
Когда доллар был по 8.
Но в кредит.
А вчера был по 5 то же в кредит.
- позвонила бывшему... сказала - сегодня у подруги девичник... нажрусь точно...
если что - трубку лучше не бери... и СМСки не читай...
Путін використовує корумпованість
влади Порошенка для війни з Україною - Сенат США
http://ua1.com.ua/politics/putin-vikoristovue-korumpovanist-vladi-poroshenka-dlya-viyni-z-ukrajinoyu-senat-ssha-38909.html
То есть Порошенко сразу отпадает.
йулька и скоморох дадут вам демократию и процветание )))
Выбор как никогда прост- ТИМОШЕНКО.))
не знаю как они это сделают
но я на 100% уверен что у Михаила получилось бы
хотя бы половина от того что он сделал в Грузии было бы уже хорошо
уверен что он первым делом посадил бы трех своих друзей порошенко, луценко и авакова
неужели никто не видит что Украина сегодня в реале феодальное госсударство
куда не плюнь везде кум, сват , брат
воруют целыми кланами Литвины, Барны, Грымчаки и прочие которые сегодня стоят у руля
вын в пркуратуре, дочь в суде, внук на таможне или миграционную службу возглавляет
короче куда не плюнь везде жопа петра алексеича или его попередников
в своих не верю, не дадут им, прижмут где то по любому
О чем они там договаривались?