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 Политика Украины
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 Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах. ВИДЕО

Соединенные Штаты поддерживают не отдельных кандидатов, а украинский народ. Демократическая Украина с процветающей экономикой - это сильный партнер

 Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, выступая в Украинской академии лидерства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

...
"Мы поддерживаем украинский народ. Ваши цели - это наши приоритеты", - сообщила Йованович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока Россия не уйдет с Донбасса и Крыма, о снятии санкций не может быть и речи, - посол США Йованович

Она подчеркнула, что "демократическая Украина с процветающей экономикой - это сильный партнер для США".

"Единственная альтернатива, которую предлагает Россия - клептократия, которая в обмен на мир хочет разделить Украину. Воспользоваться контроль над энергетическими ресурсами, как орудием, чтобы изолировать страну, манипулировать вами и удержать системой основанной на коррупции. Вы знаете, как эта система выглядит - золотые унитазы и репрессии против тех, кто выступает против злоупотреблений властью. Вы отвергли эту систему, сейчас есть возможность вновь подтвердить свой выбор", - отметила посол.

Источник: https://censor.net.ua/n3108776
 
   
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Продивився майнові декларації декількох претендентів на президентські клейноди.
Гриценко, який все життя перебував на державній службі і наразі живе на пенсію, виявився у декілька десятків(!) разів багатшим за Тимошенко, яка багато років просиділа на газових схемах і витрачає на свою передвиборчу кампанію майже стільки, скільки всі інші кандидати разом взяті.
Але ви ніколи не дочекаєтесь, щоб зрадофіли почали обурюватись ломбардами леді Вінтер, квартирами полковника Мостового або офшорами лакея Коломойського.
Їх реакція на корумпованість опонентів Порошенка зайвий раз доводить: проблема не в бажанні викоринити корупцію, як явище. З урахуванням того, що питання є тільки до Порошенка, проблема суто у прізвищах.
Бо, як вєщає кремлівське телебачення, "аби не Порошенко".
І ще я помітив таку фішку: і росіяни, і наші зрандобенеді почали видавати як несумісне з ЕКОНОМІЧНИМ процвітанням України те, чим по праву пишається Президент - рух до НАТО, томос, армія, безвіз тощо.
Йде створення такої собі паралельної реальності, щось на кшталт постійного повторення: "Пане Ющенко, ваша дружина американка"...
Хоча, як на мене, є очевидним, що західний вектор у поєднанні з сильною армією і ментально-церковною незалежністю - надійний фундамент, на якому вже почала будуватись економіка України. Надійний він тим, що його є кому захищати, східний "брат" ніколи не витягне з нього цеглину за своїм розсудом (бо таких цеглин там вже не буде), а західні "небрати" ніколи не маніпулюватимуть поставками будівельних матеріалів для його спорудження.
* * *
Поки набирав текст, побачив, що Зеленський опублікував свою передвиборчу програму: закінчення війни, перемога над корупцією, рівність перед законом, пряма демократія.
Перекладаю на людську мову: мир на умовах Путіна, економіка за законами Коломойського, узаконена охлократія.
А ще, ці обяіцянки-цяцянки майже повністю співпадають з першими декретами картавого революціоніста у 1917 році.
Що було потім, розповідати не треба.
* * *
Ми не можемо змінити те, звідки прийшли. Але можемо вибрати, куди йти далі.
Тому включаємо мозок та з оптимізмом розпочинаємо новий тиждень !!
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Мы поддерживаем украинский народ. Ваши цели - это наши приоритеты, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах - Цензор.НЕТ 7418 Ну вот, Йованович тоже поддерживает Пороха...


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Хотя посол дипломатично и не назвала фамилии каких-то кандидатов в президенты Украины, однако из ее слов про «всепроникающую коррупцию», про проблемы с реформами и т. д. однозначно следует, что США не хотят видеть Порошенко следующим президентом. Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах - Цензор.НЕТ 1566
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Она четко выразила позицию США - имя выбирать нам, США будут сотрудничать с любым президентом Украины, избранном на ЧЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ выборах.
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https://www.youtube.com/watch?v=uxG0UaLsaOg

Обещания кандидатов и выборы в Украине в контексте Венесуэлы.
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Щось мене не покидають погані передчуття.
Що наш Мадуро з Банкової, після того як ми зажили по-новому,
в березні -квітні на вчинив нам як в Венесуелі с хутіним переворот.
Не хотілося б йти на третій Майдан, два яких він ПРодав .
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Слова , слова , слова , слова , слова ..........
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Шо мычишь ватник - не нашел в методичке никакой
подходящей данному случаю словесной формулы?
она же явно поддержала нынешнего президента,
но говорить об этом фсбшным троллям запретили...


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В Кыргызстане протестующие избили президента Жеенбекова.
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повезло.
вон Чаушеску не .
теперь если у нас власть спровоцирует новый Майдан, без фонарей не обойдется.
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Продивився майнові декларації декількох претендентів на президентські клейноди.
Гриценко, який все життя перебував на державній службі і наразі живе на пенсію, виявився у декілька десятків(!) разів багатшим за Тимошенко, яка багато років просиділа на газових схемах і витрачає на свою передвиборчу кампанію майже стільки, скільки всі інші кандидати разом взяті.
Але ви ніколи не дочекаєтесь, щоб зрадофіли почали обурюватись ломбардами леді Вінтер, квартирами полковника Мостового або офшорами лакея Коломойського.
Їх реакція на корумпованість опонентів Порошенка зайвий раз доводить: проблема не в бажанні викоринити корупцію, як явище. З урахуванням того, що питання є тільки до Порошенка, проблема суто у прізвищах.
Бо, як вєщає кремлівське телебачення, "аби не Порошенко".
І ще я помітив таку фішку: і росіяни, і наші зрандобенеді почали видавати як несумісне з ЕКОНОМІЧНИМ процвітанням України те, чим по праву пишається Президент - рух до НАТО, томос, армія, безвіз тощо.
Йде створення такої собі паралельної реальності, щось на кшталт постійного повторення: "Пане Ющенко, ваша дружина американка"...
Хоча, як на мене, є очевидним, що західний вектор у поєднанні з сильною армією і ментально-церковною незалежністю - надійний фундамент, на якому вже почала будуватись економіка України. Надійний він тим, що його є кому захищати, східний "брат" ніколи не витягне з нього цеглину за своїм розсудом (бо таких цеглин там вже не буде), а західні "небрати" ніколи не маніпулюватимуть поставками будівельних матеріалів для його спорудження.
* * *
Поки набирав текст, побачив, що Зеленський опублікував свою передвиборчу програму: закінчення війни, перемога над корупцією, рівність перед законом, пряма демократія.
Перекладаю на людську мову: мир на умовах Путіна, економіка за законами Коломойського, узаконена охлократія.
А ще, ці обяіцянки-цяцянки майже повністю співпадають з першими декретами картавого революціоніста у 1917 році.
Що було потім, розповідати не треба.
* * *
Ми не можемо змінити те, звідки прийшли. Але можемо вибрати, куди йти далі.
Тому включаємо мозок та з оптимізмом розпочинаємо новий тиждень !!
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" і витрачає на свою передвиборчу кампанію майже стільки, скільки всі інші кандидати разом взяті."

Одинаково тратят, что Порошенко, что Тимошенко. И большая часть затрат у обоих идет неофициально, черным налом - сколько именно подсчитать можно, только получив доступ к их амбарным книгам.
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в Порошенка легальний бізнес. і Вже давно, він дозволив накопичити йому певний капітал. Який бізнес в Тимошенко? В Гриценка?
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Порошенко последние 25 лет практически без перерывов был государственным служащим. А государственным служащим в Украине запрещено заниматься бизнесом, ага?

В семье Тимошенко бизнесом занимается ее муж последние 20 лет - она на бизнес забила с тех пор, как в политику пошла. И муж Тимошенко официальный долларовый миллионер.
Гриценко тратит на предвыборную кампанию раз эдак в 100 меньше чем Тимошенко с Порошенко. Не забываем, что на предвыборную кампания тратятся далеко не только личные сбережения кандидата.
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а шо без без бізнесу і грошей то й в президенти зась???
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На яких полях, в яких шахтах, на яких заводах, він заробив цей легальний бізнес?
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Пиши шо ти з Антиколорадоса сайту. Пиши прямо - Док, так сказав, як і на сайті веліли.
Правда в тому, шо як тАм написрано: не роби кумира.
Так і я - не думаю шо ви там щиросердно пишете.
Ну да, Петя, але він тупо - вірун, навіть якщо б прикидався, але в день виборів я дома, або в могилі. Йдіть до біса зі своєю Петьою!
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все эти тимошенки, гриценки, зеленьки хотят одного - ОСЕДЛАТЬ коррупцию и попользоваться плодами.
https://www.youtube.com/watch?v=uxG0UaLsaOg
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Ну вот, Йованович тоже поддерживает Пороха...


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Ой горюшко то какое, видать за чёколядьну чукерку продалась
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порошенко це найманий працівник найнятий Українцями. так кого вона підтримує?
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я я вважав що вона говорить про Українців....
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то порошенко ж не вся Україна ж? і вона його взагалі не згадувала.
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Весь мир тиятр а Порох в нем чёколяднмими чукерками купил всех не зрадоботов. Ох и горе. Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах - Цензор.НЕТ 5745
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Не. Американцев не купишь. Они вам чётко и про коррупцию, и про золотые унитазы, и про репрессии против антикоррупционеров сказали.))
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Тебя видать чёколадними чукерками не купили, ты мужестенно сопротивляешься попытке чёколадной карупции Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах - Цензор.НЕТ 6110
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Не. У меня на чёколад за последние 4 года выработалось стойкое несварение. Ми за демократичну Україну, Росія пропонує "золоті унітази" і репресії, - Йованович розповіла, кого США підтримають на виборах - Цензор.НЕТ 5117
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Ага, особенно когда говорила про коррупцию и репрессии.
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И что хоть одного коррупционера - антикоррупционера репрессировали за коррупцию?
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Убили ЗА ПРАВДУ о вашей коррупции. Остальное- тараканы с вашей пустой голове. И откровенная, такая привычная ЛОЖЬ.
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Да, и что-то о "новом курсе" там ни слова....
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"Новый курс"- избавить Украину от старых воров. Почитай внимательно.))
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Какие бы картинки ты тут не лепил, а мы ПОМНИМ, как нам жилось при премьере Тимошенко. На порядок лучше, чем при всех президентах вместе взятых.
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Не ври.
Лучше всего жилось при примьере Януковиче.
Когда доллар был по 8.
Но в кредит.
А вчера был по 5 то же в кредит.
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***
- позвонила бывшему... сказала - сегодня у подруги девичник... нажрусь точно...
если что - трубку лучше не бери... и СМСки не читай...
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Старые воры молодым, более голодным, будут мешать?
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мені також здалось що саме Пороха. Бо про всі проросійські сили, про друзів та подружок хуйла, ми в курсі, і США в курсі.
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Сходи с гундяю, перекрестись, чтоб не казалось.))
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Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах. а в кого ж сьогодні цей "золотые унитаз" на Банковій,?

Путін використовує корумпованість
влади Порошенка для війни з Україною - Сенат США

http://ua1.com.ua/politics/putin-vikoristovue-korumpovanist-vladi-poroshenka-dlya-viyni-z-ukrajinoyu-senat-ssha-38909.html
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Хотя посол дипломатично и не назвала фамилии каких-то кандидатов в президенты Украины, однако из ее слов про «всепроникающую коррупцию», про проблемы с реформами и т. д. однозначно следует, что США не хотят видеть Порошенко следующим президентом.
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Демократическая Украина с процветающей экономикой - это сильный партнер.

То есть Порошенко сразу отпадает.
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ага ..живите в грезах дальше...
йулька и скоморох дадут вам демократию и процветание )))
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зеленского! будут возить его в прозрачной пластиковой коробке с дырками, и показывать какие украинцы дикари...
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То шо диды выпивали - очень заметно. Хватит уже бухать.
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Сегодня в Украине слово КЛЕПТОКРАТИЯ имеет имя - мальдивский главнокомандующий ПОРОШЕНКО. Хватит дипломатической риторики. Скоро выборы.
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Опять Петру Алексеичу не повезло с народом. Этот народ просто таки заставляет его и его дружков красть.
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а народ такой честный попался, обзаидовался тем, у кого есть что украсть.
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Против коррупции и ворья- значит против Пепы.
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Выбирайте украинцы в президенты пана Порошенко и будет вам счастье
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Счастья не будет , но и Украину он не отдаст путлу . Тяжелый выбор .
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Ага, не отдаст. Как живодёр свою дрыщавую дойную корову.))
Выбор как никогда прост- ТИМОШЕНКО.))
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Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах - Цензор.НЕТ 5244
не знаю как они это сделают
но я на 100% уверен что у Михаила получилось бы
хотя бы половина от того что он сделал в Грузии было бы уже хорошо
уверен что он первым делом посадил бы трех своих друзей порошенко, луценко и авакова
неужели никто не видит что Украина сегодня в реале феодальное госсударство
куда не плюнь везде кум, сват , брат
воруют целыми кланами Литвины, Барны, Грымчаки и прочие которые сегодня стоят у руля
вын в пркуратуре, дочь в суде, внук на таможне или миграционную службу возглавляет
короче куда не плюнь везде жопа петра алексеича или его попередников
в своих не верю, не дадут им, прижмут где то по любому
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Кошкина: Президентство для Порошенко, премьерство для Бойко, спикерство для Медведчука. Решение, освященное Банковой и благословленное Путиным: https://gordonua.com/news/politics/koshkina-prezidentstvo-dlya-poroshenko-premerstvo-dlya-boyko-spikerstvo-dlya-medvedchuka-reshenie-osvyashchennoe-bankovoy-i-blagoslovlennoe-putinym-349977.html …
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Тот у которого Юля на яхте отдыхала.
О чем они там договаривались?
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"пропало всё!" (с).. - посол США в Україні Марі Йованович -порохобот..
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Спросите у Порошенко кто украл фабрику Карла Маркса?Он должен знать.
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я так поняв ознайомившись зі списком претендентів США все ж таки зробили ставку на Пороха...
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Ну да,закупает всякий хлам в США за миллиарды долларов,набрал кредитов под нереальные проценты,то есть сливает Украину,а народ стригут как баранов через тарифы
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У старой кастрЮЛИ нет ни единого шанса. Нет - от слова совсем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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