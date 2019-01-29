 Водитель троллейбуса в оккупированном Донецке получает в 2-3 раза меньше, чем в Краматорске, который был раньше на третьих ролях в области, - Казанский

Об этом пишет уроженец Донецка журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"С начала января постоянно приходят новости о том, как в ОРДЛО под тяжестью снега проваливаются крыши и рушатся заводские цеха. Только за последнее время - два смертельных случая. Сначала провалившейся крышей убило работницу цеха Дебальцевского завода металлургического машиностроения (говорят, там сейчас фасуют паленые сигареты). А вчера развалился цех Горловского машзавода, в котором тоже погиб рабочий. В украинские времена при всех тогдашних проблемах Донбасса не было такого, чтобы все рушилось в таких масштабах. Очевидно, совсем перестали ухаживать за зданиями и поддерживать инфраструктуру, совсем перестали чистить снег (нет денег), и в результате - уже несколько смертей", - описывает Казанский недавние печальные события в "Л/ДНР".

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В частности, катастрофическая ситуация сложилась в "Донэлектроавтотрансе".

"Не хватает около 200 водителей трамваев и троллейбусов в Донецке. И понятно, почему не хватает. На сайте предприятия можно посмотреть уровень зарплат. Водителям платят сегодня 8-9 тыс. рублей. Это где-то 3,8 - 4,4 тыс грн. Действительно, катастрофа. Для сравнения, в Краматорске сегодня зарплата водителей троллейбусов от 7,5 до 11 тысяч грн. В Краматорске, который раньше был в области на третьих ролях, сегодня уровень зарплат в два раза выше, чем в Донецке! Кто мог представить себе такое раньше?" - подчеркивает Казанский.

В свою очередь сами дончане уже жалуются на сложившуюся ситуацию и взывают к "властям" с просьбой принять меры. "Мы же в Донецке не сможем без электротранспорта", - пишет в Facebook Александр Болотин.