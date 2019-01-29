 Водитель троллейбуса в оккупированном Донецке получает в 2-3 раза меньше, чем в Краматорске, который был раньше на третьих ролях в области, - Казанский

Об этом пишет уроженец Донецка журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"С начала января постоянно приходят новости о том, как в ОРДЛО под тяжестью снега проваливаются крыши и рушатся заводские цеха. Только за последнее время - два смертельных случая. Сначала провалившейся крышей убило работницу цеха Дебальцевского завода металлургического машиностроения (говорят, там сейчас фасуют паленые сигареты). А вчера развалился цех Горловского машзавода, в котором тоже погиб рабочий. В украинские времена при всех тогдашних проблемах Донбасса не было такого, чтобы все рушилось в таких масштабах. Очевидно, совсем перестали ухаживать за зданиями и поддерживать инфраструктуру, совсем перестали чистить снег (нет денег), и в результате - уже несколько смертей", - описывает Казанский недавние печальные события в "Л/ДНР".
В частности, катастрофическая ситуация сложилась в "Донэлектроавтотрансе".
"Не хватает около 200 водителей трамваев и троллейбусов в Донецке. И понятно, почему не хватает. На сайте предприятия можно посмотреть уровень зарплат. Водителям платят сегодня 8-9 тыс. рублей. Это где-то 3,8 - 4,4 тыс грн. Действительно, катастрофа. Для сравнения, в Краматорске сегодня зарплата водителей троллейбусов от 7,5 до 11 тысяч грн. В Краматорске, который раньше был в области на третьих ролях, сегодня уровень зарплат в два раза выше, чем в Донецке! Кто мог представить себе такое раньше?" - подчеркивает Казанский.
В свою очередь сами дончане уже жалуются на сложившуюся ситуацию и взывают к "властям" с просьбой принять меры. "Мы же в Донецке не сможем без электротранспорта", - пишет в Facebook Александр Болотин.
он же под оккупацией
смысл в том шо у нас тут все в шакаладе
и люди не понимают своего щастья
и той манны небесной которой пятый год посевает петр алексеевич
один томос чего стоит
именно по этой причине поставил знак "?"
Зарплата в рублях 5 т - неплохая, 8-10 - считается отличной. Если ты не причастен к ситсеме, конечно.
Є така собі Ефіопфя і була там приморська провінція Еритрея. Все, що вироблялося у Ефіопії, звозилося у Еритрею, перероблялося, вантажувалося і відправлялося на експорт. Було добре всім (за африканськими стандартами) і Ефіопії і Еритреї.
але!
Знайшлияс місцеві ідіоти, яки сказали: "Еритрея годує всю Ефіопію!" Відділилися...
Поки ефіопська і еритрейська кишеня була спільною, було цікаво звозити всю експортну продукцію у Еритрею, а коли кишені стали різні, Ефіопя почала вивозити продукцію та сировину у Египет та Судан. У Еритреї нстала ЖОПА.
Розумні вчаться на чужих помилках, дурні на власних. І ми не розумніші за жителів еритреї чи лугандонців. Он, є ж досвід Венесуели, але не бачимо, хочемо повторити, хочемо Мадуро Володимирівну Тимошенко.
В целом там цены, как у нас до 2014го года, но это нивелируется повальной безработицей и нищенской зарплатой тех немногих, кто работает.
одна знакомая упоротая запутинка, у которой сынуля бегает по окопам, спрашивала, как выехать сынуле, когда есть загранпаспорт, а украинский просрочен.
1. Почему оттуда выехали, к нам или в Рашку, полтора миллиона, а туда - ни один жить не поехал?
2. Почему на нашу сторону едут с пустыми сумками, а туда - как турецкие челноки 90х?