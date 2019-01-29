EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
  1324  34
Все про:Донецк (6009) зарплата (1826) Краматорск (1837) оккупация (6719) Казанский Денис (114)

 Водитель троллейбуса в оккупированном Донецке получает в 2-3 раза меньше, чем в Краматорске, который был раньше на третьих ролях в области, - Казанский

Некогда успешный Донецк, где уровень жизни до оккупации РФ был одним из самых высоких в Украине, идет ко дну.

Об этом пишет уроженец Донецка журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"С начала января постоянно приходят новости о том, как в ОРДЛО под тяжестью снега проваливаются крыши и рушатся заводские цеха. Только за последнее время - два смертельных случая. Сначала провалившейся крышей убило работницу цеха Дебальцевского завода металлургического машиностроения (говорят, там сейчас фасуют паленые сигареты). А вчера развалился цех Горловского машзавода, в котором тоже погиб рабочий. В украинские времена при всех тогдашних проблемах Донбасса не было такого, чтобы все рушилось в таких масштабах. Очевидно, совсем перестали ухаживать за зданиями и поддерживать инфраструктуру, совсем перестали чистить снег (нет денег), и в результате - уже несколько смертей", - описывает Казанский недавние печальные события в "Л/ДНР".

Смотрите также: Люди выходили на забастовку, но Россия - это не Украина, - жители оккупированного Партенита жалуются на отсутствие доступа к пляжам. ВИДЕО

В частности, катастрофическая ситуация сложилась в "Донэлектроавтотрансе".

"Не хватает около 200 водителей трамваев и троллейбусов в Донецке. И понятно, почему не хватает. На сайте предприятия можно посмотреть уровень зарплат. Водителям платят сегодня 8-9 тыс. рублей. Это где-то 3,8 - 4,4 тыс грн. Действительно, катастрофа. Для сравнения, в Краматорске сегодня зарплата водителей троллейбусов от 7,5 до 11 тысяч грн. В Краматорске, который раньше был в области на третьих ролях, сегодня уровень зарплат в два раза выше, чем в Донецке! Кто мог представить себе такое раньше?" - подчеркивает Казанский.

В свою очередь сами дончане уже жалуются на сложившуюся ситуацию и взывают к "властям" с просьбой принять меры. "Мы же в Донецке не сможем без электротранспорта", - пишет в Facebook Александр Болотин.

Водитель троллейбуса в оккупированном Донецке получает в 2-3 раза меньше, чем в Краматорске, который был раньше на третьих ролях в области, - Казанский 01

Водитель троллейбуса в оккупированном Донецке получает в 2-3 раза меньше, чем в Краматорске, который был раньше на третьих ролях в области, - Казанский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108775
 
 
 Топ комментарии
 
А где берут ликтричество донецкие троллейбусы? Водитель троллейбуса в оккупированном Донецке получает в 2-3 раза меньше, чем в Краматорске, который был раньше на третьих ролях в области, - Казанский - Цензор.НЕТ 5840
 показать весь комментарий
 
Ватные бабушки педали крутят .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и что удивительного?
он же под оккупацией
 показать весь комментарий
 
Я должен рыдать ? Зачем я должен переживать , что водитель троллейбуса в оккупированном Донецке получает в 2-3 раза меньше, чем в Краматорске ? На "Цензоре" иногда появляются очень глупые статьи .
 показать весь комментарий
 
предлагаешь не бить правдой по брехне рашкаТВ про райскую житуху в Недоноссии?
 показать весь комментарий
 
 
как раз наооборот
смысл в том шо у нас тут все в шакаладе
и люди не понимают своего щастья
и той манны небесной которой пятый год посевает петр алексеевич
один томос чего стоит
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а за коммуналку он платит в 10 раз меньше или разрыв ещё больше ???
 показать весь комментарий
 
дак откуда же я знаю, я далеко оттуда
именно по этой причине поставил знак "?"
 показать весь комментарий
 
на наши деньги в Луганске - картошка - 35-45, мясо св/гов - 320-350/400-420, курфиле - 280, гречка - 48, яблоки - 35, сосиски ВС - 360, но это говно.
Зарплата в рублях 5 т - неплохая, 8-10 - считается отличной. Если ты не причастен к ситсеме, конечно.
 показать весь комментарий
 
блин, на рубли, конечно, лень было переводить
 показать весь комментарий
 
а с чего там быть дорогой коммуналке, если они продают людям то, что получают нахаляву? Что, за свет, газ и пр. Недоотброссия платит нам или Рашке?
 показать весь комментарий
 
А где берут ликтричество донецкие троллейбусы? Водитель троллейбуса в оккупированном Донецке получает в 2-3 раза меньше, чем в Краматорске, который был раньше на третьих ролях в области, - Казанский - Цензор.НЕТ 5840
 показать весь комментарий
 
 
Очень смешно, порохобот. А в Крым поставляют электроэнергию трудолюбивые херсонские белки в крутящихся колесах?
 показать весь комментарий
 
 
туда распятые мальчики в трусиках вёдрами носят. шо, не знал?
 показать весь комментарий
 
 
це зрозуміло, а що скажеш про кримський титан?
 показать весь комментарий
 
 
Там достатньо електростанцій. Старобешевська, зокрема.
 показать весь комментарий
 
 
Туда ему и дорога. Помре Донецк возродится Юзовка.
 показать весь комментарий
 
 
В лугандоні стеля з\п у цивільних це 5 000 рублів по курсу 1 руб = 40 копійок це 2000 грн. Це треба було їм свою дупу рвати за 2000 грн в 2014, щоб їх отримувати в 2019. Якщо ще Україна припинить їм платити другу пенсію тоді вагалі триндець.
 показать весь комментарий
 
 
проект "новоросія" з тріском провлений. Зараз упоротому зубожилому ватніку скажеш пі®дуй у лугандон там тобі свобода буде від рабства при хунті, так ні куди завгодно тільки не в луганду)
 показать весь комментарий
 
 
а кто за это электричество в их тролейбусах платит ?
 показать весь комментарий
 
Донбас повторює шлях Еритреї.
Є така собі Ефіопфя і була там приморська провінція Еритрея. Все, що вироблялося у Ефіопії, звозилося у Еритрею, перероблялося, вантажувалося і відправлялося на експорт. Було добре всім (за африканськими стандартами) і Ефіопії і Еритреї.
але!
Знайшлияс місцеві ідіоти, яки сказали: "Еритрея годує всю Ефіопію!" Відділилися...
Поки ефіопська і еритрейська кишеня була спільною, було цікаво звозити всю експортну продукцію у Еритрею, а коли кишені стали різні, Ефіопя почала вивозити продукцію та сировину у Египет та Судан. У Еритреї нстала ЖОПА.
Розумні вчаться на чужих помилках, дурні на власних. І ми не розумніші за жителів еритреї чи лугандонців. Он, є ж досвід Венесуели, але не бачимо, хочемо повторити, хочемо Мадуро Володимирівну Тимошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего, что получает в 3 раза меньше, зато в ФУБЛЯХ, а пенсию все равно примчится в Украине оформлять. Так что, компенсирует временные трудности. Хотя с другой стороны, и понять неуехавших можно. Бросить на разграбление бандитов то, что наживали всю жизнь? Мой однокурсник из Макеевки сначала уехал с семьей в Харьковскую область, но когда соседи по дому сообщили, что соседнюю опустевшую квартиру заняли "ополченцы", семью оставил и возвратился в свой город, сторожить квартиру. С высшим "верхним" работает в магазине грузчиком и подсобником. Так что, не все так однозначно.
 показать весь комментарий
 
зато коммуналка маленькая и русский язык не ущемляют
 показать весь комментарий
 
не такая и маленькая. Меньше, конечно, чем у нас, но всё равно не обещанные "как при СССР" - 5% зарплаты.
В целом там цены, как у нас до 2014го года, но это нивелируется повальной безработицей и нищенской зарплатой тех немногих, кто работает.
 показать весь комментарий
 
что-то там на дне происходит
одна знакомая упоротая запутинка, у которой сынуля бегает по окопам, спрашивала, как выехать сынуле, когда есть загранпаспорт, а украинский просрочен.
 показать весь комментарий
 
Нехай переобладнають тролейбуси на парову тягу. Вугілля ще є у данецьку? А щоби не платити зарплату кочегару, нехай пасажири самі кидають вугілля фтопку!
 показать весь комментарий
 
ублюдкам и рашказомби, рассказывающим про "Новую жизнь и социальную справедливость в маладых республиках", хочу задать всего два вопроса.
1. Почему оттуда выехали, к нам или в Рашку, полтора миллиона, а туда - ни один жить не поехал?
2. Почему на нашу сторону едут с пустыми сумками, а туда - как турецкие челноки 90х?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВодитель троллейбуса в оккупированном Донецке получает в 2-3 раза меньше, чем в Краматорске, который был раньше на третьих ролях в области, - Казанский
 
 
 
 
 
 вверх