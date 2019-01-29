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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2790) Лукашенко (1668) Марчук (142) Порошенко (16214)

 Скажу откровенно, вы очень популярный человек в Украине, - Марчук на встрече с Лукашенко

Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Евгений Марчук передал президенту Беларуси Александру Лукашенко теплый привет от Президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский Интерфакс, сообщает во вторник пресс-служба президента Беларуси.

"Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - заявил он.

"Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси - вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно", - продолжил Марчук.

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Марчук также поделился впечатлениями от посещения Беларуси.

"Я уже пятый год участвую в этом переговорном процессе. И мне приходилось, кроме тяжелого бремени, бывать в вашей фантастической библиотеке. Я там остался специально на субботу. Таких библиотек немного в мире. Я был в вашем оперном театре, музее Янки Купалы… Просто был поражен", - сказал Марчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3108772
 
 
 Топ комментарии
 
Х**ло дуже популярний серед футбольних фанів.
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Марчук мабуть ковтнув зайвого.
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Бывший генерал КГБ лизнул задницу бывшему председателю колхоза .
Скажу відверто, ви дуже популярна людина в Україні, - Марчук на зустрічі з Лукашенком - Цензор.НЕТ 3154
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Лука дуже популярний в Україні, але в вузькому колі совкодрочерів переважно не українського походження.
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Все вірно! Совки-кацапи готові лизати дупу Йухлу. Совки-хахли калгасному холую Йухла.
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Яка ганьба,лижуть дупу колгоспнику
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Вылизал начисто этому картоплемену Марчук, страшно что такие совковые деятели с которых пыль сыпится и пропитанные совком до костей отстаивают интересы Украины в Минске
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....ты это ПАПЕ скажи тому пацану , которого сейчас КАТУЮТ на росии !!! вот такие ОНИ расты эти ЧУКИ !!!!
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А де довготривалі поцілуї як в "добрі" радянські часи?!
Товариш Марчук Євген чи Євгеній зустрівся з товаришем Сашком Лукашенко і передав пламенний привіт від товариша-капіталіста Петра Порошенко... за співробітництво і допомогу в торгівлі з агресором Російською Ф(п)едерацією... третій, як завжди, не зайвий...
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Ну да--популярний, через постійне голосування в ООН. разом з своїм паханом проти ініціатив України. Марчуку не варто було говорити це, а можливо школа КДБ--брехати дає взнаки.
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Скажу откровенно! Можно я вас лизну под хвост? (Марчук).
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Дети мои! Кто вам сказал, что "популярный" - обязательно "хороший"?
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Анекдот в тему:
Прошли очередные выборы президента РБ. На утро приходит Ермошина к Лукашенко и говорит: Александр Григорьевич, есть две новости - плохая и хорошая. Лукашенко: давай сначала хорошую. Ермошина: поздравляю вас, вы выиграли президенские выборы! Лукашенко: а плохая какая? Ермошина: после настоящего подсчета избирательных бюллетеней выяснилось что за вас никто не голосовал!
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Такий собі білоруський анекдот, знати би, хто така Єрмошина.
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"Банкова" це ще далеко не вся Україна...а там дуже популярний, а стиль правління ще популярніший)))
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старый разведчик знает как разговаривать с двойным агентом
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......вот ЭТО уже старое СУЩЕСТВО долизалось до ген. кгб и ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ , сколько ОНО за годы своей службы ЗАЛИЗАЛО ??? и сейчас когда в Украине война , эта БУЛЬБОФЕРМА голосует всегда в унисон росии и против Украины сидит и рассказывает сколько ЛЮДЕЙ любит ЛУКУ ????!!! это ВЕРХ ЦИНИЗМА !!!! дэ...ый , ...ть !!!
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Якщо відверто, то кажеться правду. А така форма подання "скажу, Вам відверто, що Ви геній" то 80 левел жополизтва.
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Років 6 назад я працював на СТО. Влітку нам везло на білорусів. Автівки доїжджали до Миколаєва і вже не хтіли їхати до Криму
Так ось, якось в розмові з одним власником я заговорив про бульбового колхозана. Мовляв, він у вас молодець. На що той так плювався і говорив, що ЗНІМІТЬ шори з очей. Бацька - гнида рідкісна.
Таки він правий.
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....с такой риторикой , не видать нам своих ПЛЕННЫХ (((((
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Я відверто і сміливо скажу, не боючись, щоб ви знали, що є люди, що не бояться говорить правду, якою б вона не була - ви популярна людина в Україні, так і знайте!
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.....почитал ВИКИПЕДИЮ про этого гения и АХ....Л !!!! редкостный СЛОВОБЛУД !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкажу откровенно, вы очень популярный человек в Украине, - Марчук на встрече с Лукашенко
 
 
 
 
 
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