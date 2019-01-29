 Скажу откровенно, вы очень популярный человек в Украине, - Марчук на встрече с Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский Интерфакс, сообщает во вторник пресс-служба президента Беларуси.
"Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - заявил он.
"Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси - вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно", - продолжил Марчук.
Марчук также поделился впечатлениями от посещения Беларуси.
"Я уже пятый год участвую в этом переговорном процессе. И мне приходилось, кроме тяжелого бремени, бывать в вашей фантастической библиотеке. Я там остался специально на субботу. Таких библиотек немного в мире. Я был в вашем оперном театре, музее Янки Купалы… Просто был поражен", - сказал Марчук.
Товариш Марчук Євген чи Євгеній зустрівся з товаришем Сашком Лукашенко і передав пламенний привіт від товариша-капіталіста Петра Порошенко... за співробітництво і допомогу в торгівлі з агресором Російською Ф(п)едерацією... третій, як завжди, не зайвий...
Прошли очередные выборы президента РБ. На утро приходит Ермошина к Лукашенко и говорит: Александр Григорьевич, есть две новости - плохая и хорошая. Лукашенко: давай сначала хорошую. Ермошина: поздравляю вас, вы выиграли президенские выборы! Лукашенко: а плохая какая? Ермошина: после настоящего подсчета избирательных бюллетеней выяснилось что за вас никто не голосовал!
Так ось, якось в розмові з одним власником я заговорив про бульбового колхозана. Мовляв, він у вас молодець. На що той так плювався і говорив, що ЗНІМІТЬ шори з очей. Бацька - гнида рідкісна.
Таки він правий.