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Все про:Кирилл (992) Константинопольский патриархат (101) церковь (1005)

 Пресс-секретарь Кирилла заявил о падении Вселенского патриархата в "ересь", не сумев уточнить, в какую

Константинопольская Церковь "впала в ересь и заблуждение", и всем православным следует подумать, как помочь ей "выбраться".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал пресс-секретарь Патриарха РПЦ Кирилла Александр Волков 28 января в Москве на пресс-конференции, посвященной 10-летию интронизации нынешнего предстоятеля РПЦ МП.

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По мнению священника, ждать "немедленных прорывных решений" поместных церквей об отношении к "украинскому расколу" не стоит.

Вместе с тем, Волков не объяснил, в чем заключается ересь Константинопольского патриархата, отмечает издание Credo.Press. На той же пресс-конференции он с воодушевлением рассказывал об участии РПЦ МП в экуменическом движении и о приезде на юбилей в Москву генсека Всемирного совета Церквей.

Также пресс-секретарь Кирилла не пояснил, как с точки зрения православных канонов можно оправдать каноническое общение РПЦ МП с другими поместными церквями, которые признают "еретический" Константинопольский патриархат и не разрывают с ним общения.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3108769
 
 
 Топ комментарии
 
Какую наркоту они подсыпают в кадило?
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А пресс-секретарь представитель какой опг или в какм звании?
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Секта сектой а возомнили себя православными Я вот думаю на сколько хватит терпения у Варфоломея и когда он предаст анафеме секту рпц Пресс-секретарь Кирилла заявил о падении Вселенского патриархата в "ересь", не сумев уточнить в какую - Цензор.НЕТ 5708
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Какие те неправильные методички 5 управление ФСБ своим сотрудникам разрабатывает. На простой вопрос к его утверждения ответ не предусмотрели. Пресс-секретарь Кирилла заявил о падении Вселенского патриархата в "ересь", не сумев уточнить в какую - Цензор.НЕТ 9669
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А пресс-секретарь представитель какой опг или в какм звании?
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Какую наркоту они подсыпают в кадило?
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***
- и смех и грех! - улыбался поп забивая марихуану в кадило
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РПЦ собрало всех упоровшихся, которые напрочь забыли заповеди божьи
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См. мой коммент (со ссылкой) чуть ниже - они не стесняются даже переписывать на свой лад фундаментальные основы богословия. Я про смертные грехи, в которые вписали раскольничество
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будут создавать частные поповские компании и посылать их в зелёных расах в помощь "заблудшим". "гундяй приди!" (С)
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Сама концепция интересна (ордена боевых священников - тема богатая, как и типаж "крутой падре"), но... скрепная кацапская реализация... - не, ну его нахрен
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Секта сектой а возомнили себя православными Я вот думаю на сколько хватит терпения у Варфоломея и когда он предаст анафеме секту рпц
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купить не получилось . испугать тоже . теперь москалям остается только выть от безсилия Пресс-секретарь Кирилла заявил о падении Вселенского патриархата в "ересь", не сумев уточнить в какую - Цензор.НЕТ 8691
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Что может вещать тупорылая кацапская ряженая гэбня? Лишь бред и маразм.
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Кремлёвский сатанат никак не может успокоиться.
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Все не отпускает? Но поздно пить "Боржом".
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Кстати, помню где-то в 2005-2006 Варфоломей делал заявление перед прессой, что Россия пытается захватить власть над Матерью-церковью.
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Йуля каже що Порошенка треба посадити, ці - що Варфоломій єретик.
Може їм обом у одному місці тексти промов пишуть?
І я навіть здогадуюся де! Прес-секретар Кирила заявив про падіння Вселенського патріархату в "єресь", не зумівши уточнити - в яку - Цензор.НЕТ 5968
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Да что там ересь! Он, в отличие от Кирилла, даже чудо потустороннего хронометра продемонстрировать не может!

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Вызывает недоумение один нюанс: почему православные церкви других стран зволикают с признанием и поддержкой ПЦУ???
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Элементарно вижидают. Это так важно для УПЦ признанание других церквей?
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На той же пресс-конференции он с воодушевлением рассказывал об участии РПЦ МП в экуменическом движении Источник: https://censor.net.ua/n3108769

"Движение экуменизма" - вот она, настоящая кондовая ересь, которую раздувает ордынская РПЦ,призывая всех верующих, и не только Орды, независимо от принадлежности к какой-либо концессии, молиться одному и тому же богу, имя которого будет утверждено в Кремле. Как мечтали большевики - московия должна стать всемирным центром объединенной религии и, естественно, управляться оттуда же.
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Ага, даже угрожают адом, призывают опомниться и подумать о "смертном раскольническом грехе"
...
Я ниразу не христианин, но тем не менее религиеведением интересуюсь. "Смертный раскольнический грех"... мать, мать, мать
Лапти, небольшой экскурс в основы вероучения.
В католическом богословии есть семь смертных грехов (peccata capitalia, или cardinal sins) - гордыня (тщеславие), алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, лень (или уныние).
В православной традиции им соответствуют восемь главных греховных страстей (часто также называемых смертными грехами): чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость.
Никакого "раскольничества" среди смертных грехов НЕТ И БЛИЗКО, идиоты!!!

"О нет, игемон, я такой зуйни не говорил" (с) Иешуа Га-Ноцри
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Короче гундяевские пропустили хук от Украины и поплыли конкретно. Скоро будет ногдаун! Прес-секретар Кирила заявив про падіння Вселенського патріархату в "єресь", не зумівши уточнити - в яку - Цензор.НЕТ 2553
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Всем насрать на гуньдяя и подгуньдяевцев...
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Ревнує старий вишкребок, треба було вчасно і в повному обсязі грошики в Стамбул привозить, а тепер РПЦ "сасаєт".
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