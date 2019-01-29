 Пресс-секретарь Кирилла заявил о падении Вселенского патриархата в "ересь", не сумев уточнить, в какую

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал пресс-секретарь Патриарха РПЦ Кирилла Александр Волков 28 января в Москве на пресс-конференции, посвященной 10-летию интронизации нынешнего предстоятеля РПЦ МП.
По мнению священника, ждать "немедленных прорывных решений" поместных церквей об отношении к "украинскому расколу" не стоит.
Вместе с тем, Волков не объяснил, в чем заключается ересь Константинопольского патриархата, отмечает издание Credo.Press. На той же пресс-конференции он с воодушевлением рассказывал об участии РПЦ МП в экуменическом движении и о приезде на юбилей в Москву генсека Всемирного совета Церквей.
Также пресс-секретарь Кирилла не пояснил, как с точки зрения православных канонов можно оправдать каноническое общение РПЦ МП с другими поместными церквями, которые признают "еретический" Константинопольский патриархат и не разрывают с ним общения.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
- и смех и грех! - улыбался поп забивая марихуану в кадило
Може їм обом у одному місці тексти промов пишуть?
І я навіть здогадуюся де!
"Движение экуменизма" - вот она, настоящая кондовая ересь, которую раздувает ордынская РПЦ,призывая всех верующих, и не только Орды, независимо от принадлежности к какой-либо концессии, молиться одному и тому же богу, имя которого будет утверждено в Кремле. Как мечтали большевики - московия должна стать всемирным центром объединенной религии и, естественно, управляться оттуда же.
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Я ниразу не христианин, но тем не менее религиеведением интересуюсь. "Смертный раскольнический грех"... мать, мать, мать
Лапти, небольшой экскурс в основы вероучения.
В католическом богословии есть семь смертных грехов (peccata capitalia, или cardinal sins) - гордыня (тщеславие), алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, лень (или уныние).
В православной традиции им соответствуют восемь главных греховных страстей (часто также называемых смертными грехами): чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость.
Никакого "раскольничества" среди смертных грехов НЕТ И БЛИЗКО, идиоты!!!
"О нет, игемон, я такой зуйни не говорил" (с) Иешуа Га-Ноцри