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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2790) Лукашенко (1668) Марчук (142) товарооборот (90) Трехсторонняя контактная группа (65)

 Лукашенко недоволен уровнем торговли между Украиной и Беларусью: "5,5 млрд долларов - это не наш уровень"

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Евгением Марчуком.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский Интерфакс, об этом сообщает во вторник пресс-служба президента Беларуси.

По информации пресс-службы, на встрече в том числе затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества.

Лукашенко отметил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере $8 млрд.

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"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3108768
 
 
 Топ комментарии
 
да как то белоруские креветки не очень наверное привлекают)
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Ты Лука мразь верни для начала наших людей. А не переговоры с обмена пленных соскочил на торговлю.
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голосовать в оон против Украины, это норма.
еще и про какой-то уровень упырь заговорил
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да как то белоруские креветки не очень наверное привлекают)
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ну бензин не самый плохой еще,если честно а так, чем еще удивить могут?
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Предлагает нашими грибами торговать? Для тайного реэкспорта в РФ...
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Так у нас и своего картофана хватает. Зачем мне посыпанный стронциев употреблять?
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У тебя беларусы ассоциируют только с картофаном?
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ну пиво ещё белоруское у нас продают) а трактора и мазы как то не очень интересны как по мне,джондиры лучше
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Я пиво редко покупаю, может - раз в 2-3 месяца, но из-за вас, нехороших, вынужден украинское покупать и проходить мимо Аливарии, Крыницы...
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Я не такой ценитель пива, чтобы сказать, а когда чего-то вдруг захочется, то всё вкусное, да и за 2-3 месяца забываешь - какой был вкус у пива тогда.
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Удивитесь, но то пиво не в Беларуси выпускается. Так же как и Белая Бяреза (пельмени, мороженое) делаются на наших заводах.
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нет не удивлюсь но под из маркой жигулевское очень ничего ,как для того что в продаже в нашем магазине
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Белорусы нет. Бульбаши - да.

P.S. К белорусам отношу таких как Миша Жизневський. А таких как Лукашенко к бульбашам.
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Ещё одна выдумка вроде хохлов и украинцев, жидов и евреев?
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Выдумка не выдумка, а доля правды в этом есть.
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Зеленский придумал про хохлов и украинцев, чтобы замаскировать презрительное название кацапами украинцев. Если мы, друзья приятели, друг друга в шутку называем, то тем самым издеваемся издеваемся над кацапами и демонстрируем, что нам до одного места их уничижающие прозвища. А с жидами и евреями... даже выпустившие в Беларуси, до второй мировой, толковый словарь евреи вовсе не считали жид оскорбительным...
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А не опоздал ли фигляр со своим придумыванием? Бульбаш, хохол и т.д. выдумка ещё имперской Московии. Вот только як цап (кацап от украинского - как козёл), это наше, родное, украинское. Кстати, а, как на белорусском будет - как козёл?
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Похоже. И всё таки як цап - кацап это от нас пошло.
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По-моему, Зеленский это разделение на хохлов и украинцев ещё в 2014 году придумал...
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При Совке это так же бытовало. помню ещё с 60-х прошлого века.
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- В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии ] и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно, подитожил великий комбинатор (с)
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На интересном уровне он про уровень заговорил...
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Так а зачем они встречались? Кто такой Марчук?Президент страны встречается с человеком, который не уполномочен не то, что решать, а и обсуждать массу вопросов.В т.ч. и торговлю между странами. Марчук то там при чем? Что то тут не так.
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да все так...речь наверняка шла о безопасности.не с пастором же кровавым ему демонстративно встречаться 5,5 млрд доларів - це не наш рівень, - Лукашенко на зустрічі з Марчуком висловив невдоволення рівнем торгівлі між Україною і Білоруссю - Цензор.НЕТ 222.а товарооборот-то такэ...для прессы
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Лука хитромудросделаный.Говорит одно, делает другое.В ООН как РБ голосует? Как скажет РФ.По большому счету РБ- это сателлит РФ.Верный и надежный. А это значит, что все разговоры о том, что они к нам заедут не танками , а тракторами- это все п....еж. Кстати, трактора у них - полное говно.Сможет ли Марчук в чем то переубедить Луку- это большой вопрос.Скорее, что нет.РФ=РБ
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Торговать с Белорашкой ето все равно что с Рашкой. Все компании чтобы не спалиться с торговлей с окупантами проводят свой товар через Беларашку.
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голосовать в оон против Украины, это норма.
еще и про какой-то уровень упырь заговорил
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Ты Лука мразь верни для начала наших людей. А не переговоры с обмена пленных соскочил на торговлю.
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Батька лукавит. Товарооборот Украины с ЕС только в 5 раз больше чем с Беларусью. А там 28 стран и в 50 раз больше населения.
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Якщо вже кацапи не можуть прогодувати Білорусь, то ми і поготів не зможемо.
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Это с поставками белорусских продуктов в лугандон, или без?
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а сушеных белых грибов... бледному Грибу уже передал? чтоб не скучно ему сидеть было
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А что в принципе можно покупать в Белоруссии кроме бензина? Что там такого прлизводят лучше и дешевле...чем то что производят в Украине..или странах ЕС?
Откровенно говоря вся продукция Белоруссии "заточена" под рынок паРаши...и значит это откровенное дешовон дерьмо...
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Делегация Беларуси не поддержала признание России страной агрессором, то есть поддержала войну против Украины, убийство украинцев, торгует с Россией и является членом таежного союза. Если Путин прикажет, то Беларусь нападет на Украину. Поэтому, какой смысл увеличивать торговый оборот Украине с Беларусью.
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Белорусью эта страна станет только после того как поимет свои исторические флаг..герб и гимн....а пока это Белоруссия....губерния паРаши...
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5.5 млрд для 8-ми миллионной Беларашки ето больше чем надо. К тому же хватит нам везти радиоактивные и напичканные антибиотиками продукты из Беларашки. Очень сильно удивился когда узнал что белорусы ездят к нам за чистыми продуктами.
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Делегация Беларуси в Генассамблеи ОНН проголосовала против украинской резолюции по Крыму, то есть поддержала оккупацию Крыма. О какой торговле может быть речь, вообще необходимо прекратить всякую торговлю с Беларусью и порвать дипломатические отношения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛукашенко недоволен уровнем торговли между Украиной и Беларусью: "5,5 млрд долларов - это не наш уровень"
 
 
 
 
 
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