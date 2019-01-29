 Лукашенко недоволен уровнем торговли между Украиной и Беларусью: "5,5 млрд долларов - это не наш уровень"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский Интерфакс, об этом сообщает во вторник пресс-служба президента Беларуси.
По информации пресс-службы, на встрече в том числе затрагивались различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества.
Лукашенко отметил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере $8 млрд.
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"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал Лукашенко.
P.S. К белорусам отношу таких как Миша Жизневський. А таких как Лукашенко к бульбашам.
еще и про какой-то уровень упырь заговорил
Откровенно говоря вся продукция Белоруссии "заточена" под рынок паРаши...и значит это откровенное дешовон дерьмо...