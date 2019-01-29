 "Украинского диверсанта" Панова этапировали в Омск

Об этом со ссылкой на украинского консула сообщила мать политзаключенного Вера Котелянец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня, 29.01, по сообщению украинского консула в Новосибирске, Женю этапом привезли в Омск. На этапе был почти 4 месяца. Это такая россиянская пытка над украинцем Евгением Пановым. Почти 4 тыс. км от дома", - говорится в сообщении.

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Брат Панова Игорь Котелянец сообщил Крымской правозащитной группе, что сейчас украинец находится в СИЗО Омска. В ближайшие две недели станет известно, в какую именно колонию его поместят.

Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Адвокаты обжаловали приговор. 25 октября московский суд отклонил апелляцию защиты "крымского диверсанта" Панова на "приговор" в виде 8 лет колонии строгого режима.