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 Политика Украины, Общество
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Все про:депутат (2608) Иран (486) посол (1250) Черновцы (383) электронное декларирование (636) НАПК (646)

 НАПК нашло в декларациях посла Украины в Иране Бурдыляка "ошибок" на 1,2 млн грн: материалы переданы в НАБУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в электронных декларациях посла Украины в Иране Сергея Бурдыляка.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломат Бурдыляк Сергей Анатольевич в декларациях за 2015 и 2016 годы недостоверно указал стоимость квартиры в г. Киеве, не задекларировал собственные корпоративные права в хозяйственном обществе и недостоверно указал сведения о доходах членов семьи. Кроме того, в декларации за 2016 год чиновник не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей заработной платы", - говорится в сообщении.

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В целом НАПК установило недостоверные сведения в каждой декларации дипломата на сумму свыше 1,2 млн грн и сообщило об этом Национальному антикоррупционному бюро.

Также Нацагентство выявило признаки уголовных правонарушений во время проверки декларации депутата Черновицкого городского совета Ромео Скрипы.

"В декларации за 2016 год депутата Скрипы Ромео Титусовича отсутствует информация о его корпоративных правах, доход от продажи недвижимого имущества, а также информация об осуществлении расходов на приобретение квартиры. В целом уполномоченные лица Национального агентства установили декларирование депутатом недостоверных сведений на сумму более 670 тыс. грн. Обоснованный вывод о признаках уголовного правонарушения направлен в Национальную полицию", - подчеркивается в сообщении.

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В НАПК отметили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3108763
 
 
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Передать материалы в НАБУ всё равно, шо засунуть их у дупу. Уже видно, что это фейковая контора, фейковых потрошиных реформ.
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і знову прокол...... гражданє бпп-овцы ви так вибори не виграєте.
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- Вот! Вот это конгениально,- воскликнул великий комбинатор. - Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.(c)
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По результатам исследования "Индекс восприятия коррупции - 2018" Transparency International Украина заняла 120-е место среди 180 стран мира.
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НАЗК - неэффективная карманная структура, которую надо сделать независимой, либо распустить.
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Ось і "боржник" намалювався: пожертвує "малу толіку" своїх заощаджень на предвиборну кампанію "Свідків Мальдівських Реформ" і відпустяться гріхи його.
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От жеж Бурдимухамеляка. А як спритно маскувався!
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Они так в ручном режиме и работают? Десять деклараций в месяц? 😁 В обязанности этой конторы входит распределение бабла между партиями, там у них в 2018-м был общий бюджет 683,5, минус 513,7 (на корм партиям), значит на жизнь и "плодотворную" работу эти болотные оставили 169.8 млн. Это только одна из шести контор. Какой выхлоп от деятельности антикоррупционных контор, кто считал? Там суммарно будет мама не горюй, шесть кволых органов, не могут найти и поиметь хоть одного топового коррупционера. 😭
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК нашло в декларациях посла Украины в Иране Бурдыляка "ошибок" на 1,2 млн грн: материалы переданы в НАБУ
 
 
 
 
 
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