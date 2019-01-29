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 Политика Украины, За рубежом
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 Евросоюз должен ввести новые санкции против РФ за отказ освободить украинских моряков, - глава МИД Дании Самуэльсен

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен призвал Евросоюз во вторник ввести санкции против России из-за противостояния в Азовском море и незаконного удерживания украинских моряков.

Как инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Дании накануне визита дипломата в Украину.

Отмечается, что в рамках визита министр будет настаивать на усиленной реакции ЕС в ответ на обстрел и захват Россией украинских судов и моряков у Керченского пролива.

"Я думаю, что ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.

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В четверг на этой неделе Андерс Самуэльсен встретится со своими коллегами из ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, где будет обсуждаться украинский вопрос.

Кроме того, Украина официально включена в повестку дня предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС 18 февраля по инициативе Дании. Здесь глава МИД Дании поднимет вопрос о введении санкций, если РФ не освободит украинских моряков.

Как сообщалось, на этой неделе ЕС выпустит официальную дипломатическую ноту протеста в связи с тем, что Россия продолжает удерживать 24 украинских моряков.

Источник: https://censor.net.ua/n3108761
 
   
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МИД Дании Самуэльсен-- Надеемся что плешивое хуйло еще не купил всех в ЕС Евросоюз должен ввести новые санкции против РФ за отказ освободить украинских моряков, - глава МИД Дании Самуэльсен - Цензор.НЕТ 3428
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МИД Дании Самуэльсен-- Надеемся что плешивое хуйло еще не купил всех в ЕС Евросоюз должен ввести новые санкции против РФ за отказ освободить украинских моряков, - глава МИД Дании Самуэльсен - Цензор.НЕТ 3428
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"Евросоюз должен ввести новые санкции против РФ за отказ освободить украинских моряков, - глава МИД Дании Самуэльсен"
И они начали строить жёстко санкционный северный поток 3 !!!
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А СБУ схватить мертвечука шестерку педофила и требовать обмен !
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Зато Украина увеличила товарооборот с росией...
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Плешивый не может подкупить скандинавию!
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Наверное запретят мишкину и чапыге в ЕС ездить на шпили смотреть.
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Уже вводят. Симуляция противодействия называется. Коротко СП-2.
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это нормально, накосячил-получил. Не надо никаких озабочиваний и ожиданий.
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Какой идиотизм! Какие (в жопу ) санкции? Нужно полное приостановление всех отношений до выполнения ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ!
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Правильно, капитану корабля, протаранившего наш буксир надо запретить ехать на экономический форум в Давос. И старпому тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз должен ввести новые санкции против РФ за отказ освободить украинских моряков, - глава МИД Дании Самуэльсен
 
 
 
 
 
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