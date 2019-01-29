"Евросоюз должен ввести новые санкции против РФ за отказ освободить украинских моряков, - глава МИД Дании Самуэльсен"

Как инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД Дании накануне визита дипломата в Украину.

Отмечается, что в рамках визита министр будет настаивать на усиленной реакции ЕС в ответ на обстрел и захват Россией украинских судов и моряков у Керченского пролива.

"Я думаю, что ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Балтии и Польша выступают за введение "азовского пакета" санкций против России, – глава МИД Эстонии Миксер

В четверг на этой неделе Андерс Самуэльсен встретится со своими коллегами из ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, где будет обсуждаться украинский вопрос.

Кроме того, Украина официально включена в повестку дня предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС 18 февраля по инициативе Дании. Здесь глава МИД Дании поднимет вопрос о введении санкций, если РФ не освободит украинских моряков.

Как сообщалось, на этой неделе ЕС выпустит официальную дипломатическую ноту протеста в связи с тем, что Россия продолжает удерживать 24 украинских моряков.