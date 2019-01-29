 Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на коксохимическом заводе в Каменском. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

В полиции напомнили, что происшествие произошло в смолоперерабатывающем цеху 29 января около 4 утра. На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали 5 человек, они доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Южного отделения полиции Каменского ОП.