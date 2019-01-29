 Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на коксохимическом заводе в Каменском. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.
В полиции напомнили, что происшествие произошло в смолоперерабатывающем цеху 29 января около 4 утра. На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали 5 человек, они доставлены в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Южного отделения полиции Каменского ОП.
И это правильно. Никто не уважает рабов - сдаться красножопым, а потом запрудить Днепр трупами, ибо "вставай страна безродная". В чем проблема, я не понимаю?
Скажіть це полякам за Катинь. В нас всі ці вулиці - в Києві Ватутіна - ката, тут реально не буде порядку. І так, я вважаю що "Петя" слабий на голову - з цією релігійною темою, або просто вважає народ тим, ким він і є насправді. А ті всі кошулинські - лайт-соціалісти, зрозуміло з засліпленого поклоніння чувакам, у котрих не "поділить", а просто "одна партія, одна "віра" і т.д."
Світ - у прогрес, а тут - у Тутмас і "віру".
Соромно ж, нє?