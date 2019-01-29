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 Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на коксохимическом заводе в Каменском. ФОТО

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в цехе коксохимического завода в г. Каменское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

В полиции напомнили, что происшествие произошло в смолоперерабатывающем цеху 29 января около 4 утра. На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали 5 человек, они доставлены в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на коксохимическом заводе в Каменском 01

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории коксохимического завода в Каменском произошел взрыв: 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии, - ГСЧС

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Южного отделения полиции Каменского ОП.

Источник: https://censor.net.ua/n3108757
 
 
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Как только важный день и шо то случается. К чему бы это?
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Еще откройте против тех дельцов, дело то, которые ДнепроГес взорвали. Хуле - каких-то 100000 рабов затопили, смеху было от этого много - немцы еще это восстанавливали, захороняя трупы красноопступающих, а на селян пофиг, так как "еще нарожают".
И это правильно. Никто не уважает рабов - сдаться красножопым, а потом запрудить Днепр трупами, ибо "вставай страна безродная". В чем проблема, я не понимаю?
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Не можна за "Дніпрогес"- по давності подій справи , а так то треба б було.
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на преступления против людяності нет срока давности...
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Яка "давність" може бути за такий злочин?
Скажіть це полякам за Катинь. В нас всі ці вулиці - в Києві Ватутіна - ката, тут реально не буде порядку. І так, я вважаю що "Петя" слабий на голову - з цією релігійною темою, або просто вважає народ тим, ким він і є насправді. А ті всі кошулинські - лайт-соціалісти, зрозуміло з засліпленого поклоніння чувакам, у котрих не "поділить", а просто "одна партія, одна "віра" і т.д."
Світ - у прогрес, а тут - у Тутмас і "віру".
Соромно ж, нє?
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Вибачаюсь, соромно. Дійсно, сроків давності там немає. не знаю чому не розглядають те питання ,будь -яка відмазка виглядає погано. Можливо в процесі заробляння грошей нікому немає часу .Томос це дійсно важливо, будь-які дії з ним, піар чи глузування виглядають погано, я тихий атеїст, коли там що.
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Как будто скриншот из игры "Обитель зла".
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