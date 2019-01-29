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 Политика Украины
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Все про:выборы (20918) подкуп (394) Блок Петра Порошенко (1563) Герасимов (153)

 Обвинения в подкупе избирателей - часть предвыборной технологии, - Артур Герасимов

Обвинения о якобы подкупе избирателей - это часть предвыборной технологии, которая имеет целью оправдать проигрыш.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, об этом заявил народный депутат Украины, председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.

"Агитационная волна "От двери к двери", которая запущена командой Порошенко - это классика предвыборной кампании, которая является традиционной для выборов и в США, и в странах Европы. Главная цель кампании "От двери к двери" - достучаться до каждого избирателя. При этом избиратели не получают денежного или иного вознаграждения. Анкетирование, которое проходят агитаторы, имеет целью определить компетенции сторонников партии и подготовить их к агитационной работе с избирателями.

Любые голословные обвинения о якобы запланированном массовом подкупе избирателей - это попытка подготовить общественное мнение и оправдать собственный проигрыш", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 600 грн за голос, завернутые в агитматериал, - женщина получила 5,5 лет тюрьмы за попытку подкупа избирателей на выборах ОТГ в Одесской области. ВИДЕО

Как известно, наиболее резонансный случай подкупа избирателей был зафиксирован в апреле 2018 года в Одесской области, где наблюдатель от ВО "Батькивщина" осуществляла подкуп в пользу кандидата от этой политической силы. Килийский районный суд признал ее виновной и приговорил к лишению свободы на срок 5,5 лет.

""Блок Петра Порошенко" обращается ко всем политическим силам, заинтересованным в прозрачном, демократическом, равноправном избирательном процессе, с предложением создания Координационного совета по противодействию нарушениям избирательного законодательства. Координационный совет будет оперативно реагировать на факты нарушений избирательного законодательства, сотрудничать с правоохранительными органами и через прозрачные механизмы взаимодействия с гражданским обществом предотвращать технологии "черного пиара"", - добавил Герасимов.

Напомним, в понедельник лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что представители окружения президента Украины Петра Порошенко раздают агитаторам в регионах по 1 тыс. грн, заключая с ними договоры.

Источник: https://censor.net.ua/n3108753
 
   
 Топ комментарии
 
По лицу видно - ЧЕСТЕН. Верим тебе. От двери до двери, не забудьте ко мне зайти на чай, только со своим сахаром.
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Деякий час назад в Черкаси приїздив президент з томосом, так от - військовим сказали одіти гражданку і прийти на цей захід. все було зроблено. так що ви там Артурчику ліпите про підкуп виборців?
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все, что будет направлено на свержение барыжной власти- все предвыборные технологии
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Обвинения в подкупе избирателей - часть предвыборной технологии, - Артур Герасимов

Да! Но они ведь есть. Потому запретить на период выборов любые подачки в сторону избирателей, за исключением разъяснения и рекламы своих программ. А тех кандидатов которые этим занимаются, например раздают подарки, снимать с выборов, а тех активистов которые это делают сажать. Например в общежитиях КПИ студентам предлагают голосовать за деньги, ходят соответствующие инструкции и предложения. Почему бы не арестовывать и не судить
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Голосніше всіх закликає ловити злодія сам злодій! пан Герасимов про це забув...
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Так посадили уже одну бабу, яка на місцевих виборах купувала голоси для "Батьківщини"! Вор кричить "дэржи вора!" політтехнологи ж у неї кацапські!
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Соя, не перекидай зі своєіі хвороіі кацапськоіі голови на наші здорові. І не бреши так відверто. Та жінка була з другоіі партіі. "Попутчіков" соєвоіі гниди.
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Ага. А агитировала за кандидата от БЮТ.
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типова кацапська провокативна операція. Так само комуняки перевдягалися в бандерівців і вбивали людей.
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"От двери нах"- вот что было бы в отношении агитаторов пэци..если бы денежку не давали. Герасим передергивает как обычно. Речь идет о тысяче для агитаторов,а не о "подкупе избирателей". Подкуп будет попозже.
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Чё, а я бы денежку взял, но проголосовал бы, как посчитал нужным. Если без этих глупостей с фото бюллетеней....Звинувачення в підкупі виборців - частина передвиборчої технології, - Артур Герасимов - Цензор.НЕТ 7218 Всё равно оно наше, у нас же и сворованное!
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По лицу видно - ЧЕСТЕН. Верим тебе. От двери до двери, не забудьте ко мне зайти на чай, только со своим сахаром.
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А на выходе не забудьте карманы проверить.)
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Ну как не поверить лучшему корешу Безлера Обвинения в подкупе избирателей - часть предвыборной технологии, - Артур Герасимов - Цензор.НЕТ 8302,пардон Беса.
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Деякий час назад в Черкаси приїздив президент з томосом, так от - військовим сказали одіти гражданку і прийти на цей захід. все було зроблено. так що ви там Артурчику ліпите про підкуп виборців?
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Даже в Чебурнете такой информации нет... Воньянет появился?
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прикинь? ось такі діла рюзьгє..... а ти думав в казку попав? і це ПРАВДА!!!!!!!
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"Рюзьге" искал-искал, искал-искал в Чебурнете про переодетых военнослужащих, но не нашел, потому - тебе поверю, потому, что лишнехромосомным достаточно вонь услышать про Украину и не надо проверять, что это они сами, лично, обосрались.
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я так скажу, це правда, на зустріч з порошенком зганяли бюджетників в кращих традиціях совка. так що, ось такий у нас порошенко..... його ж однопартійці його ж і опустили.....
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да-да, а еще Артурка, забыл сказать, что это обязательно "рука Кремля" ...
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Ці "агітатори" насправді нікого не агітують, це просто форма підкупу, таке собі зобов'язання голосувати за Потроха. І вони вже ходять по хатах, так що Герасимов бреше (йому можна, він звичайний бандюк), а Тимошенко права. Але, вважаю, Потроху це не допоможе.
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Обвинения о якобы подкупе избирателей - это часть предвыборной технологии, которая имеет целью оправдать проигрыш.Источник:https://censor.net.ua/n3108753

це самокритично, і далі багато чого в новині "гарного і позитивного"
а що на справді?!
адмінресурс, роздача грошей, підміна понять, чи я не правий, чоколятні?! Звинувачення в підкупі виборців - частина передвиборчої технології, - Артур Герасимов - Цензор.НЕТ 3599
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Вопрос в пустоту . Чоколядные на ветке ниже где про Тимошенко.
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зараз підтягнуться))), хоча це і не пьотр, а тільки артуріо)))
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Юліна гвардія, Легіон Таміфлю.
Звинувачення в підкупі виборців - частина передвиборчої технології, - Артур Герасимов - Цензор.НЕТ 1435

- Нет, ну ты представляешь? Она услышала по какому-то телеканалу, что Порошенко скупает голоса по цене 1000 грн за штуку? - Из динамика телефона раздавался звонкий смех супруги.
- Ага. Именно так. Мешками скупают и на баржу грузят. Раньше была сказка «Проданный смех», а сейчас до голосов добрались.
- Алёша, я уже не знаю, что говорить им! Чем бестолковей ложь, тем они быстрей в неё верят.
- На это и рассчитано. Старик Геббельс ещё в прошлом веке открыл закон «висячей лапши». Работает до сих пор, причём безотказно. То ли ещё будет?
- Дескать, Порошенко тратит на это в день аж четыре тысячи долларов! От этой суммы старики впадают в ступор.
- Сколько, сколько? Четыре тысячи?
- Да!
- Так это примерно сто двенадцать тысяч гривен.
- Ну вот. Колоссальная сумма для пенсионеров.
- И не только для них, но дело в другом… Это получается, что в день они «покупают» всего… 112 голосов, если каждому по тысячи листают... Это что, за 2 месяца "купят" аж 3,5 тысячи? Ы на что это сможет повлиять?
- Я так и пыталась объяснить… Даже слушать не стали.
- Не спорь и не трать свои нервы. Это Юлькина гвардия, легион «Тамифлю». Кстати, узнай на досуге… Они уже доели ту гречку, что мешками тогда гребли? Бо то ж была последняя гречка на планете.
- Да ну их… Как об стенку горохом…
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хочу вступитися за баранів:при такій кількості свиней, баранам ніколи не пробитися до влади.
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Агитаторы не избиратели. Сколько необходимо денег, чтобы подкупить более половины избирателей по 1 тысяче Гривен? Посчитать для того, кто не понял вброса про 1000 Гривен и не умеет считать?
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Это первый кандидат от бпп который после 31 марта будет бежать шо сайгак с явкой с повинной затоптывая таких же бегущих рядом сопартийцев в очередь к следователю..... Звинувачення в підкупі виборців - частина передвиборчої технології, - Артур Герасимов - Цензор.НЕТ 6576
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все верно.
у населения память как у мухи дрозофилы. забыли кому обязаны газовыми контрактами и долгами перед мвф. когда бабкам рассказываешь что у главной бабки на подогрев бассейна идет 1200 кубов газа в сутки на 10 000 гр они ахУееее
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01.03.2012 Янукович - «Проблема в чем? Газ. Цена газа сегодня для Украины 510-512 долларов.»

27.04.12 12:25
Азаров: Украина уже платит за российский газ 550 долларов.
Подорожание нефти повлияло на цену российского газа для Украины и сейчас Украина платит за газ $550 за 1 тыс. куб. м.


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А могли бы уже скинуться, не тратить кучу денег на рекламу и просто накрыть поляну для народа, во что превратили страну, в соперников, а застолье всегда наш народ объединяло, а если еще с песнями и танцами... это и есть наша культура и политики ее никуда не денут.
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Расскажи курва, как по Горловке твои отморозки за папспортные данные старухам по 50 грн за команду шахова раздавали
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Расскажи курва, как по Горловке твои отморозки за папспортные данные старухам по 50 грн за команду шахова раздавали
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Не, не так. Отрицание фактов подкупа и обвинение во лжи того, кто говорит об этом открыто- это часть избирательной кампании олигархического клана.
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ПЕРВЫЙ СРОК ЗА ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ "БАТЬКИВЩИНЫ" - ГОНЧАРЕНКО

https://prm.ua/ru/pervyiy-srok-za-podkup-izbirateley-poluchil-predstavitel-batkivshhinyi-goncharenko/

Заголовок капсом написан, а не я выделял, как придурки.

А вот твой источник "фактов"

А что так дешево? Сколько Порошенко платит за голосВ Раде сообщили, сколько Порошенко тратит на подкуп избирателей
Рафаэль Фахрутдинов 05.01.2019, 13:33

https://www.GAZETA.RU/politics/2019/01/05_a_12119179.shtml

А вот тут, уж, я выделил капсом..
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Соевоголовый, я Кривой не читаю и не смотрю. Чур тебя с ним и с твоим Лёликом-клоуном рыгоанальным! А Газета.ру причем? Намекаешь, что раз написали с.ру, значит- брехня?))) Так на прошлых выборах - президентских, парламентских и прочих- столько писали о подкупах соевоголовыми, что можно тома составлять!))) И не только с.ру писали.))) КТО ИЗ НИХ ПОСАЖЕН??? Только "первый" и единственный "от Тимошенко"? И вообще не понятно, не подсадной ли? Чтоб враньем обгадить, как вы это умеете.)))
Не старайтесь. Вам давно никто уже не верит.))
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Ты вообще ничего не читаешь, кроме "аргументов и доказательств" Лахты на форуме.
Прочитай статью и начинай хвалить тех, кто заявлял про подкуп.
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Не. такого г**на не читаю. Берегу свои нервы и монитор.

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Там же только цитирование истинных патриотов Украины, тебе понравится...
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Не. Там могут быть только цитаты Панамских патриотов.
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Підкуп виборців ще краща технологія, чим звинувачення в цьому.
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Звичайно, цей документ буде дуже швдко знесений солодким модером. З деякого часу на Цензорі подібній інформації нема місця.

Звинувачення в підкупі виборців - частина передвиборчої технології, - Артур Герасимов - Цензор.НЕТ 9569
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Відкрийте фотку повністю, бо не вся картинка помістилась. Там внизу саме цікаве. Звинувачення в підкупі виборців - частина передвиборчої технології, - Артур Герасимов - Цензор.НЕТ 5365
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А высчитывать бабки у бюджетников в качестве членских взносов в БПП? Об этом этот барыга рассказать не хочет? Причем те даже не знали, что они члены БПП. Да и говорить о честности барыг даже смешно! У них вся жизнь построена на лжи и разводках.
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Бандюгана шикаладного зловили на місці злочину, а воно одразу відморожується: я не я і хата не моя....

Ох і плаче по вас тюряга, уроди шикаладні, ох і плаче....
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Допоможему Петру Олексійовичу пройти зворотній шлях: "Із князів в грязі"!
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До мене також приходили з таким соцопитуванням. Я сказав, що голосуватиму за Гриценка. Опитувач мені пошепки сказала, що в них також дуже багато за Гриценка. Та й пішла далі. Номер квартири, та прізвища мешканців не є секретом. Будь який ЖЕК за три копійки хабаря повидає списки.
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Вони й так все зроблять - варто порохатій владі тільки цикнути на них.
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"Валентин Бушанський політолог, доктор політичних наук. Головний науковий співробітник відділу етнополітології, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.

- Я казав і не раз: Порошенко в неадекваті. Він керується ірраціональною ненавистю до людей. Мені не вірили. Мені казали, що це все хитрі ігри в стилі «Карткового будинку».
Немає ніяких ігор, немає ніяких інтриг: є хворий на голову придурок, який дорвався до влади і йому дах знесло!!!
Я мав би радіти в ці дні. Але мені чомусь нерадісно. Чому? Бо я досі в цій країні, а хворий на голову псих цією країною керує. Чи знову скажете мені, що я перебільшую?
А тепер до суті справи. А суть справи така: Порошенко не просто псих, він псих буйний і небезпечний. І небезпечний він не тільки тому, що він в неадекваті. Ситуація набагато гірша.
Петро Порошенко, і я кажу це абсолютно відповідально, - державний зрадник і агент Кремля.
Річ не тільки в розписках «Лоліти» (про них можна й не згадувати). Подивімося на всі діла Порошенка:
1. Мовчання про Крим - в інтересах Путіна.
2. Мінські домовленості, легітимація ДНР/ЛНР, фактична федералізація унітарної України. Що це? - в інтересах Путіна.
3. Іловайськ і Дебальцеве: солдат і добровольців відправили на неминучу смерть. Що це? - в інтересах Путіна.
4. «Роттердам+», торгівля з окупованими територіями, торгівля з агресором - в інтересах Путіна.
5. Чотири роки йде війна, а в країні не збудовано патронний завод. Нонсенс? Ні. Все дуже раціонально, якщо дивитись очима Путіна. Армія, яка воює проти армії РФ, повинна бути без боєприпасів.
Жоден президент України, та хай би він був останній довбень! - ані дня не зволікав би з будівництвом заводу. Петро Порошенко зробив усе можливо, щоб такий завод не був збудований. То в чиїх це інтересах? В інтересах Путіна.
Ось така ситуація. Пасьянс складається: Порошенко - агент Кремля. Чи в когось є сумніви? А ви поміркуйте. http://puer.org.ua/news/4306/?fbclid=IwAR03SX8SiDp_jIWZCwRi6IREb2dUNYqAEHegojbUBgXpXskn9wJaz_rIxzQ

До речі, Бушанський заклятий юлєфоб, якщо хтось не знає.
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Пішла піна.... Все було добре,обіймалися, цілувалися, а за кілька місяців до виборів ситуація різко змінилася!!! Пройдуть вибори, знову буде все добре. Тільки замість штанів на трон вилізе, таке ж саме, тільки в спідниці. Правда гепнуться великі міл'ярди, ну та це для них дрібниці, держава багата, люди дурні....
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Цей Герасимов мені чимось нагадує покійного Чечетова.
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Брехливий партгеноссе брехливого президента.
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Дуру гонит Артурка, путешествие от двери до двери действующей властью, называется по другому , это админресурс ...
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БПП обращается к избирателям... Блок воров, взяточников, негодяев и мерзавцев во главе с парашенковской шестеркой, лживым и паскудным артурчиком, они, значить, обращаются к людЯм. И ведь найдутся у нас проплаченные или умственно отсталые любители совка и свидетели соевого шоколадника, которые потрясая томосом, безвизом, мальдивами и офшорами, аж побегут голосовать за дальнейшее покращення благодаря лучшему в мире президенту. Пока в головах тупого плебса не поменяется менталитет и они не поймут, что ВСЯ наша власть - это конченные мрази,работающие исключительно на свой карман, нами будут и дальше руководить пети-йули-допы-гепы, слегка разбавленные идиотами типа кивы и клоунами типа зеленского
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинения в подкупе избирателей - часть предвыборной технологии, - Артур Герасимов
 
 
 
 
 
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