 Обвинения в подкупе избирателей - часть предвыборной технологии, - Артур Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, об этом заявил народный депутат Украины, председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.

"Агитационная волна "От двери к двери", которая запущена командой Порошенко - это классика предвыборной кампании, которая является традиционной для выборов и в США, и в странах Европы. Главная цель кампании "От двери к двери" - достучаться до каждого избирателя. При этом избиратели не получают денежного или иного вознаграждения. Анкетирование, которое проходят агитаторы, имеет целью определить компетенции сторонников партии и подготовить их к агитационной работе с избирателями.

Любые голословные обвинения о якобы запланированном массовом подкупе избирателей - это попытка подготовить общественное мнение и оправдать собственный проигрыш", - говорится в сообщении.

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Как известно, наиболее резонансный случай подкупа избирателей был зафиксирован в апреле 2018 года в Одесской области, где наблюдатель от ВО "Батькивщина" осуществляла подкуп в пользу кандидата от этой политической силы. Килийский районный суд признал ее виновной и приговорил к лишению свободы на срок 5,5 лет.

""Блок Петра Порошенко" обращается ко всем политическим силам, заинтересованным в прозрачном, демократическом, равноправном избирательном процессе, с предложением создания Координационного совета по противодействию нарушениям избирательного законодательства. Координационный совет будет оперативно реагировать на факты нарушений избирательного законодательства, сотрудничать с правоохранительными органами и через прозрачные механизмы взаимодействия с гражданским обществом предотвращать технологии "черного пиара"", - добавил Герасимов.

Напомним, в понедельник лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что представители окружения президента Украины Петра Порошенко раздают агитаторам в регионах по 1 тыс. грн, заключая с ними договоры.