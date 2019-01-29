 Обвинения в подкупе избирателей - часть предвыборной технологии, - Артур Герасимов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, об этом заявил народный депутат Украины, председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.
"Агитационная волна "От двери к двери", которая запущена командой Порошенко - это классика предвыборной кампании, которая является традиционной для выборов и в США, и в странах Европы. Главная цель кампании "От двери к двери" - достучаться до каждого избирателя. При этом избиратели не получают денежного или иного вознаграждения. Анкетирование, которое проходят агитаторы, имеет целью определить компетенции сторонников партии и подготовить их к агитационной работе с избирателями.
Любые голословные обвинения о якобы запланированном массовом подкупе избирателей - это попытка подготовить общественное мнение и оправдать собственный проигрыш", - говорится в сообщении.
Как известно, наиболее резонансный случай подкупа избирателей был зафиксирован в апреле 2018 года в Одесской области, где наблюдатель от ВО "Батькивщина" осуществляла подкуп в пользу кандидата от этой политической силы. Килийский районный суд признал ее виновной и приговорил к лишению свободы на срок 5,5 лет.
""Блок Петра Порошенко" обращается ко всем политическим силам, заинтересованным в прозрачном, демократическом, равноправном избирательном процессе, с предложением создания Координационного совета по противодействию нарушениям избирательного законодательства. Координационный совет будет оперативно реагировать на факты нарушений избирательного законодательства, сотрудничать с правоохранительными органами и через прозрачные механизмы взаимодействия с гражданским обществом предотвращать технологии "черного пиара"", - добавил Герасимов.
Напомним, в понедельник лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что представители окружения президента Украины Петра Порошенко раздают агитаторам в регионах по 1 тыс. грн, заключая с ними договоры.
Да! Но они ведь есть. Потому запретить на период выборов любые подачки в сторону избирателей, за исключением разъяснения и рекламы своих программ. А тех кандидатов которые этим занимаются, например раздают подарки, снимать с выборов, а тех активистов которые это делают сажать. Например в общежитиях КПИ студентам предлагают голосовать за деньги, ходят соответствующие инструкции и предложения. Почему бы не арестовывать и не судить
це самокритично, і далі багато чого в новині "гарного і позитивного"
а що на справді?!
адмінресурс, роздача грошей, підміна понять, чи я не правий, чоколятні?!
- Нет, ну ты представляешь? Она услышала по какому-то телеканалу, что Порошенко скупает голоса по цене 1000 грн за штуку? - Из динамика телефона раздавался звонкий смех супруги.
- Ага. Именно так. Мешками скупают и на баржу грузят. Раньше была сказка «Проданный смех», а сейчас до голосов добрались.
- Алёша, я уже не знаю, что говорить им! Чем бестолковей ложь, тем они быстрей в неё верят.
- На это и рассчитано. Старик Геббельс ещё в прошлом веке открыл закон «висячей лапши». Работает до сих пор, причём безотказно. То ли ещё будет?
- Дескать, Порошенко тратит на это в день аж четыре тысячи долларов! От этой суммы старики впадают в ступор.
- Сколько, сколько? Четыре тысячи?
- Да!
- Так это примерно сто двенадцать тысяч гривен.
- Ну вот. Колоссальная сумма для пенсионеров.
- И не только для них, но дело в другом… Это получается, что в день они «покупают» всего… 112 голосов, если каждому по тысячи листают... Это что, за 2 месяца "купят" аж 3,5 тысячи? Ы на что это сможет повлиять?
- Я так и пыталась объяснить… Даже слушать не стали.
- Не спорь и не трать свои нервы. Это Юлькина гвардия, легион «Тамифлю». Кстати, узнай на досуге… Они уже доели ту гречку, что мешками тогда гребли? Бо то ж была последняя гречка на планете.
- Да ну их… Как об стенку горохом…
у населения память как у мухи дрозофилы. забыли кому обязаны газовыми контрактами и долгами перед мвф. когда бабкам рассказываешь что у главной бабки на подогрев бассейна идет 1200 кубов газа в сутки на 10 000 гр они ахУееее
01.03.2012 Янукович - «Проблема в чем? Газ. Цена газа сегодня для Украины 510-512 долларов.»
27.04.12 12:25
Азаров: Украина уже платит за российский газ 550 долларов.
Подорожание нефти повлияло на цену российского газа для Украины и сейчас Украина платит за газ $550 за 1 тыс. куб. м.
https://prm.ua/ru/pervyiy-srok-za-podkup-izbirateley-poluchil-predstavitel-batkivshhinyi-goncharenko/
Заголовок капсом написан, а не я выделял, как придурки.
А вот твой источник "фактов"
А что так дешево? Сколько Порошенко платит за голосВ Раде сообщили, сколько Порошенко тратит на подкуп избирателей
Рафаэль Фахрутдинов 05.01.2019, 13:33
https://www.GAZETA.RU/politics/2019/01/05_a_12119179.shtml
А вот тут, уж, я выделил капсом..
Не старайтесь. Вам давно никто уже не верит.))
Прочитай статью и начинай хвалить тех, кто заявлял про подкуп.
Ох і плаче по вас тюряга, уроди шикаладні, ох і плаче....
- Я казав і не раз: Порошенко в неадекваті. Він керується ірраціональною ненавистю до людей. Мені не вірили. Мені казали, що це все хитрі ігри в стилі «Карткового будинку».
Немає ніяких ігор, немає ніяких інтриг: є хворий на голову придурок, який дорвався до влади і йому дах знесло!!!
Я мав би радіти в ці дні. Але мені чомусь нерадісно. Чому? Бо я досі в цій країні, а хворий на голову псих цією країною керує. Чи знову скажете мені, що я перебільшую?
А тепер до суті справи. А суть справи така: Порошенко не просто псих, він псих буйний і небезпечний. І небезпечний він не тільки тому, що він в неадекваті. Ситуація набагато гірша.
Петро Порошенко, і я кажу це абсолютно відповідально, - державний зрадник і агент Кремля.
Річ не тільки в розписках «Лоліти» (про них можна й не згадувати). Подивімося на всі діла Порошенка:
1. Мовчання про Крим - в інтересах Путіна.
2. Мінські домовленості, легітимація ДНР/ЛНР, фактична федералізація унітарної України. Що це? - в інтересах Путіна.
3. Іловайськ і Дебальцеве: солдат і добровольців відправили на неминучу смерть. Що це? - в інтересах Путіна.
4. «Роттердам+», торгівля з окупованими територіями, торгівля з агресором - в інтересах Путіна.
5. Чотири роки йде війна, а в країні не збудовано патронний завод. Нонсенс? Ні. Все дуже раціонально, якщо дивитись очима Путіна. Армія, яка воює проти армії РФ, повинна бути без боєприпасів.
Жоден президент України, та хай би він був останній довбень! - ані дня не зволікав би з будівництвом заводу. Петро Порошенко зробив усе можливо, щоб такий завод не був збудований. То в чиїх це інтересах? В інтересах Путіна.
Ось така ситуація. Пасьянс складається: Порошенко - агент Кремля. Чи в когось є сумніви? А ви поміркуйте. http://puer.org.ua/news/4306/?fbclid=IwAR03SX8SiDp_jIWZCwRi6IREb2dUNYqAEHegojbUBgXpXskn9wJaz_rIxzQ
До речі, Бушанський заклятий юлєфоб, якщо хтось не знає.