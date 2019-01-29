 Климкин намерен подискутировать с Земаном об оккупированном Крыме: "Я надеюсь, что он примет мое предложение"

Об этом Климкин заявил на совместной с главой МИД Чешской Республики Томашем Петршичеком пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я считаю, что Чешская Республика является другом Украины. Есть официальная позиция Чешской Республики - она, как вы знаете, поддерживает все санкции Европейского Союза, в том числе относительно оккупированного Крыма. Поэтому именно такую позицию я считаю однозначной позицией Чехии", - сказал Климкин.
Он также напомнил, что уже публично заявлял о готовности подискутировать с президентом Чехии Милошем Земаном на основе фактов и международного права "в отношении всех политических вопросов".
"Я надеюсь, что он примет это мое предложение и, если Томаш (Петршичек. - Ред.) пригласит, во время моего следующего визита в Прагу я с ним (Земаном. - Ред.) встречусь и подискутирую", - отметил глава МИД Украины.
Как сообщалось, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что присоединение Крыма к России является свершившимся фактом.
Мне хватает что Климкин - тупое уб*жище, которое сглотнуло позор от Сиярто, вместо выбросить посла мадьярского до разъяснений. министра опустили и мне надо радоваться что-ли? Венгры, которые тут реально мучили и обирали, будут опускать министра МЗС? Это да, мы еще извиняться должны, что Климкин мало ползал перед послом недоымперцев - венгров.
почитай шо тут венгры творили хотя бы.
А венгры много делают для своих сограждан в Украине- и надо относиться к этому с уважением
Но такого не будет, т.к., - ой, а Украина не очень делает наши школы, а мы у себя вообще не делаем украинские, следовательно: Украина - фошисты и Сталин у них на флаге(Сталин же любил небо и пшеницу?)
Ты же видишь сама, что деают эти "й*ббики"?
Скажу одно:
ЦРУ(!!!) сказало: оп, а мы и не знали шо РФ захочет отнять Крым.
Все. Если эта контора не разогнана, то мы наблюдаем..... мммм, .... о да, давайте еще...... мы набюдаем геополитическую тему, где нас - нет.
Так что не дискутируй с теми, кто ненавидит ложь/лицемерие.
То , что Украине ищет с Венгрией компромисы , надо только приветствовать
вдвоём им с земаном будет гораздо легче спорить
тестюха то привык к прованскому прононсу павлика
а земан может с непривычки не понять
"Судеты - немцам!!!" Все скрепно и честно .
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...особливо про тих, хто вже відчув на своїй шкурі кацапо-комуняцьку заразу...
Але судетських німців до ҐуЛаґ-у ж ніхто не вивозив? Хіба ні?
Послу Чехии вручается нота относительно заявления президента Чехии, и пусть они сами выкручиваются...
ВОТ КЛИМКИН И РАБОТАЕТ ТАМ ВМЕСТО ПОСОЛЬСТВА УКРАИНЫ. Хотя проще было бы уволить посольство и послать туда людей поумнее