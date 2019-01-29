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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (21056) Чехия (844) Климкин (2045) Земан (54) Петршичек Томаш (7)

 Климкин намерен подискутировать с Земаном об оккупированном Крыме: "Я надеюсь, что он примет мое предложение"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает однозначной официальной позицией Чехии о непризнании аннексии Крыма Россией, несмотря на заявления по этому поводу президента страны Милоша Земана.

Об этом Климкин заявил на совместной с главой МИД Чешской Республики Томашем Петршичеком пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что Чешская Республика является другом Украины. Есть официальная позиция Чешской Республики - она, как вы знаете, поддерживает все санкции Европейского Союза, в том числе относительно оккупированного Крыма. Поэтому именно такую позицию я считаю однозначной позицией Чехии", - сказал Климкин.

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Он также напомнил, что уже публично заявлял о готовности подискутировать с президентом Чехии Милошем Земаном на основе фактов и международного права "в отношении всех политических вопросов".

"Я надеюсь, что он примет это мое предложение и, если Томаш (Петршичек. - Ред.) пригласит, во время моего следующего визита в Прагу я с ним (Земаном. - Ред.) встречусь и подискутирую", - отметил глава МИД Украины.

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Как сообщалось, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что присоединение Крыма к России является свершившимся фактом.

Источник: https://censor.net.ua/n3108752
 
 
 Топ комментарии
 
Если Земану куратор из ФСБ разрешит, то он подискутирует... Климкин намерен подискутировать с Земаном об оккупированном Крыме: "Я надеюсь, что он примет мое предложение" - Цензор.НЕТ 4522
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есть один железный довод, который чехам очень не понравиться
"Судеты - немцам!!!" Все скрепно и честно Климкин намерен подискутировать с Земаном об оккупированном Крыме: "Я надеюсь, что он примет мое предложение" - Цензор.НЕТ 2451.
Климкин намерен подискутировать с Земаном об оккупированном Крыме: "Я надеюсь, что он примет мое предложение" - Цензор.НЕТ 4626
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Если Земану куратор из ФСБ разрешит, то он подискутирует...
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А если Климкину его куратор разрешит, то он согласится быть переубеждённым...)
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Естонія дала проти варварів - 2 дивізії....
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И Чехословакию московита в 1968 годе не оккупировали. Ни боже мой. Тамихнебыло. Да, товарисчь Земан? Климкин намерен подискутировать с Земаном об оккупированном Крыме: "Я надеюсь, что он примет мое предложение" - Цензор.НЕТ 4543
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думаю Земан с ностальгией вспоминает оккупацию
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Там есть более показательный пример - Судеты.
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Б*же, Климик, ты сначала "кое-что" вытри/сотри с/из губ после того как как его, Сиярто приехал сюда, а ты просил аудиенции, но получил даже не рукавичкой/перчаткой по роже, а грязными трусами. С*ка, какое же убожество..... Лявров хоть и быдожеребец, но его так опустить бы не решился даже какой-то кгб-ист(министр) из МИД Германии. Чмо тупое.
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Да куда там! Прямо трусами? И на какие же уступки Украина пошла вашему Сиятро? Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основных принципов ЕС, а она еще права качает в Украине.
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Еще надо что пойти на уступки??
Мне хватает что Климкин - тупое уб*жище, которое сглотнуло позор от Сиярто, вместо выбросить посла мадьярского до разъяснений. министра опустили и мне надо радоваться что-ли? Венгры, которые тут реально мучили и обирали, будут опускать министра МЗС? Это да, мы еще извиняться должны, что Климкин мало ползал перед послом недоымперцев - венгров.
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Представление ватников об унижении и вопросы европейской демократии- жто диаметрально разные понятия
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Ну да, ватников, я тогда ватник, если я ненавижу прогиб т.н. "министра" перед палачами.
почитай шо тут венгры творили хотя бы.
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Остыньте и не устраивайте типично кацапского срача. на ветке . Украине надо в НАТО . Жто в ИНТРЕСАХ Украины.
А венгры много делают для своих сограждан в Украине- и надо относиться к этому с уважением
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Уважение к венграм было бы после того как Клим сказал бы: давайте создадим научную конференцию. И они бы согласились.
Но такого не будет, т.к., - ой, а Украина не очень делает наши школы, а мы у себя вообще не делаем украинские, следовательно: Украина - фошисты и Сталин у них на флаге(Сталин же любил небо и пшеницу?)
Ты же видишь сама, что деают эти "й*ббики"?

Скажу одно:
ЦРУ(!!!) сказало: оп, а мы и не знали шо РФ захочет отнять Крым.
Все. Если эта контора не разогнана, то мы наблюдаем..... мммм, .... о да, давайте еще...... мы набюдаем геополитическую тему, где нас - нет.
Так что не дискутируй с теми, кто ненавидит ложь/лицемерие.
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Это у него вечно руцкая бровада. Она приводит только к глупой крови
То , что Украине ищет с Венгрией компромисы , надо только приветствовать
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100%. Таким крови мало на Донбассе и они понятия не имеют, в чем заключается работа дипломата.
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кремлеботы не могут дискутировать по определению.
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главное шобы Павлик не забыл тестюху взять
вдвоём им с земаном будет гораздо легче спорить
тестюха то привык к прованскому прононсу павлика
а земан может с непривычки не понять
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Та нахрен тебе с этим старым маразматиком дискутировать
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есть один железный довод, который чехам очень не понравиться
"Судеты - немцам!!!" Все скрепно и честно .

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Но это, скорее, манипуляция историческими данными, подобных фоток с радостной встречей немцев можно напостить, мягко говоря, и про других.
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При чем тут манипуляции, ватник. Пришли гансы и аннексировали Судеты. Почти как в Крыму. Только в отличии от парашников у них хоть какое-то соглашение было. А что есть у параши, кроме бреда про скрепы и "радную хавань"?
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Я писал только о радостной встрече немцев, все остальное Вы притащили за уши, сами с этим и спорьте.
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Значит таки кацапчик под флагом чужой страны. Что же ты своего бесика стесняешься? Не переживай, Алег, Украина Крым вернет. А вот что с понаехавшей ватой будет... Их те же севастопольцы в баржах перетопят
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Не следует терять здравый смысл даже в таком непростом положении. За Ваш крым я ничего не писал, считаете его своим, хотите вернуть - значит это Ваше право, действуйте, возвращайте, я Вам не помеха, в правде сила и она должна побеждать. И о том, что собираетесь делать с кем-то рассказывать, полагаю, не обязательно, но это, опять же, дело Ваше.
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"... подобных фоток с радостной встречей немцев можно напостить, мягко говоря, и про других..."
===
...особливо про тих, хто вже відчув на своїй шкурі кацапо-комуняцьку заразу...
Але судетських німців до ҐуЛаґ-у ж ніхто не вивозив? Хіба ні?
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Вы абсолютно правы и это Ваше право иметь свое мнение. Но, подозреваю, что Ваши аргументы или оправдания устроят не каждого.
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Дискусии очень помогают. Надеемся, ждем.
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Разговоры со старым алкашом,который на подсосе у кремлядей? Климкин в своем уме?
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Ты это, надейся побыстрее.А то как то медленно надеешься.Время у тебя осталось до 31 марта.
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С фига ли дискутировать и об чём? Климкинд допускает возможность, что его самого переубедят?)
Послу Чехии вручается нота относительно заявления президента Чехии, и пусть они сами выкручиваются...
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Вопрос в самих чехах. Раша их окучивает конкретно. Всякие певцы, семинары, ансамбли из параши оттуда не вылазят. А что знает Чехия о современной Украине?
ВОТ КЛИМКИН И РАБОТАЕТ ТАМ ВМЕСТО ПОСОЛЬСТВА УКРАИНЫ. Хотя проще было бы уволить посольство и послать туда людей поумнее
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Посольство Украины в Чехии работает очень хорошо, активно. Даже, я бы сказал, аж слишком активно.
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Який сенс взагалі слухать цих двох клоунів?
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Два вибриона сойдутся в принципиальной дискуссии о проблемах анального оплодотворения Клімкін має намір подискутувати із Земаном про окупований Крим: "Я сподіваюся, що він прийме мою пропозицію" - Цензор.НЕТ 6309
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О чём можно с кремлёвской консервой дискутировать? Это всё равно что ольгинским пытаться что-то доказать.
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Земан свои ошибки не признает. Его тут мордой тычут в факты, а он всё равно выкручивается. Он считает себя невъе*бенно умным, мыслителем. Лучше всего эту пропутинскую шваль просто игнорировать.
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З ким там дискутувати?.. З Зєманом?!... Я вас прошу, не смішіть мої капці..😃😃😃
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин намерен подискутировать с Земаном об оккупированном Крыме: "Я надеюсь, что он примет мое предложение"
 
 
 
 
 
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