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 Политика Украины, Общество
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Все про:Круты (75) Порошенко (16214) Гройсман (4556)

 День памяти Героев Крут: Порошенко, Гройсман и Турчинов обратились к украинскому народу

Сегодня, 29 января, украинцы вспоминают события, которые произошли в 1918 году, когда молодые парни сдержали наступление врага на Киев, проявив жертвенность и героизм ради независимости Украины. В связи с Днем памяти Героев Крут к украинскому народу обратились Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Секретарь СНБО Александр Турчинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие соотечественники! Сегодня мы чтим подвиг молодых патриотов Украины, которые в далеком 1918 году мужественно вступили в бой с московско-большевистскими захватчиками и отдали жизнь за свободу родного края.

После всех драматических событий ХХ века, после нашей революции Достоинства, сейчас, когда на востоке государства продолжается необъявленная война, жертвенность крутян становится для нас все более близкой и понятной.

Мы хорошо изучили уроки истории, перед лицом реальной угрозы сделали надлежащие выводы - создали и день за днем ​​всей украинской общественностью заботимся о нашей армии, которая надежно держит оборону.

Мы выстояли. И сегодня это одна из наших главных совместных побед", - говорится в обращении Президента к украинскому народу .

Порошенко отметил, что в своей справедливой борьбе Украина опирается на надежную солидарную поддержку международных партнеров, которые отныне не только внедряют политику санкций, сдерживающую агрессора, но и оказывают Украине помощь оборонительным оружием.

"Российская верхушка это хорошо понимает, а потому использует новые грязные методы и стратегии гибридной войны. К боевым действиям добавилась мощная информационно-когнитивная война, которая ведется с не меньшей настойчивостью и цинизмом. Это - угроза такого же уровня, как и прямое вооруженное нападение", - подчеркнул глава государства и добавил, что враг коварно действует через подконтрольные ему средства массовой коммуникации и агентов влияния внутри страны с конкретной целью - "убедить украинцев, что мы уже проиграли, что нам не удались реформы, а европейский выбор был ошибкой, настоящий враг украинцев не Россия, а украинское государство и действующая власть".

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"Имея горький опыт поражений национально-освободительной борьбы в начале ХХ века, мы будем давать решительный отпор любым попыткам посеять в стране уныние, разброд, хаос и анархию. Единение всех украинцев в это тревожное время является главной предпосылкой сохранения государства и приближения победы.

Только от нас с вами зависит, чтобы тяжелое прошлое в московском ярме никогда не повторилось. Потому преступная сущность России та же, что и век тому назад. Убежден - величественная победа Героев Крут всегда будет жить в сердцах украинцев. Пусть она служит примером для каждого из нас", - резюмировал Президент.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем обращении к народу по случаю Дня памяти Героев Крут подчеркнул, что несокрушимые духом Герои Крут дали своим современникам и будущим поколениям украинцев беспрецедентный урок мужества и патриотизма.

"Бой под Крутами является одной из самых героических и одновременно трагических страниц нашей истории. Молодые украинцы, в основном студенты столичных университетов, многие из которых не умели держать в руках оружие, в январе 1918 года были брошены против большевистского наступления на Киев. Вблизи станции Круты под Нежином они защищали подступы к столице Украины. Силы были неравными, но молодые бойцы на несколько дней остановили наступление врага. Однако 27 студентов попали в большевистский плен и были замучены и расстреляны. Перед расстрелом они пели "Ще не вмерла Украина".

Поступок этих юношей уже сто лет волнует сердца миллионов украинцев. Неопытные в военном деле, но несокрушимые духом, они дали своим современникам и будущим поколениям украинцам беспрецедентный урок мужества и патриотизма. О поступке Героев Крут помнили все последующие борцы за свободу и независимость Украины. Убежден, что подвиг бесстрашных юных бойцов будет вдохновлять будущие поколения украинцев на смелые поступки и героизм. Вечная память Героям Крут!" - подчеркнул премьер.


"Один к семи - таким было приблизительное соотношение украинских юнкеров, студентов, и даже гимназистов, которые встретили в конце января 1918 года под Крутами армию Муравьева", - написал в своем обращении Секретарь СНБО Александр Турчинов, - но несмотря на очевидное неравенство сил, средств и умений, украинские патриоты более 5 часов сдерживали врага".

"Во время отступления одна чота студентов, потеряв ориентиры в сумерках, вышла на станцию ​​Круты, которую уже заняли войска Муравьева. Разъяренные остановкой большевики, поняв, что им так отчаянно противостояла молодежь - студенты и гимназисты, которые еще вчера не держали ничего, тяжелее пера, убили всех до одного ...

Жертвенность, самоотверженность и сила духа студентов, в 1918 году защищавших Киев, вдохновляет сегодня всех тех, кто, как и тогда, вынужден ценой собственной жизни останавливать врага. Вечная память и почет павшим героям, отдавшим свою жизнь, защищая Украину!

Столетие тому назад украинцы не смогли сохранить свою независимость из-за распрей,  внешних врагов и отсутствия понимания того, как защищать и строить государство. Объединившись вместе, мы не позволили России повторить трагедию Крут и уничтожить украинское государство в 2014 году. Для нас трагическая история тех времен должна быть уроком, который больше никогда не стоит повторять!" - написал Турчинов.


Источник: https://censor.net.ua/n3108750
 
   
 Топ комментарии
 
Вот когда Муженко ответит за свои преступления за время войны,тогда я поверю в искренность Порошенка,а пока что это только слова красивые,правильные и все.
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Яким чином сучий Потрох і базарний неук Ггойсман причетні до Крут? Хіба що їх предки були комісарами в бандах Муравйова і сиділи в більшовицькій верхівці, що й ініціювала напад Муравйова...
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Он ещё сегодня только начал.) Основное шоу с историческими параллелями о себе, любимом, ещё впереди.
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Вот закидайте тапками... а "память героев Крут" - это ситуация один в один с Иловайском.
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Вот когда Муженко ответит за свои преступления за время войны,тогда я поверю в искренность Порошенка,а пока что это только слова красивые,правильные и все.
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Муженко десантировался с вертолетов и отогнали сепаров, разблокировали колонну, нашу то. Это я читал интервью ген. Назарова на сайт юа.
Правда, зная что везде всегда и на постой - две противоположных т.з., могу сказать: знаю то шо ничо не знаю(просит майора не стрелять)
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МУЖЕНКО ОТВЕТИТ, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОТВЕТИТ ПУТИН.
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Крути пам"ятаємо. Свою державу свинособакам не віддамо. Порошенка підтримаємо.
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Он ещё сегодня только начал.) Основное шоу с историческими параллелями о себе, любимом, ещё впереди.
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Она БЫЛА "впереди", пока Пепа не стал презом. Сейчас не впереди. И даже не сзади. К сожалению.
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леха косой, повторяете фразы роспропоганды про то, что власти Украины пиарятся.
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Кто в войну погибает за Родину,а кто бабло на этом рубит,а как там сынок шоколадки,в армии отслужил или в бегах?
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Россия страна оккупантов и шакалов,как и её пропаганда,как и вы сами.
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а ты отслужил? а сынок твой отслужил?
Если что Петин сын служил. Что еще гавкнеш, зрадодятел?
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Перед Ривлиным извинились, прежде чем писать о чем-то, что украинцы на своей земле делали?
Поразительно мало извинений, а ведь бох(Яхве), все видит то)
Какое же отвращение - Грушевского рожу из банкнот - вон! На его место поставить Тутмасенко Алексея Петровича.

Героям слава, но когда на 70-ти миллионную страну, надвигается страшная, 4-тысячная армия варваров, а страна выставляет.... студентов, то родители этих студентов, их соседи и знакомые, потом реально мало молились - за что мол нам все это(голодомор). За то, да за это, да за то отвращение, к-рое я прочитал в комментах на антиколорадоса сайте: ой, была семья 14 детей, все по...., ну, умерли, один остался......(а где были "мужики" то?(мужик хоть рос. слово, но звучит неплохо))
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Порошенка поставь хоть сейчас под красные знамена замполитом, а Гройсмана комиссаром ВЧК - войдут как влитые.
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Не вірте евреям,вони завта шкіряніі плащі одягнуть та зірочку на лоба й будуть вас голодом морити...
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Это когда руководство УНР сбежало бросив под пули большевиков студентов и школьников?
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"Бій під Кру́тами - бій, що відбувся 16 (29) або 17 (30) січня 1918року[1] біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Одночасно з ним у Києві розпочалося третє більшовицьке повстання, яке змусило у вирішальний момент розвернути підкріплення, направлене на цей напрямок, на його придушення.
Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.
У бою під Крутами оборонці української державності виконали наказ командування і зупинили стрімкий наступ ворога. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Берестейський мирний договір, який врятував молоду українську державність" - то хто, коли і куди сбєжал?
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да бросьте. сейчас историю про этот бой и кто что делал в то время, подгоняют под патриотические рамочки. совсем там всё было не так красиво, как сейчас в учебниках пишут.
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А вы под какие рамочки хотели бы подогнать украинскую историю, наверное под российскую?
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До чого тут красіво?...Ти був на Майдані у 2014? Там було красіво?...як ти вже сказав а, то кажи вже й б...ну і як же воно по твоєму під Крутами було насправді?
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А гройсман не знає історії, бо вважає, що невідомо ким "були КИНУТІ проти більшовицького наступу на Київ"
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Чем ближе к выборам,тем чаще будем слышать о народе..
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Яким чином сучий Потрох і базарний неук Ггойсман причетні до Крут? Хіба що їх предки були комісарами в бандах Муравйова і сиділи в більшовицькій верхівці, що й ініціювала напад Муравйова...
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зараз вони очільники нашої держави, а чому, по вашому, вони повинні замовчувати ці події?, або ваш вибір - Бойко?, так він точно доведе, що нічого не було..., а ці герої, то купка невдах, про яких не варто пам'ятати...
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Мій вибір - усіх ригів нахер, разом з Бойком, Ггойсманом і сучим Потрохом. Бо вони і були, і є тою самою "п'ятою колоною" за спинами українців, а посади, що вони позахоплювали, спонукають знищити цих зрадників якомога швидше - менше шкоди встигнуть наробити.
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Вы думаете, что несмотря на "патриотическую" риторику не видны ваши медведчуковские уши?
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"Медведчуківські вуха" лізуть з сучого Потроха, давнього партнера Мертвечука по оточенню Кучми, по СДПУ(о) та ПР, що призначив Мертвечука представником України (?!!) з "ксівою" СБУ в зрадницькому Мінську, і віддав Мертвечуку увесь ринок зрідженого газу, використавши для цього ту ж СБУ.
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Нажаль, вмирають. І вмирають часто першими. Живуть вони тільки в народній пам'яті, якщо народ втілює те, заради чого герої загинули.
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**
Зимовий ранок... Крути.
Земле моя, спочивай.
В час революцій і смути
хлопці полинули в Рай.

Юні серця перестали
стукати, жити, цвісти.
В небо вони відлітали,
у недосяжні світи.

Пам'ять про них і донині -
сум і скорбота в очах.
І прапори жовто-сині
на обгорілих житах.

Через століття лунає
Голос і Правда Землі.
І знов Україну вбивають!
Знову регочуть в... кремлі...

Крути... Священні могили
нас зобов'язують жить.
Рвати кайдани, і жили,
В цю історичную мить...

Пам'ять про хлопців піснею лине
Як білий калиновий цвіт...

Ми сбережем, відстоїм Україну
На тисячі.. тисячі літ..
....
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Мабуть, порошенко та гройсман мріють про таку ж жертовність українців сьогодні, плутаючи, як завжди, свої шкури з державою? Мали б тоді знати, що героїв Крут на смерть кинули такі ж негідники, як нинішні муженки і назарови. Бо подвиг одніх - це зрада других.
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Швейк, вы еще добавьте, что "война выгодна олигархам и Порошенко, что путин нам не враг..." и прочую кремлевскую пропаганду
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Де ти, недолуге, бачиш пропаганду? Твоя кацапська суть- в твоїх припущеннях.
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Какое чудовищное лицемерие! Блевать от ихних кривляний хочется. У нас уже свои современные "круты" были в виде ДАПа, Иловайска, Дебальцева. Они ещё за них должны ответить.
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Бяка, А можетвсе-таки россия должна ответить?
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Це той Турчинов, що очолює неконституційний орган? Який цинізм.
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"Дідивоювали"- украинская версия.
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А можна написати про Героїв Крут,а Порошенків Гройсманів і т.п не згадувати...
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Заговорили о патриотизме, значит опять что-то украли.....
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Це ти про Сталіна під час Великої Вітчизняної Війни?
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Это всрутская народная примета. Но оно не в курсе что эта примета работает только на территории рабсии. День пам'яті Героїв Крут: Порошенко, Гройсман і Турчинов звернулися до українського народу - Цензор.НЕТ 9255
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Так так, тільки "ольгінскіх троллєй" обурює бажання наших "вождів" піаритись будь де і будь на чому. Події під Крутами відображують їх самих - некомпетентних, нефахових, авантюристичних і безвідповідальних, що посилали майже беззбройних хлопчаків на смерть. А тепер сунуть свої свинячі пики до пантеону Героїв.
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Немає нікого безпечніше від мертвих героїв. Постав їм пам'ятничок і піарся хоч сто років.
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сказав "ананас" який офшори відкривав й паради приймав коли новітніх героїв розтрілювали в Іловайську...
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ці балаболи вкрали в держави 5 років життя і ще їм мало
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хеть соєвих і шоблу!!! Влату наооту!!! Землю крестянам і раочим!!!
Кацапи прийдуть..порядок і каупцію наведуть..
Ваші наотні поцріоти.Ми такі як і 100р. тому.
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"давать решительный отпор любым попыткам посеять в стране уныние, разброд, хаос и анархию", ось де виявляється головні вороги! Не клептократія та здирництво, а "уныние, разброд, хаос и анархия".
До речі, що ці невігласи знають про анархію крім того, чого їх навчили їх совкові наставники? Ті самі які направили Мурав'йова в Україну. Завтра вони будуть згадувати Нестора Махно і знову козлити анархію? Хоча ні, Махно вони врядчи будуть згадувати бо, Нестор Іванович крошив їх червонодупих попередників за волю селян, а тут землю розпродавати треба.
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Вінницький кагал закрив би своє брудне хлібало, з кожного приводу свої 8бліща висовують
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