 Франция инвестирует 64 млн евро в проект поставки питьевой воды в Мариуполь, - МинВОТ

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Соглашением предусмотрено выделение правительством Франции €64 млн на поддержание инвестиционного проекта в сфере питьевой воды города Мариуполь с участием Мариупольского городского совета. Этот проект соответствует приоритетам правительства Украины и потребностям населения, которое пострадало в результате конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в мероприятии примут участие министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Украине Изабель Дюмон, городской голова. Мариуполя Вадим Бойченко.
29 січня 1918 року відбувся бій під Крутами. Бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії та загоном із київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.
Уранці 28 січня поїзд зі 120 студентами прибуває до невеликої вузлової станції Крути - за 145 км від Києва. Об'єднуються з чотирма сотнями юнкерів і добровольцями з Вільного козацтва. Увесь день готуються до бою: риють окопи обабіч залізничної колії, проводять розвідку, вправляються у стрільбі. Наймолодшим бійцям ще не виповнилося 17 років. Мають у розпорядженні паротяг із залізничною платформою та гарматою, вісім кулеметів і велику кількість поламаних рушниць.
Наступного дня 3-тисячне військо червоноармійців підходить до Крут. О дев'ятій їхній передовий загін матросів розпочинає бій. Хочуть захопити станцію раптовим ударом. Їм на допомогу під'їжджає більшовицький ешелон із московськими й петроградськими червоногвардійцями і балтійськими матросами.
Протягом п'яти годин українські підрозділи стримують атаки ворога. На допомогу більшовикам надходять інші загони Муравйова. З боку Чернігова прибуває бронепоїзд, що обстрілює студентів із тилу. У них закінчуються набої, перегріті на морозі кулемети не працюють.
"Стан був розпачливий. Швидко мусили замовкнути українські кулемети, не маючи амуніції. А більшовики наступали все ближче, вже можна було розпізнати постаті матросів, тієї "краси і гордості революції", що йшли у перших рядах. Наше командування передало наказ відступати, але хтось переплутав і сказав наступати. Студентська сотня пішла вперед. Ворог скористався з оголення правого крила і зайшов у тил", - пише у спогадах "крутівець" Ігор Лоський.
Сотник наказує відходити до ешелону, що стоїть за кілька кілометрів від станції. Українські війська забирають тіла загиблих і поранених. У темряві студентський взвод із 27 осіб збивається з дороги і виходить на вогні вже зайнятої військами Муравйова станції Крути. Їх приводять до захоплених раніше семи поранених студентів. Розлючені втратою 300 солдатів червоноармійці знущаються з бранців, колють багнетами, а потім розстрілюють біля вежі водогону.
Тіла страчених в одній могилі поховали місцеві священик і жителі на кладовищі села Печі - тепер Борзнянський район на Чернігівщині. Коли в березні родичі зайнялися перепохованням, там виявили 27 тіл.