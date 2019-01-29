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 Политика Украины
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Все про:Мариуполь (3605) Франция (2036) водоснабжение (423) Дюмон (32) Черныш (130) Министерство по вопросам оккупированных территорий (375)

 Франция инвестирует 64 млн евро в проект поставки питьевой воды в Мариуполь, - МинВОТ

29 января 2019 года состоится подписание Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в г. Мариуполь.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Соглашением предусмотрено выделение правительством Франции €64 млн на поддержание инвестиционного проекта в сфере питьевой воды города Мариуполь с участием Мариупольского городского совета. Этот проект соответствует приоритетам правительства Украины и потребностям населения, которое пострадало в результате конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в мероприятии примут участие министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Украине Изабель Дюмон, городской голова. Мариуполя Вадим Бойченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3108745
 
   
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в Украине (из-за Липецкий и Вона процюэ) Коррупция космических масштабов ------ эти деньги как вода в песок..... а тут как раз про воду
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а хренцузи в долі ...чи тількі "наші" гроші вкрадуть ?
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Это разве инвестиции,дают бабло на разворовывание гросей и его командой,которое потом придется отдавать из бюджета.
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Сепарам канал перекроют или как? Так и будет Украина поить водой террористов?
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Цифра очень удобная, хорошо делиться.
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Хорошо дЕлится, или с кем то делИться? Скільки я можу вчити вас нарєчію?
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Возитимуть водовозами, судячи з фотки?
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Бій під Крутами: більшовики в одній могилі закопали 27 бійців

29 січня 1918 року відбувся бій під Крутами. Бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії та загоном із київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків.

Уранці 28 січня поїзд зі 120 студентами прибуває до невеликої вузлової станції Крути - за 145 км від Києва. Об'єднуються з чотирма сотнями юнкерів і добровольцями з Вільного козацтва. Увесь день готуються до бою: риють окопи обабіч залізничної колії, проводять розвідку, вправляються у стрільбі. Наймолодшим бійцям ще не виповнилося 17 років. Мають у розпорядженні паротяг із залізничною платформою та гарматою, вісім кулеметів і велику кількість поламаних рушниць.
Наступного дня 3-тисячне військо червоноармійців підходить до Крут. О дев'ятій їхній передовий загін матросів розпочинає бій. Хочуть захопити станцію раптовим ударом. Їм на допомогу під'їжджає більшовицький ешелон із московськими й петроградськими червоногвардійцями і балтійськими матросами.

Протягом п'яти годин українські підрозділи стримують атаки ворога. На допомогу більшовикам надходять інші загони Муравйова. З боку Чернігова прибуває бронепоїзд, що обстрілює студентів із тилу. У них закінчуються набої, перегріті на морозі кулемети не працюють.
"Стан був розпачливий. Швидко мусили замовкнути українські кулемети, не маючи амуніції. А більшовики наступали все ближче, вже можна було розпізнати постаті матросів, тієї "краси і гордості революції", що йшли у перших рядах. Наше командування передало наказ відступати, але хтось переплутав і сказав наступати. Студентська сотня пішла вперед. Ворог скористався з оголення правого крила і зайшов у тил", - пише у спогадах "крутівець" Ігор Лоський.
Сотник наказує відходити до ешелону, що стоїть за кілька кілометрів від станції. Українські війська забирають тіла загиблих і поранених. У темряві студентський взвод із 27 осіб збивається з дороги і виходить на вогні вже зайнятої військами Муравйова станції Крути. Їх приводять до захоплених раніше семи поранених студентів. Розлючені втратою 300 солдатів червоноармійці знущаються з бранців, колють багнетами, а потім розстрілюють біля вежі водогону.
Тіла страчених в одній могилі поховали місцеві священик і жителі на кладовищі села Печі - тепер Борзнянський район на Чернігівщині. Коли в березні родичі зайнялися перепохованням, там виявили 27 тіл.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция инвестирует 64 млн евро в проект поставки питьевой воды в Мариуполь, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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