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 Политика Украины
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Все про:выборы (20918) коррупция (7311) Порошенко (16214) Тимошенко (24079)

 "Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови". ВИДЕО

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко официально начала кампанию на выборах президента Украины и заявила, что после своей победы привлечет к ответственности всех, кто последние 5 лет занимался коррупцией и фальсифицировал выборы.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

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"Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию во время поставки техники из его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что 5 лет занимался разрушением страны", – утверждает Тимошенко.

"Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривень", - заявила политик.

"Это видят сегодня все штабы. Это сегодня фиксируется всеми, кто живёт на этих территориях. Но мне очень жаль, что на это не реагируют силовые структуры, гражданское общество, и что мы не делаем выводы с предыдущих лет провалов, с предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии", - сказала политик.

"Я хочу четко заявить, что у них этот трюк – так же, как это прошло в 2010 году – не пройдет. Мы не дадим им снова сфальсифицировать выборы. У нас на каждом участке есть как минимум 10, а на некоторых и до 20 человек, которые будут членами комиссий, наблюдателями, и которые не позволят Порошенко и его окружению сфальсифицировать выборы", – отметила глава партии "Батькивщина".

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Тимошенко также заявила, что Украиной управляет коррумпированная олигархическая мафия, которая "растягивает по оффшорам и по Мальдивах все, что только может взять", прикрываясь при этом благими лозунгами – "Армия, язык, вера". По словам лидера "Батькивщины", она не имеет никаких сомнений в своей победе, а главной целью на посту президента видит "окончание эпохи несправедливости, разрушения экономики и финансовых возможностей каждой семьи".

Источник: https://censor.net.ua/n3108743
 
   
 Топ комментарии
 
"Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови" - Цензор.НЕТ 8611 "Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови" - Цензор.НЕТ 5731 "Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови" - Цензор.НЕТ 4256
С себя надо начинать, родная ты наша. С себя и своей команды.
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Тимошонка похтже окончательно СВИХНУЛАСЬ (((((
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Дай боже. але нажаль пані тимошенко я тобі НЕВІРЮ.
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Посмокчи чёколадну чукерку и успокойся. "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 245
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Значит не договорились. А я то смотрю, шото активизировались порошенковские блогеры и сми, топят юлиювладиморовну в порочном прошлом... Зря переживал, значит все нормально. Говнеца будет много, и это хорошо. Так кстати, порошенко мог бы поставить газовую принцессу раком и например реанимировать дело по контракту 2009-го, еще до того как она его посадит, но только юга хоть и корпоративный игрок но по законам джунглей он идет за победителем, юга оказался проститутом, не хочется ему в тюрьму, точно. Вообщем шоу начинается, усаживайтесь поудобней, будет весело до тошноты.
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Неужели кто-то еще верит ей? Она в политике с 90-х годов! Была премьером! Пересрала успешно каденцию Ющенко- все помнят ее зехеры с машинами скорой помощи , тамифлю, Цены и договора на газ.Нажилась она конкретно на этом договоре.Путин уплатил ей ее "верховики", за которые ее Янукович упек в тюрягу , не имея возможности самому хапнуть то, что она стырила..Отсидела два года за немыслимое бабло! И кретины опять падают перед ней ниц- а она миллиардер! Разве только нет у нее заводов.Хитрая! не светится.Не дай Боже она придет к власти,то пипец Украине.Продаст ее Путину за свою выгоду.Народ , включайте мыслительные процессы! Не выбирайте ее.
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Нда... Что-то Юля становится отвратительна не меньше Рабиновича, Мураева и прочих...
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смотри инвалид чтоб не пришлось отвечать за пашуню рыжая прошмандовка
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Ах, какие громкие слова! Какие гневные обвинения! Какие сильные обещания! А какой фанатично горящий взгляд и все так правильно говорит, красиво... Если бы тебя, воровка косатая народ не знал по делам твоим, по твоему вранью, популизму, воровству и пакостям, ты бы конечно стала вяличайшим в мире президентом, канцлером, генерал-губернатором, ампиратором (нужное подчеркнуть). А так тебе остается врать, изворачиваться, обещать, лицемерить... Иначе светит тебе, святая и непорочная, очередной срок. А петеньку сажать надо однозначно, и лучше сняв с фонаря, так оно надежнее..
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Скоро Юле прилетит ответка от Лазаренка.
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Представляю выражение лица и словесные выражения кондитера после таких заявлений.
Еще и выборов не было , а уже пугают расплатой. Так куда : Ростов или Гаага ?
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та посмеялся и все. кто его посадит, яценюк? или аваков? или пашинский? а ето вся кодла которая обратно с юлей к корыту прилезет. нам снова пытаются втюхать тех же людей под видом новых изменений - неужели не видно??? мы ето слушаем со времен кучмагейта. СКОЛЬКО ЕЩЕ? голосуйте за клоуна, похрен, он точно новый будет. или еще 5 лет одно и тоже будем толочь
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Конспирология.Как только ветка с ВОНОЙ то сразу слетается весь запоребриковый отстойник лахтинский.Опять одни и теже свинокацапские задроты ,с теми же методичками.Если какая то тема не интересующая мордву ИЛИ обсуждается очередная кацапская лажа типа "магнитогорска" или "упавшего самолета или сгоревшего танкера"то их здесь днем с огнем не найти.Ну или пытаются лишнехромосомные пидры привязать ни к селу ни к городу Пороха. "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 1386 Единственное что хотел бы сказать укропам-"не кормите эту сраную лахту,не вступайте с ними в полемику.Спамьте молча и тогда они просто отползают" Слава Украине !!!! путин-)(уйло
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витя хоть и быдло был но за одно спасибо надо сказать шо посадил ету шлаебень пьянь луцыка и пройдоху с днепра юлю - тут слов нет, только апплодисменты
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О, удалили мой коммент где я сказал что вся КГБшная мафия накинулась на Тимошенко после этих слов. Это ответ на кого работает уважаемый Цензор.
Если что, я не сторонник Тимошенко но я за справедливость.
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Ну так встаньте с пола и идите помойтесь (((
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Оно, це ти про себе? За пол страшно, а за твою довбешку - ні.
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шо, ребяты, подгорает? "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 8833 диван не спалите.
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Нє,ну от просто цікаво,а кандидати в президенти повинні надавати в цвк разом з декларацією довідку від нарколога та психіатра з районних нарко та психдиспансерів?
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Порошенко надал? ты считаешь что коррупционеров и преступников судить не надо?
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Цей кацапський клоун каже, що Варфоломій - єретик.
"Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 3191

А Мадуро Володимирівна Тимошенко каже. шо Порох - корупціонер.
Може їм у одному місці тексти пишуть? І я навіть здогадуюся де!
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Опель комбо Ю. ТИМОШЕНКО -

не такое уж и плохое авто для села за 1 200 долларов USA.
"Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 1471
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Надоели эти визги. Юля что ты сделала для борьбы с коррупцией на своём месте? Может собрала материалы на Ахметова и подала на него в суд? Одни и те же визги перед каждой президентской кампанией - вот если я стану, то .... Юля, борись с ворьём на своём месте - сделай хоть что-нибудь. Тогда может быть поверим вновь, а так выглядит как грязная предвыборная агитация. НЕ ВЕРЮ.
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в какой суд? в наш Украинский? а самому не смешно?! может еще будите сцать против ветра?!!
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Да в наш украинский! А есть ещё какой-то? Если плохой суд - пусть сделает его хорошим - она депутат!
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Ти рахувати вмієш? Мабуть, що ні! Інакше не дристав би дурнею, що сама маленька опозиційна фракція, крім критики влади, здатна щось в ВР вирішити. "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 7765
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Я не чув від цієї фракції нічого путнього окрім "Караул - держите вора!".
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можно в Басманный. круче него нету.
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Хочеш правди про ваш пецо-ригалівський суд?
"Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 3661
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Повторю - пусть сделает суд справедливым - она депутат. У неё масса возможностей.
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Давай, давай, може якийсь дебіл і повірить, що сама маленька опозиційна фракція, крім критики влади, здатна щось в ВР вирішити.
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Генпрокурор - это квота президента. Вот станет юля президентом, тогда будете гавкать. Нужно поставить на этот пост просто честного и сильного профессионального человека, дать ему широчайшие полномочия и просто не мешать. Как это было в Румынии , например
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так она уже на сбу своего человека ставила и шо? навела порядок?
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то что она говорит - факт ...., то, что никого не накажут - об этом знаем ....только что вернулся с МРЕО - поменял водительское...., там мраки - евробляхеров стригут что баранов - посредники так суетятся , что пыль столбом - тарифы в воздухе летают....200-300 зелени за доб услуги и беспроблемную расстаможку и регистрацию )))) Встретил знакомого - он говорит , что сейчас самый последний решала и бюрократ с системы МРЕО - меньше чем с 500 баксами домой не идет ))))) Так что рЕхформы аж гУдят))))
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и никто не жалуется. надо же. зато все орут - "каррррупция!!!". орут и суют, суют...
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Навезли хлама,пусть платят.А говорили денег нету😀
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ну - хлама и до етого было немало ...- все соответствует реальным економическим показателям покупательской способности ....дайте реальные официальные зп в 1 000 евро ...- и автопарк и платежи будут - а так просто нагибают человека...
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Брехуха в своем репертуаре! Ганьба мошеннице и кремляди!
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Так, так. А ще 100 разів повтори мантру "юлькавароффкасучкаблохбреххухаукраланашефсьо" і тобі точно попустить. "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 9097
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22.09.2005. Генеральная прокуратура в кассационном порядке оспорила решения хозяйственных судов Днепропетровской области, Киева и Высшего хозяйственного суда о списании долгов компании «Единые энергетические системы Украины». Как передают «Украинские новости», пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что упомянутые решения судов касаются уплаты ЕЭСУ налогов и других платежей в государственный бюджет на сумму более 6 миллиардов 600 миллионов гривен.

Как известно, на днях Президент Виктор Ющенко обвинил Юлию Тимошенко, которая ранее возглавляла ЕЭСУ, в использовании полномочий премьера в личных интересах, в частности в попытке списать один миллиард 600 миллионов долларов долга корпорации «Единые энергетические системы Украины». В свою очередь, бывший премьер-министр расценивает обвинения главы государства как попытку возобновить репрессии против нее.

Как сообщали «ФАКТЫ», Генпрокурор Святослав Пискун заявил на днях, что в Украине нет уголовного преследования Юлии Тимошенко. «Долги ЕЭСУ списаны судом. Однако, если это решение будет признано незаконным, я подпишу постановление о возобновлении уголовного дела. Хоть сегодня!»
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тюльку в психушку засунут, а не в качановку, скорей всего -пора уже бабуле))))
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А про дєдулю в Давосі не хочеш? "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 1166

"Старость - это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой. Ну а окончательная такая старость - это пиджак, заправленный в брюки" (М.Жванецкий)
Ну и кто после этого "бабушка"? "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 1166 "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 1166 "Він відповідатиме після виборів за все", - Тимошенко пообіцяла покарати Порошенка за "корупцію і торгівлю на крові" - Цензор.НЕТ 1166
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Нет дай бог цій сучці владу--бо приведе до громадянської війни , або до терору. Вона ж хвора параноїка від жажди влади. Да і підбирає собі в КОМАНДУ, то вбивцю лозинського.то терористку надю то корупціонерів портного і зрадників,які знаходяться в росії і готовлять заколоти в Україні. Українського вній немає, а є самодурка і путінська хвойда.
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Истерия и вытирание моих комментов цензурой Здесь на сайте подтверждает что я 5 лет зря верил в Украинский Народ и тратил свое время далеко не только на сайте. Как говорила моя покойная Бабушка: БАЧИЛИ ОЧІ, ЩО ВИБИРАЛИ - ЇЖТЕ, ХОЧ ПОВИЛАЗЬТЕ!

Каждый народ достоин своего правителя это аксиома.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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