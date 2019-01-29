 "Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови". ВИДЕО

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривень", - заявила политик.
"Это видят сегодня все штабы. Это сегодня фиксируется всеми, кто живёт на этих территориях. Но мне очень жаль, что на это не реагируют силовые структуры, гражданское общество, и что мы не делаем выводы с предыдущих лет провалов, с предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии", - сказала политик.
"Я хочу четко заявить, что у них этот трюк – так же, как это прошло в 2010 году – не пройдет. Мы не дадим им снова сфальсифицировать выборы. У нас на каждом участке есть как минимум 10, а на некоторых и до 20 человек, которые будут членами комиссий, наблюдателями, и которые не позволят Порошенко и его окружению сфальсифицировать выборы", – отметила глава партии "Батькивщина".
Тимошенко также заявила, что Украиной управляет коррумпированная олигархическая мафия, которая "растягивает по оффшорам и по Мальдивах все, что только может взять", прикрываясь при этом благими лозунгами – "Армия, язык, вера". По словам лидера "Батькивщины", она не имеет никаких сомнений в своей победе, а главной целью на посту президента видит "окончание эпохи несправедливости, разрушения экономики и финансовых возможностей каждой семьи".
Еще и выборов не было , а уже пугают расплатой. Так куда : Ростов или Гаага ?
Если что, я не сторонник Тимошенко но я за справедливость.
А Мадуро Володимирівна Тимошенко каже. шо Порох - корупціонер.
Може їм у одному місці тексти пишуть? І я навіть здогадуюся де!
не такое уж и плохое авто для села за 1 200 долларов USA.
Как известно, на днях Президент Виктор Ющенко обвинил Юлию Тимошенко, которая ранее возглавляла ЕЭСУ, в использовании полномочий премьера в личных интересах, в частности в попытке списать один миллиард 600 миллионов долларов долга корпорации «Единые энергетические системы Украины». В свою очередь, бывший премьер-министр расценивает обвинения главы государства как попытку возобновить репрессии против нее.
Как сообщали «ФАКТЫ», Генпрокурор Святослав Пискун заявил на днях, что в Украине нет уголовного преследования Юлии Тимошенко. «Долги ЕЭСУ списаны судом. Однако, если это решение будет признано незаконным, я подпишу постановление о возобновлении уголовного дела. Хоть сегодня!»
"Старость - это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой. Ну а окончательная такая старость - это пиджак, заправленный в брюки" (М.Жванецкий)
Ну и кто после этого "бабушка"?
Каждый народ достоин своего правителя это аксиома.