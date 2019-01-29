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 Двое кандидатов прекратили участие в конкурсе в Антикоррупционный суд. СПИСОК

Высшая квалификационная комиссия судей 28 января своим решением прекратила участие еще двух кандидатов в конкурсе в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, в отношении которых ранее возникли сомнения у Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Не набрали нужного количества голосов членов ВККС и ОСМЭ и прекратили участие в конкурсе:

Пиковский Вячеслав Юрьевич - судья Приднепровского районного суда г. Черкассы. Кандидат в ВАС.

Смазнова Ирина Сергеевна - доцент кафедры философии Национального университета "Одесская юридическая академия". Кандидат в ВАС.

Напомним, что о претензиях к данной группе кандидатов ОСМЭ сообщила 15 января.

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Всего международные эксперты сделали негативные выводы в отношении 49 кандидатов в Антикорсуд и его Апелляционную палату. Семеро из них смогли убедить ВККС и ОСМЭ в своей правоте, поэтому были допущены к следующему этапу конкурса.

Напомним, что 18 января после совместного заседания ВККС и ОСМЭ уже прекратили участие в конкурсе 8 кандидатов в ВАС и АП ВАС.

21 января прекратили участие в конкурсе еще десять кандидатов, а еще двое смогли преодолеть негативный вывод ОСМЭ.

22 января в конкурсе прекратили участие пятеро кандидатов, а еще четверо смогли преодолеть сомнения ОСМЭ.

А 23 января конкурс закончился для еще девяти кандидатов.

Кроме того, 24 января из конкурса выбыли еще восемь кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108742
 
 
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Возьмите туда сразу из института, все кто у нас поработал в судах - заражены, это хуже чем грипп.
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а у "інституті" по твоєму своїми знаннями "вчилилися" ?
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Нужно с детства готовить судей, что бы они не имели контакта с нашими полтиками, может тогда подойдут.
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Всех претендентов, проработавших хоть 1 день в судах - можно сразу сажать без суда и следствия.

Риск ошибки - минимальный.
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Якщо суддя не може пояснити свої статки то зразу повинен сидіти по життєво з конфіскацією, бо статки придбані за руйнацію інших життів і судеб людей. Двоє кандидатів припинили участь у конкурсі до Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 6216
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДвое кандидатов прекратили участие в конкурсе в Антикоррупционный суд. СПИСОК
 
 
 
 
 
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