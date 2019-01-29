 Двое кандидатов прекратили участие в конкурсе в Антикоррупционный суд. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Не набрали нужного количества голосов членов ВККС и ОСМЭ и прекратили участие в конкурсе:

Пиковский Вячеслав Юрьевич - судья Приднепровского районного суда г. Черкассы. Кандидат в ВАС.

Смазнова Ирина Сергеевна - доцент кафедры философии Национального университета "Одесская юридическая академия". Кандидат в ВАС.

Напомним, что о претензиях к данной группе кандидатов ОСМЭ сообщила 15 января.

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Всего международные эксперты сделали негативные выводы в отношении 49 кандидатов в Антикорсуд и его Апелляционную палату. Семеро из них смогли убедить ВККС и ОСМЭ в своей правоте, поэтому были допущены к следующему этапу конкурса.

Напомним, что 18 января после совместного заседания ВККС и ОСМЭ уже прекратили участие в конкурсе 8 кандидатов в ВАС и АП ВАС.

21 января прекратили участие в конкурсе еще десять кандидатов, а еще двое смогли преодолеть негативный вывод ОСМЭ.

22 января в конкурсе прекратили участие пятеро кандидатов, а еще четверо смогли преодолеть сомнения ОСМЭ.

А 23 января конкурс закончился для еще девяти кандидатов.

Кроме того, 24 января из конкурса выбыли еще восемь кандидатов.