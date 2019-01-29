 Порошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Звонок. ...
"Борис, я бы хотел тебя видеть завтра"
"Это предложение от которого нельзя отказаться?"
"Ты вправе принять любое решение"
"А можно понять мой статус? Гость или выступающий?"
"На выбор. Но я бы хотел, чтобы ты сказал всё, что думаешь. Например, как ты видишь будущее развитие городов"
"Пётр Алексеевич, я не буду согласовать ни одного слова ни с кем. Ни с Грынивым, ни с Медведевым, ни с Березенко".
"Еще раз. Ты меня не понял. Говори всё, что думаешь. Главное, чтобы от сердца"
...
Гудки", - рассказал Филатов.
"Невероятно техничный пас, который не знаешь как обработать. Другим претендентам, безусловно, далеко до такого мастерства политической игры. Ну что ж, схожу - расскажу. Завтра. Смотрите. Будет весело. И, да, видит Бог, до сегодняшней минуты у меня так никто и не попросил текст выступления на согласование", - добавил мэр Днепра.
"Гражданских отсэчь"
Самый богатый президент в мире
Владимир Владимирович Путин.Пхумипон Адульядет.Хассанал Болкиах.Абдула бин Абдулазиз аль-Сауд.Халиф Бен Заид аль-Нахайан.
http://travelask.ru/questions/174914-samyy-bogatyy-prezident-v-mire
Я уже неоднократно здесь писал что кнопка"Мне нравится"- очень классная вещь! Клац- и кто есть кто как на ладони!
так и гопников с барыгами со страны, ее захватившие..
відео
Скажи честно: минстець картинки прислал?)) ох и поиздевался он над тобой))
20 січ. о 20:16 разницу улавливаешь??????????????
Регіональними штабами неформально керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, але виборами в основному займаються їхні перші заступники. Зокрема, у Києві керівником штабу планують призначити депутата БПП з групи "Удар" Дмитра Білоцерківця.
"Хоч насправді, за даними УП, виборчі проблеми у столиці вирішуватиме скандальний бізнесмен, екс-депутат "Партії регіонів" Вадим Столар, якого називають "тіньовим мером". Якраз нещодавно журналісти програми "Схеми" зафіксували, як бізнесмен таємно заїжджає у двір адміністрації президента", - йдеться в статті.
Регіональними штабами порошенко керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, Адмін ресурс і порушення закону тим хто повинен бути його гарантом
Вівці мої, вівці,
Вівці та ягнята,
Як мене не оберете,
Як вас грабувати?
Як мене не оберете,
Як вас білувати?
Вівці мої вівці,
Вівці та корови,
Хто Петра не обирає,
Не буде здоровий.
Не за мене голосуєш -
Маєш хрін моржовий.
Вівці мої вівці,
Вівці та барАни,
Хто тут буде панувати,
Як мене не стане?
Хто не любить президента,
В того член не встане.
Вівці мої, вівці,
Я ж вам - не теля.
Той, кому погано жити,
То - рука Кремля.
А, хто хоче краще жити,
Той - агент Кремля.
Вівці мої вівці,
Вівці ви чи свині?
Об'явлю воєнний стан.
Слава Україні!
Зажену вас всіх на фронт -
Готуй домовини!
Більше виборів не буде -
Капець «Батьківщині»!
І клоуну Зеленому глина, і Грищу лапті!
🤣🤣
🤑
Генрих Гейне.
"Еще раз. Ты меня не понял. Говори всё, что думаешь. Главное, чтобы от сердца" Источник: https://censor.net.ua/n3108739\\\\\\\\\\\\\\\\\
Одну недобукву пропустил, "грамотей". Армия, кое-чо, "вера" - как так, весь текст по-российски?
Ах да, теперь будет: Пенсия, Зарплата, Медицинация.
\\\\\\\\\видит б*г\\\\\
Да, видит, только не гоев.
НАБУ подготовило подозрение замглавы АП Филатову
НАБУ расследует возможное незаконное обогащение
Незаконного обогащения не было. НАБУ закрыло дело против мэра Днепра Филатова.
Газовая независимость Украины под угрозой, а тарифы могут взлететь уже в конце 2019-го. В результате ряда схем украинские газовые месторождения достались российскому олигарху Павлу Фуксу, которого СМИ связывают с Порошенко и ФСБ РФ.
Это привело к срыву энергетической независимости - вместо госкомпаний лицензии на добычу получил Фукс, а планы нарастить объем государственной газодобычи до 20 млрд куб. м в год, провалились. Украина рискует оказаться в зависимости от нового газового олигарха с российским паспортом.
И если ситуация не изменится, срыв "энергетической независимости" приведет не только к зависимости от "руки ФСБ" Фукса, но и к росту тарифов.https://www.obozrevatel.com/
Другой точно начнется
Ах да, газ же в 3 раза станет дешевле, наверное брехуха со своего кармана долг МВФ отдаст... Да?
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
...
Гудки", - рассказал Филатов.
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Ну, вот прорезалось ХАМское нутро его бывшего Шефа-премьера и Президента:
Типа:"Я всё сказал!"- и бросил трубку...
Видать не всё так просто в Трюме, если Главный пошёл ва- банк.
Посмотрим: Филатов - всё ещё мужк с яйцами или же из той самой бочки, что и "кофе-пийцы", "березенки", "трухановы" и "кернесы"
Все налоги остаются на родине инвестора.
Шах и мат