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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2589) Порошенко (16214) Форум (92) Филатов (272)

 Порошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты

Петр Порошенко пригласил мэра Днепра Бориса Филатова выступить на сегодняшнем форуме, где как ожидается будет объявлено о выдвижении Порошенко кандидатом в президенты на очередных выборах 31 марта 2019 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Звонок. ... 

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"Борис, я бы хотел тебя видеть завтра"

"Это предложение от которого нельзя отказаться?"

"Ты вправе принять любое решение"

"А можно понять мой статус? Гость или выступающий?"

"На выбор. Но я бы хотел, чтобы ты сказал всё, что думаешь. Например, как ты видишь будущее развитие городов"

"Пётр Алексеевич, я не буду согласовать ни одного слова ни с кем. Ни с Грынивым, ни с Медведевым, ни с Березенко".

"Еще раз. Ты меня не понял. Говори всё, что думаешь. Главное, чтобы от сердца"

...

Гудки", - рассказал Филатов.

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"Невероятно техничный пас, который не знаешь как обработать. Другим претендентам, безусловно, далеко до такого мастерства политической игры. Ну что ж, схожу - расскажу. Завтра. Смотрите. Будет весело. И, да, видит Бог, до сегодняшней минуты у меня так никто и не попросил текст выступления на согласование", - добавил мэр Днепра.

Порошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты 01
Порошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108739
 
   
 Топ комментарии
 
Труханов с гэпой уже слова учат. А Филитов все думает ))
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Филатов, Кернес и Труханов уже первые лица в пользу Порошекно, админресурс в этих трех городах будет безжалостен к любым конкурентам
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Если Филатов скажет всё,что он знает и думает о гаранте,то будет бооольшой шкандаль. Порошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты - Цензор.НЕТ 9809
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Филатов, Кернес и Труханов уже первые лица в пользу Порошекно, админресурс в этих трех городах будет безжалостен к любым конкурентам
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Зато этих мудрых мужей уже можно вычеркнуть из огендов кримля и записать в щыри патриоты. Не удивлюсь, если эти реФФорматоры нацепят вышиванки и явятся с хозяином у пантеона Небесной сотни, чтобы вместе потоптаться по могилам парней
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и все, а то что будет весело, а надо, чтобы было с правдой на устах. Надоели всякие клоуны, инвалиды и просто присосавшиеся. Говорить, так на чистоту, обещать, так реальность.
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Куда больший будет скандал, когда дадут отмашку га расследование всех махинаций Филатова. Вот это будет скандал.
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Труханов с гэпой уже слова учат. А Филитов все думает ))
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он делает вид, что думает, он уже согласился
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Старуха с косой Бздюлька Мошонка уже в своим хозяином )(уйлом воняет.
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А кого сейчас в Украине интересует мнение совково-партийного маразматика. Такой же старый хрыч как продавец чемоданов Миша Горбатый
Порошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты - Цензор.НЕТ 8851
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то что Кравчук коммуняка из Совка ==========не отменяет, того что Липецкий - самый богатый Президент самой коррумпированной страны Европы.
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Не наговаривайте на свою страну. Она стоит в этом рейтинге после России.

Самый богатый президент в мире
Владимир Владимирович Путин.Пхумипон Адульядет.Хассанал Болкиах.Абдула бин Абдулазиз аль-Сауд.Халиф Бен Заид аль-Нахайан.
http://travelask.ru/questions/174914-samyy-bogatyy-prezident-v-mire
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а почему я должен сравнивать свою страну с Кацапией? (ты еще в рейтингах африканский президентах поройся)---- я сравниваю Украину с Польшей, Словакией, Чехией (славяне, соседи)======= и еще Кацапия не Европа - не географически ни ментально.
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Я не сравниваю, а опровергаю вашу информацию. Во-вторых, не Кравчуку кого-то осуждать. Что же он не пошел по стопам стран Балтии, а все лобызался с Россией? А теперь оно корчит из себя эксперта.
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Еще раз для тех кто в танке ===Если маньяк говорит 2+2=4 я соглашаюсь с маньяком - это правда, не взирая на его преступления ===так же и здесь ==== Порошенко самый богатый (за последний 5 лет - вы, я стали беднее=== Липецкий стал богаче) президент в самой коррумпированной стране Европы==== это факт - и от этого не уйти- не важно кто это сказал - маньяк или коммуняк...
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не отменяет. Но только, даже твой пост лично для меня интересен больше, чем речи этого старого пердуна. Потому что у простых людей нет такого влияния на выбор остальных как у этого "лиса". Нахваливая "жульку" он почему-то забыл про два ее ареста за контрабанду валюты. За темные дела ЕЭСУ, по которым уже отмотали свой срок и Лазаренко и Олийнык, а Жульке расея долги "простила". Просто так 405 млн. $ Порошенко попросив мера Дніпра Філатова виступити на його висуненні в президенти - Цензор.НЕТ 786. Взяла и простила

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первый арест --- Вона сидела в СИЗО в моем Запорожье ----- когда ей носили кушать в спец таре --- помню--- мой ВУЗ как раз возле СИЗО (стадион Локомотив)
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Вопрос риторический... ну, хотя бы вот этих
Я уже неоднократно здесь писал что кнопка"Мне нравится"- очень классная вещь! Клац- и кто есть кто как на ладони! Порошенко попросив мера Дніпра Філатова виступити на його висуненні в президенти - Цензор.НЕТ 7692

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Это к чему? ---- лично кнопку не жал (меня там не найдешь), но с Кравчуком согласен в этом вопросе.
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К тому, что отвечал не тебе и написал"хотя бы вот этих", то есть не исключил что есть и другие, не клацнувшие. И , как оказалось, не ошибся. Порошенко попросив мера Дніпра Філатова виступити на його висуненні в президенти - Цензор.НЕТ 4471
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Да вы что?! И все это Порошенко сделал за 4 года своего президентства? Смешно, когда об этом говорит президент, который оставил панять о себе в виде "кравчучки".
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Паразиты и глисты не перестанут быть паразитами. Их можно только удалить из организма(С)

так и гопников с барыгами со страны, ее захватившие..
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"А теперь пусть выступит начальник транспортного цеха, пусть доложит об изыскании внутренних резервов!" (с)
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"Соціологічна" контора "Свідки святого Томоса" шукає лохів, готових за тисячу гривень,..

відео
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За пэцю то же,только расценки меньше. Скупердяи соевые.😄
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Январь 2016?? Йулька собирала предвыборную массовку в январе 2016???????
Скажи честно: минстець картинки прислал?)) ох и поиздевался он над тобой))
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Мдя... да у тебя, ко всем твоим несчастьям, еще и со зрением проблема или с осмысливанием увиденного? Порошенко попросив мера Дніпра Філатова виступити на його висуненні в президенти - Цензор.НЕТ 6623
20 січ. о 20:16 разницу улавливаешь??????????????
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Ну что, зрадофилитик, навел резкость, протер глаза?

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Короче, альтернатор хотел опустить меня, а получилось как обычно- опозорился сам- поиздевался над собой
Порошенко попросив мера Дніпра Філатова виступити на його висуненні в президенти - Цензор.НЕТ 5477
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Петя все крупные города под себя "подмял".
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Відзначається, що виборчий штаб Порошенка повноцінно працює з початку грудня, ним керує перший заступник глави АП Віталій Ковальчук. Штаб відповідає виключно за організаційні питання кампанії.
Регіональними штабами неформально керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, але виборами в основному займаються їхні перші заступники. Зокрема, у Києві керівником штабу планують призначити депутата БПП з групи "Удар" Дмитра Білоцерківця.
"Хоч насправді, за даними УП, виборчі проблеми у столиці вирішуватиме скандальний бізнесмен, екс-депутат "Партії регіонів" Вадим Столар, якого називають "тіньовим мером". Якраз нещодавно журналісти програми "Схеми" зафіксували, як бізнесмен таємно заїжджає у двір адміністрації президента", - йдеться в статті.
Регіональними штабами порошенко керуватимуть голови обласних державних адміністрацій, Адмін ресурс і порушення закону тим хто повинен бути його гарантом
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«ВІВЦІ МОЇ, ВІВЦІ» (Слова народні)

Вівці мої, вівці,
Вівці та ягнята,
Як мене не оберете,
Як вас грабувати?
Як мене не оберете,
Як вас білувати?

Вівці мої вівці,
Вівці та корови,
Хто Петра не обирає,
Не буде здоровий.
Не за мене голосуєш -
Маєш хрін моржовий.

Вівці мої вівці,
Вівці та барАни,
Хто тут буде панувати,
Як мене не стане?
Хто не любить президента,
В того член не встане.

Вівці мої, вівці,
Я ж вам - не теля.
Той, кому погано жити,
То - рука Кремля.
А, хто хоче краще жити,
Той - агент Кремля.

Вівці мої вівці,
Вівці ви чи свині?
Об'явлю воєнний стан.
Слава Україні!
Зажену вас всіх на фронт -
Готуй домовини!
Більше виборів не буде -
Капець «Батьківщині»!
І клоуну Зеленому глина, і Грищу лапті!
🤣🤣
🤑
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Филатов от сердца расскажет про армию, мову, виру, безвиз, томос, ну и все остальное что написано в инструкции.
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Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные постумки интересами религии, морали.и патриотизма.
Генрих Гейне.
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А чё? И выступит! Майдан он давно уже слил, рыгоаналку свом замом сделал, Коломойского предал! Разжирел, заматерел на шоколадных харчах. Отчего бы теперь не выступить на тонущей шлюпке?
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Скоро в Харькове, Одессе и Днепре раздача сладостей.
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"Пётр Алексеевич, я не буду согласовать ни одного слова ни с кем. Ни с Грынивым, ни с Медведевым, ни с Березенко".
"Еще раз. Ты меня не понял. Говори всё, что думаешь. Главное, чтобы от сердца" Источник: https://censor.net.ua/n3108739\\\\\\\\\\\\\\\\\

Одну недобукву пропустил, "грамотей". Армия, кое-чо, "вера" - как так, весь текст по-российски?
Ах да, теперь будет: Пенсия, Зарплата, Медицинация.

\\\\\\\\\видит б*г\\\\\

Да, видит, только не гоев.
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А что ж он мэра Харькова не попросил? Или мэра Одессы?
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- Ну, что ж, раз вы настаиваете.. Я человек прямой и привык говорить правду в лицо: Пётр Алексеевич - вы лучший из президентов. Порошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты - Цензор.НЕТ 3823
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Как говорят мафиози - Предложение от которого невозможно отказаться.
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В Украине из-за схем Фукса могут взлететь тарифы на газ: последствие гибридной войны
Газовая независимость Украины под угрозой, а тарифы могут взлететь уже в конце 2019-го. В результате ряда схем украинские газовые месторождения достались российскому олигарху Павлу Фуксу, которого СМИ связывают с Порошенко и ФСБ РФ.
Это привело к срыву энергетической независимости - вместо госкомпаний лицензии на добычу получил Фукс, а планы нарастить объем государственной газодобычи до 20 млрд куб. м в год, провалились. Украина рискует оказаться в зависимости от нового газового олигарха с российским паспортом.
И если ситуация не изменится, срыв "энергетической независимости" приведет не только к зависимости от "руки ФСБ" Фукса, но и к росту тарифов.https://www.obozrevatel.com/
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Эта очередная соевая "перемога" закончится после выборов наряду с другими,такими же "життями по-новому".
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По этому флюгеру Филатову можно безошибочно угадывать кто будет завтра у власти. Так что я бы поставил на Порошенко.
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Все,что думает он все равно не скажет. Не позволяют правила игры. А вот интересно,что дружбан филатова беня думает по этому поводу?
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Беня уже сказал про Филатова, что он ХАМ. Прикольно именно от Бени это слышать.
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А кто беня?! Сестра звонила с Днепра, очень довольна Филатовым. Для пенсионеров он много чего делает. Я имею ввиду бесплатные отдыхи в домах отдыха на неделю. Она ездила очень довольна в лесу, кормят нормально. Есть университет для пожилых людей.
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Це так, і не відмінив безоплатний проїзд у міському транспорті для пенсів, введений ще ригами, лише підвищив платню для інших, що не з власної кишені. А от дітей в дитсадках після заміни постачальників на "своїх" почали годувати вже ПОВНИМ неїстівним лайном, але за вдвічі більші гроші. А про "університет" теж правда, знайома логопед у віці 79 років (!!!) вже двічі "пройшла курс навчання" - безоплатна ж розвага, чому б і ні. За рахунок інших громадян.
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Отдых это одно. А вот что из бюджета на этот отдых списано в пять раз больше чем этот отдых стоит то пенсам наверное похер. Мясо...
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і ні одного комента від Банди Петра Порошенка. хлопці я так не граю. ну хоть хтось захистіть свого боха. Порошенко попросив мера Дніпра Філатова виступити на його висуненні в президенти - Цензор.НЕТ 1534
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Нормальні люди вже давно зрозуміли хто він є а шокоботи ще сплять в них "робочий" день пізніше починається.
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напишу від імені опонентів. Нормальна новина, сприймаю як є. Це вам потрібно зранку взяти в руку гівно і вимазувати всі стіни.
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Ну что ты они еще спят, вчера получили свои серебреники набухались сегодня до обеда их не жди, спят, отдыхают от тяжелого труда
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У них сегодня "знатное" мероприятие. Порошенко попросив мера Дніпра Філатова виступити на його висуненні в президенти - Цензор.НЕТ 4230 Может, и селфи с шефом сделать позволят.... Во радости-то будет! Порошенко попросив мера Дніпра Філатова виступити на його висуненні в президенти - Цензор.НЕТ 5545 А потом- очередь за новыми методичками.
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Если его выберут на второй срок, то ему нечего будет терять, ЭТО БУДЕТ ШО ТО. Представить трудно. Его никто не сдержит. Третий срок не светит и избиратель по барабану.
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Філатов продовжує в Дніпрі "справу папірєдників". Чисельні скандали, скорочення не апарату, а працюючого персоналу, підряди "своїм" фірмам, розвал галузей місцевого підпорядкування, особливо дошкільної освіти. До того ж легко змінює вподобання щодо "хазяів". Не здивуюсь, що такий "цінний кадр"-зозуля погодиться співати осану черговому "хазяїну"-півню.
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Господин порошенко за 20018 год обогатился на 82%. Как же при таком успехе покинуть власть.
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Позор Украины закончится в апреле! Даже если на выдвижени у Пети выступит Элтон Джон.))
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Один может закончится
Другой точно начнется
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А сказав би -"Петя - если у тебя осталась хоть капля совести - задвинь себя назад...будя -(як москалики кажуть)" - але не скаже - теж бізнесмен
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А тут что, собрались свидетели и почитатели королевны всея Украины, Юльки-брехульки?
Ах да, газ же в 3 раза станет дешевле, наверное брехуха со своего кармана долг МВФ отдаст... Да?
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Посмотри дятел бегущей строкой по 1+1 идет кабелев отказуется от премий и зарплаты (т.е. как ющ говорил, заберайте все, оставьте мне газ) слова Пальчевского на 112. Пальчевский утвердил, если я не прав пусть подаст на меня в суд. А вы все Тимошенко вините. Просто она очень порядочная и не хочет мараться об этом глиномордом и расказать как было на самом деле и как замешан его брат в газовом обогащении.
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Петрушке нужна Му-Му что бы отправиться с ней на дно?
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пе по имел в виду

Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
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Мера Львова нужно пригласить выступить. Это тоже крупный город на западе Украины. Мер львова наверняка поддержит президента
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А чё? В 2014 году и поддержал! Из-за чего его кандидатуру даже не рассматриваю.
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Кстати, да. Интересно, а когда намечается поездка в Вену? Правда, Виталик, говорят, прихворал..... На троих пулю расписать уже не выйдет..... Порошенко попросив мера Дніпра Філатова виступити на його висуненні в президенти - Цензор.НЕТ 9696 Порошенко попросив мера Дніпра Філатова виступити на його висуненні в президенти - Цензор.НЕТ 5801
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Порошенко это гибель Украины. 5 лет разорения экономики и обезлюживания Украины. Украина беднейшая страна Европы и мира. Нищее население и богатый олигархат. 10 миллионов украинцев по сути изгнаны из страны. Потеряны территории. Почти наверняка навсегда. Политика Порошенко будет продолжаться следующие 5 лет, если его выберут. . Целью которой является доведение украинского народа до 15 миллионов и прихватизация сельхозугодий. Только враг Украины может быть на стороне Порошенко.
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Не ожидал, что Боря пойдет веселить публику.
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это очень хитрая реклама пэти попрошенко. посмотрим, филатов шалава, раздвинувшая ноги или все же он Филатов.
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"Еще раз. Ты меня не понял. Говори всё, что думаешь. Главное, чтобы от сердца"
...
Гудки", - рассказал Филатов.
___________________________
Ну, вот прорезалось ХАМское нутро его бывшего Шефа-премьера и Президента:
Типа:"Я всё сказал!"- и бросил трубку...
Видать не всё так просто в Трюме, если Главный пошёл ва- банк.
Посмотрим: Филатов - всё ещё мужк с яйцами или же из той самой бочки, что и "кофе-пийцы", "березенки", "трухановы" и "кернесы"
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В 2018году самые богатые люди мира обогатились на 12%. Коррумпированный олигархат Украины на 16%. И это во-время войны?! А народ оказался самый нищий во всей Европе. Вот к чему привел первый срок Порошенко. Боюсь если выберут во-втором туре порошенко народ не выживет. Молодые уедут, а старик умрут от голода.
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Поц (представитель областного центра) сначала громко выходит из Укропа. К чему этот театральный шум? Ну вышел и вышел, на х#ра кому твои партии, но шум-то неспроста - если ты в одной партии, как потом топить за кандидата другой партии? Теперь типа думает, как подлизнуть половчее. Тут дело не в Петре и не в Филатове, а в принципе всей порочной политики. А мы всё честных ждём...
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5 лет реформ от Порошенка: теперь не инвестор строит в Украине заводы для дешевых украинцев, а дешевые украинцы сами едут на заработки в другую страну к потенциальному инвестору.
Все налоги остаются на родине инвестора.
Шах и мат
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты
 
 
 
 
 
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