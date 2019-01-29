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 На территории коксохимического завода в Каменском произошел взрыв: 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии, - ГСЧС

На "Днепровском коксохимическом заводе" произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума, 5 человек с ожогами госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"29 января в 3:30 в г. Каменское на территории ЗАО "Днепровский коксохимический завод" в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума. В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы 5 человек", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в 4:07 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 200 м2.

Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается.

Источник: https://censor.net.ua/n3108738
 
 
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Вангую, сейчас Пороха приплетут к аварии.😀
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А твоя главная служебная задача , что-бы его в суе не упоминали?
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не чтобы не упоминали,но сейчас найдутся и такие,которые пороха обвинят в том,что куда он смотрел,почему не проследил за техникой безопасности лично.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории коксохимического завода в Каменском произошел взрыв: 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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