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 Политика Украины
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 Вакарчук о своей поддержке кандидатов в президенты: Это не вопрос собственных интересов. На кону судьба государства

Святослав Вакарчук отверг любую возможность даже начинать разговор о поддержке кого-то из кандидатов в президенты. Мол, это не вопрос собственных интересов - на кону судьба государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом певец и общественный деятель рассказал в эфире интеллектуально-политического ток-шоу "Игра в классику" с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK.

Он подчеркнул, что когда речь идет о большой цели, о настоящих изменениях, многое, приводящее к этим изменениям, вполне возможно.

"Но я исключаю сам факт того, что из-за каких-то политических "лакомств", из-за персональных амбиций или дивидентов, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет (кого-то из кандидатов в президенты. - Ред.). Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь. На кону гораздо большее - судьба государства", - отметил певец.

Кроме того, он предостерег журналистов, политиков и избирателей от легких схем и простых решений. Мол, выборы президента - это очень серьезное и ответственное дело.

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"Кстати, по моему мнению, выборы парламента нужно рассматривать в комплексе. Я не думаю, что выборы президента сегодня в Украине можно рассматривать отдельно от выборов парламента. Ты же не можешь на шахматной доске расставить отдельно черные квадраты, а отдельно белые. Представьте, что одни - это следствие президентских выборов, а другие - парламентских", - сказал Вакарчук.

По его словам, последствия этих решений взаимодействующие. Поэтому, объясняет общественный деятель, сегодня важно дать возможность избирателю сделать осознанный выбор, а потом его защитить.

"Я имею в виду не только на избирательных участках и при пересчете голосов, а защитить политически. От этого тоже многое зависит. Не только новые люди в политике будут определять судьбу государства, но и возможность избирателя влиять на политику, политиков и их подотчетность людям", - пояснил певец.

Напомним, ранее Вакарчук официально заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3108736
 
 
 Топ комментарии
 
да неужели?...А сколько добровольцев пошло?А сколько их было отдано в "котлы"?А сколько только что освобождённой территории было "волевым решением" Порошенко вернуто врагу назад:А кто предателей назначал на руководящие должности в генштаб и руководство АТО ?...А почему не была организована мобилизация из молодых военных пенсионеров,нигде никогда не выработанных и уже получивших от государства квартиры.большие пенсии,льготы.?...а вместо них военкомы (тоже офицеры-пенсионеры) призхывали многодетных строителей и фермеров,которых нужно было ещё переподгатавливать?
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только ротердам+ спасёт Украину.
без подъёма жкх тарифов не будет успеха - это наш ответ путену

кратное увеличение благосостояния укроолигархата - вот основа мощи и непобедимости Украины.
ну и так далее
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Не царь плохой, люди не такие. Где-то я уже это слышал.
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Странно.
Хорошего и доброго царя ждут зрадоботы,а для чего им нужен царь спрашивать надо у порохоботов.
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тока порохоботы и кремлеботы верят в царя
например порохоботы визжат, что Зеленский или Тимошенко сразу же сдадут фуйлу всю страну. Согласись, сдать всю страну может тока царь, в которого и верит порохоскот
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А юльчинята или зеленоботные если их добрый царь сдаст страну пойдут партизанить?
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Хруні люблять вухами. Для хрунів більший патріот той, хто голосніше проволає "Слава Україні!". Хруням байдуже, що пан(пані) робить, аби патріотичне щось виголошував
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провокатор
но тема интересная
Гелетей и Юга должны сесть
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ага....

Вакарчук про свою підтримку кандидатів у президенти: Це не питання власних інтересів. На кону доля держави - Цензор.НЕТ 3288
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да неужели?...А сколько добровольцев пошло?А сколько их было отдано в "котлы"?А сколько только что освобождённой территории было "волевым решением" Порошенко вернуто врагу назад:А кто предателей назначал на руководящие должности в генштаб и руководство АТО ?...А почему не была организована мобилизация из молодых военных пенсионеров,нигде никогда не выработанных и уже получивших от государства квартиры.большие пенсии,льготы.?...а вместо них военкомы (тоже офицеры-пенсионеры) призхывали многодетных строителей и фермеров,которых нужно было ещё переподгатавливать?
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я уж молчу,что этот упырь под шумок войны поднимал цены на продукцию Ахметова,делал "ротрдаммы плюс" и контрабанду на линиии разграничения..
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Alter Nator, герой ты наш. Ты бы своего сына единственного доверил совершенно бездарным военачальникам, позволившим остаться нашим хлопцам в "котлах" и не сумевшим их оттуда вовремя вывести? Сколько их полегло только лишь по дурости вышестоящих
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У меня три сына, а сам я ходил два раза в 2014 в военкомат добровольцем
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Чому ви, патли, досі з Петром не на грошових потоках???
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Чому ви не берете участі у корупції, яка рятує Україну??? Вакарчук про свою підтримку кандидатів у президенти: Це не питання власних інтересів. На кону доля держави - Цензор.НЕТ 9425
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Петро сам має красти??? А ви хочите чистенькими залишитись???
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только ротердам+ спасёт Украину.
без подъёма жкх тарифов не будет успеха - это наш ответ путену

кратное увеличение благосостояния укроолигархата - вот основа мощи и непобедимости Украины.
ну и так далее
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Так он сам заявил, что волонтёры и добровольцы ему нафиг не нужны. Он сам приложил немало усилий, через своих ставлеников, чтобы уничтожить массовое движение.
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ЗЫ: Поця по началу хотел, чтобы в историю вошёл один победитель и "отец нации". Но, потом понял, что это хлопотно и занялся привычным делом- самообогащением.
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Що було у голові злочинця - мають досліджувати тюремні психологи
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Якщо добре пригадати то в перші місяці війни на сході добровольців було дуже багато і черги були в военкоматах. Але
- по перше далеко не всіх добровольців чомусь приймали
- по друге і це головне - а чим займалися і як готували добровольців до військових дій ? Правилино - виганяли на плац займатися строєвою підготовкою. А що керівництво армії могло запропонувати ще ? Як вони могли навчити когось воювати якщо самі могли тільки марширувати ?

Так що суспільство було готове в більшості захищати країну. Держава була не готова. І в постачання армії те ж саме. Всі військові в перші роки говорили що якби не волонтерство - нам би гаплик був - нічого не було. Знаю на особистому досвіті в одну з частин завозили акумулятори. Знаєте в скількох одиницях техніки були готові до роботи акумулятори ? В жодній не було !!!!!! В жодній !
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Найсмішніше те, що це правда.
Ви почали канючити пенсії, дешеву комуналку, зарплату.
Всі мобілізації починаючи з другої хвилі були провалені, бо косили від армії, і щоб виправдати себе вищали що генерали не такі, от якби такі були, то ми б пішли, а так - ховаємося. Хіба не так?
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Далеко не кожний, навіть будучи переконаним патріотом, захоче служити наприклад під командуванням генерала Назарова. Бо це армія, відмовитись від виконання наказу не можна, навіть якщо він безглуздий чи злочинний. Тому боєць має довіряти своєму командирові як самому собі і бути впевненим, що той професіонал та добросовісна людина. А довіряти совковим блатним кабінетним пердунам, які не мають досвіду, та легко шлють людей на смерть, бажаючих мало.
Інша справа добробати. Туди завжди була черга з бажаючих. Бо все робилось по совісті а не "на отїбісь" як в державних структурах.
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До сих пор Слава отличался твёрдой,постоянной позицией в политике ,отстаивая интересы новой Украины.Надеюсь,что он остался верен ей и не "накосячит" изподтишка за деньги.как,увы,сделали многие,прежде надёжные общественные деятели.
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Молодець, багато гарних слів про долю держави і відповідальність суспільства і жодного слова про особисту підтримку/непідтримку. А дехто каже, що Славко не може стати політиком Вакарчук о своей поддержке кандидатов в президенты: Это не вопрос собственных интересов. На кону судьба государства - Цензор.НЕТ 1728
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Славко не може стати дуже скользким політиком Вакарчук про свою підтримку кандидатів у президенти: Це не питання власних інтересів. На кону доля держави - Цензор.НЕТ 2393
как хош, так и трактуй его
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На каком кону,это уже не игра ,ещё пяток лет жизни по новому от мальдивско-сейшельской братвы и Украины не будетю
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истерики твои порохобот, тут никому не интересны, Вакарчук о своей поддержке кандидатов в президенты: Это не вопрос собственных интересов. На кону судьба государства - Цензор.НЕТ 6244пятёрик отхватишь,потрудишься на благо украинского народа, Вакарчук о своей поддержке кандидатов в президенты: Это не вопрос собственных интересов. На кону судьба государства - Цензор.НЕТ 6244выйдешь другим человеком. Вакарчук о своей поддержке кандидатов в президенты: Это не вопрос собственных интересов. На кону судьба государства - Цензор.НЕТ 2580
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Та не пались, ватан, окончательно. Это у вас на параше пятерики за посты раздают. Ты думаешь, под прокси привалил, так твое свиное рыло не заметно?
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Примусові дорожні роботи по суду - потрійна користь. Заробіток+свіже повітря+фізичне навантаження+користь суспільству
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тебе дадут пятерик не за посты а за то,что тебе за те посты копеечку на хлебушек воры отслюнявливают Вакарчук про свою підтримку кандидатів у президенти: Це не питання власних інтересів. На кону доля держави - Цензор.НЕТ 3132или ты хочешь сказать,что ты просто дурачок,который пишет такую херню из-за больной головы. Вакарчук про свою підтримку кандидатів у президенти: Це не питання власних інтересів. На кону доля держави - Цензор.НЕТ 3132
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Типичный совок.
Все кто имеет другое мнение или больной (вариант еще дурачок) или пишет посты за деньги.
При этом сам совок требует что бы его (иное) мнение уважали,потому что это основа демократии.
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Почему не будет? Венесуэла же есть, а там ещё круче.
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Это не вопрос собственных интересов. На кону судьба государства

если до кого не дошло ещё, то это действительно так.
казлы доведут до потери независимости.
неспособность объединения внутри перед серьёзной внешней угрозой может дорого стоить.
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Святослав, как нет простых решений, а газ по 2.20?
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Зачем ему газ по 2.20 если он в америке живет.
У него свое простое решение - двойное гражданство.
Ну не может он отказаться от украинского как тогда на песнях патриотических деньги зарабатывать?
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Коли тобі здається, що ти вже звик до непрохідної тупості порокотів, але вони пробивають нове і нове дно...

Вакарчук о своей поддержке кандидатов в президенты: Это не вопрос собственных интересов. На кону судьба государства - Цензор.НЕТ 222
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Поскольку, я в курсе деятельности Кили Бимбы ы даже лично знаком с некоторыми людими, которые для него писали отчёты то, я его не смотрю и не слушаю. Там кроме презентабельного вида и умения безапеляционно нести чушь ничего нету. Ради своего подельника, который ему обеспечил имунитет от преследования Киля будет говорить, что готов с Ярошем спать, делать педикьюр Белецкому и очень любит Кошулинского.
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Леонид это тот который в 1992 году отдал флот принадлежащий украинскому народу россии?
Он за это какое то вознаграждение получил?
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Справді. панові Кравчуку не варто нічого коментувати. Хіба що погоду.
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скажите ещё, что он отдал ядерное оружие, а Чучма святой.
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Они с Чумой одинаковые.
И переговоры про ядерное оружие еще при нем начались.
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еще московские попы при нём массово вторглись в Украину.Так что захлопни рот
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Леонід допоміг України вирвати незалежність. За що вічна йому подяка. А він пішов в 1994м. Зараз вже 2019й. Був час все виправити 10 разів.
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Договор был о временном пребывании иностранной военной базы до 2017 года,который продлил на 25 или 50 лет Янукович,которого выбрали вместо плохого Ющенко.
Это все выправить?
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це той, хто пустив націю по світу з кравчучками, розповідає про зубожіння людей, які зараз вчорашній хліб не будуть їсти?
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З інтелігентами, які сцяць забруднитися, держави не буде. В той час, коли реванш безпринципно пре з кожної щілини, він оголошує нейтралітет. Таке вже було, коли Муравйов у 18 після Крут захоплював Київ, а боєздатні полки сиділи у казармах. Згадалось: "жоден танк не повинен вийти з ангару". Славік, ти найбільше розчарування.
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Это не его война.
Зачем ему это.
Все что ему нужно это двойное гражданство.
Потому что Украина это его бренд.
Если он будет петь в америке про америку кому он нужен?
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И Охендовский получил орден от благодарного Порошенко.
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Ужасные перспективы.
Или Царев или не один танк не должен выехать из ангаров мы все заберем в суде.
При этом юлчинята настолько бестолковые что даже не понимают что двусторонние договора то же входят в систему международного права.
Потому что есть право внутреннее и международное.
Если договор двустороний он международный.
Подпись россии под любым документом независимо от того двусторонний он или многосторонний ничего не стоят.
А суды длятся вечно.
Тем более если сдать Украину россии обращаться в суд будет не кому.
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Всього лиш орден? Гадя отримала Героя України, і де тепер Гадя? Так само буде й з Охендовським.
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Как обычно, на цензоре собрались самые грамотные и состоявшиеся личности! Задайте себе вопрос, умники, а что конкретно вы хотите от этого человека?! 99,9% участников форума на цензоре, в своей жизни не добились абсолютно ничего! Так что же вы все хотите от человека, который состоялся как человек, как личность, практически самореализовался в своей жизни. Чем, а главное кем, вы постоянно не довольны? Может просто нужно начать с себя?! Спросить, кто я в этой жизни, и чего добился я?!
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Странно.
По моему это он что то хочет,а не от него хотят.
Очередной миссия?
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Вакарчук сказал, что ему пох судьба Неньки, что не понятно?
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Розумне рішення Вакарчука.. Підтримую повністю. Головне для нього зараз зберегти своє обличчя, а не вимастити його об якогось "кандидата". Бо потім вже йому не відмитися, а йому ще співати і співати...😕😕😕
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Ну, тепер я спокійний, якщо "на кону доля держави", то агенту Лоліти голосу Вакарчука на підтримку не почути. Але щось мені в пані Вакарчуку десь здалеку нашиптує, що все може бути, бо гроші не тхнуть...
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Не понимаю, а что мешало Вакарчуку на протяжении 4-х лет (!!!) заниматься тем, что он собирается делать сейчас? "Сплачивать" вокруг себя достойных людей и прочее словоблудие? К чему такая "активность" перед президентскими выборами? "Сплачивать" вокруг себя- значит, от кого-то "оттягивать"? И опять ТИПА "я не за кого", а значит "против всех"? А не модернизированная ли это всем нам хорошо известная технология "ПРОТИВ ВСЕХ"??? Вакарчук про свою підтримку кандидатів у президенти: Це не питання власних інтересів. На кону доля держави - Цензор.НЕТ 3174 Которую Славко так "талантливо" помогал внедрять иуде Ющу в 2010???
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Ау! Методичку поправ.... Ющенко в 2010 не балотувався в Президенти. 😁😁😁
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Ющенко- в 2010 не баллотировался. Он работал на победу Януковоща на тех выборах. Не слыхало, чудо заезжее, что с тех пор у нас его "иудой" величают? Вакарчук про свою підтримку кандидатів у президенти: Це не питання власних інтересів. На кону доля держави - Цензор.НЕТ 8429 Вакарчук про свою підтримку кандидатів у президенти: Це не питання власних інтересів. На кону доля держави - Цензор.НЕТ 7592
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Это не правда.
Он набрал 5,5 процентов в первом туре.
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Тщательнее надо российским политтехнологам изучать новейшую историю Украины,что бы не палиться на таких мелочах.
Граждане Украины знают и помнят что было 8 лет назад.
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Таким пи**єжом міг зай**увати тільки Ющенко.
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славик бережет себя Вакарчук про свою підтримку кандидатів у президенти: Це не питання власних інтересів. На кону доля держави - Цензор.НЕТ 2319.кто то подсказал,шо можно,как зеленский-все прокакать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчук о своей поддержке кандидатов в президенты: Это не вопрос собственных интересов. На кону судьба государства
 
 
 
 
 
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