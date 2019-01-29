 Вакарчук о своей поддержке кандидатов в президенты: Это не вопрос собственных интересов. На кону судьба государства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом певец и общественный деятель рассказал в эфире интеллектуально-политического ток-шоу "Игра в классику" с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK.
Он подчеркнул, что когда речь идет о большой цели, о настоящих изменениях, многое, приводящее к этим изменениям, вполне возможно.
"Но я исключаю сам факт того, что из-за каких-то политических "лакомств", из-за персональных амбиций или дивидентов, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет (кого-то из кандидатов в президенты. - Ред.). Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь. На кону гораздо большее - судьба государства", - отметил певец.
Кроме того, он предостерег журналистов, политиков и избирателей от легких схем и простых решений. Мол, выборы президента - это очень серьезное и ответственное дело.
"Кстати, по моему мнению, выборы парламента нужно рассматривать в комплексе. Я не думаю, что выборы президента сегодня в Украине можно рассматривать отдельно от выборов парламента. Ты же не можешь на шахматной доске расставить отдельно черные квадраты, а отдельно белые. Представьте, что одни - это следствие президентских выборов, а другие - парламентских", - сказал Вакарчук.
По его словам, последствия этих решений взаимодействующие. Поэтому, объясняет общественный деятель, сегодня важно дать возможность избирателю сделать осознанный выбор, а потом его защитить.
"Я имею в виду не только на избирательных участках и при пересчете голосов, а защитить политически. От этого тоже многое зависит. Не только новые люди в политике будут определять судьбу государства, но и возможность избирателя влиять на политику, политиков и их подотчетность людям", - пояснил певец.
Напомним, ранее Вакарчук официально заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.
Хорошего и доброго царя ждут зрадоботы,а для чего им нужен царь спрашивать надо у порохоботов.
например порохоботы визжат, что Зеленский или Тимошенко сразу же сдадут фуйлу всю страну. Согласись, сдать всю страну может тока царь, в которого и верит порохоскот
но тема интересная
Гелетей и Юга должны сесть
без подъёма жкх тарифов не будет успеха - это наш ответ путену
кратное увеличение благосостояния укроолигархата - вот основа мощи и непобедимости Украины.
ну и так далее
- по перше далеко не всіх добровольців чомусь приймали
- по друге і це головне - а чим займалися і як готували добровольців до військових дій ? Правилино - виганяли на плац займатися строєвою підготовкою. А що керівництво армії могло запропонувати ще ? Як вони могли навчити когось воювати якщо самі могли тільки марширувати ?
Так що суспільство було готове в більшості захищати країну. Держава була не готова. І в постачання армії те ж саме. Всі військові в перші роки говорили що якби не волонтерство - нам би гаплик був - нічого не було. Знаю на особистому досвіті в одну з частин завозили акумулятори. Знаєте в скількох одиницях техніки були готові до роботи акумулятори ? В жодній не було !!!!!! В жодній !
Ви почали канючити пенсії, дешеву комуналку, зарплату.
Всі мобілізації починаючи з другої хвилі були провалені, бо косили від армії, і щоб виправдати себе вищали що генерали не такі, от якби такі були, то ми б пішли, а так - ховаємося. Хіба не так?
Інша справа добробати. Туди завжди була черга з бажаючих. Бо все робилось по совісті а не "на отїбісь" як в державних структурах.
как хош, так и трактуй его
Все кто имеет другое мнение или больной (вариант еще дурачок) или пишет посты за деньги.
При этом сам совок требует что бы его (иное) мнение уважали,потому что это основа демократии.
если до кого не дошло ещё, то это действительно так.
казлы доведут до потери независимости.
неспособность объединения внутри перед серьёзной внешней угрозой может дорого стоить.
У него свое простое решение - двойное гражданство.
Ну не может он отказаться от украинского как тогда на песнях патриотических деньги зарабатывать?
Он за это какое то вознаграждение получил?
И переговоры про ядерное оружие еще при нем начались.
Это все выправить?
Зачем ему это.
Все что ему нужно это двойное гражданство.
Потому что Украина это его бренд.
Если он будет петь в америке про америку кому он нужен?
Или Царев или не один танк не должен выехать из ангаров мы все заберем в суде.
При этом юлчинята настолько бестолковые что даже не понимают что двусторонние договора то же входят в систему международного права.
Потому что есть право внутреннее и международное.
Если договор двустороний он международный.
Подпись россии под любым документом независимо от того двусторонний он или многосторонний ничего не стоят.
А суды длятся вечно.
Тем более если сдать Украину россии обращаться в суд будет не кому.
По моему это он что то хочет,а не от него хотят.
Очередной миссия?
Он набрал 5,5 процентов в первом туре.
Граждане Украины знают и помнят что было 8 лет назад.