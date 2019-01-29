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 Общество, За рубежом
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Все про:Чехия (844) заробитчане (310) Петршичек Томаш (7)

 Чехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев, - глава МИД Петршичек

Чешское правительство рассматривает вопрос об удвоении квоты на приглашение украинских работников в рамках программы, которая функционирует с 2016 года.

Об этом в интервью Укринформу сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, передает Цензор.НЕТ.

"Текущая ежегодная мощность - 21 тысяча лиц. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч лиц ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", - сообщил министр.

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Саму программу он назвал уникальной и чрезвычайно успешной, которая позволяет претендентам из Украины подавать заявки на получение разрешения на жительство в связи с трудоустройством.

Он отметил, что благодаря постоянному экономическому росту Чехии на рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных работников, который невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Это открывает возможность для украинских работников, которые являются квалифицированными и трудолюбивыми, приобрести опыт работы в различных компаниях Чешской Республики.

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Что касается собственно сотрудничества, то в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 15%. По словам главы МИД, "некоторые инвесторы открывают для себя украинский рынок как альтернативу российскому, с которого они решили уйти". В целом Петршичек ожидает, что присутствие чешского бизнеса в Украине будет более значительным в последующие годы.

Источник: https://censor.net.ua/n3108735
 
 
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Чехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев, - глава МИД Петршичек - Цензор.НЕТ 4083
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Тоисть вдвое больше украинцев покинут свои дома и уедут в Чехию,некоторые навсегда,слава Пётру !!!
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Не переживайте так. Много раз бывала в Чехии и в гостиницах поломойки только из России.
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Недоправительству Гросе И Реве это и надо, доруководились упыри
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Как наши кандидаты в "слугу народа"планируют реагировать на данный факт?Предлагаю открыть ещё больше лоукостов в Чехию для удобства наших граждан.Хоть какая польза.
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Чехия удваивает квоту на украинское життя по-новому.
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Только в Украине украинцы не нужны-парадокс или закономерность ?
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Всі нормальні країни приймають українців з хлібом-сіллю і тільки в Україні українцям немає нормального життя. Якщо це не повний абзац, то що це тоді?
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Что-бы улучшить экономику Украины, наша подруга Чехия решила побольше забрать квалифицированных рабочих. Чехія хоче подвоїти квоту на працевлаштування українців, - глава МЗС Петршичек - Цензор.НЕТ 2256
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев, - глава МИД Петршичек
 
 
 
 
 
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