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 Общество, За рубежом
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Все про:Чехия (844) заробитчане (310) Петржичек Томаш (7)

 Чехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев, - глава МИД Петржичек

Чешское правительство рассматривает вопрос об удвоении квоты на приглашение украинских работников в рамках программы, которая функционирует с 2016 года.

Об этом в интервью Укринформу сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек, передает Цензор.НЕТ.

"Текущая ежегодная мощность - 21 тысяча лиц. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч лиц ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", - сообщил министр.

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Саму программу он назвал уникальной и чрезвычайно успешной, которая позволяет претендентам из Украины подавать заявки на получение разрешения на жительство в связи с трудоустройством.

Он отметил, что благодаря постоянному экономическому росту Чехии на рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных работников, который невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Это открывает возможность для украинских работников, которые являются квалифицированными и трудолюбивыми, приобрести опыт работы в различных компаниях Чешской Республики.

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Что касается собственно сотрудничества, то в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 15%. По словам главы МИД, "некоторые инвесторы открывают для себя украинский рынок как альтернативу российскому, с которого они решили уйти". В целом Петржичек ожидает, что присутствие чешского бизнеса в Украине будет более значительным в последующие годы.

Источник: https://censor.net.ua/n3108735
 
 
 Топ комментарии
 
Только в Украине украинцы не нужны-парадокс или закономерность ?
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Тоисть вдвое больше украинцев покинут свои дома и уедут в Чехию,некоторые навсегда,слава Пётру !!!
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Всі нормальні країни приймають українців з хлібом-сіллю і тільки в Україні українцям немає нормального життя. Якщо це не повний абзац, то що це тоді?
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Кличко изящно и єлегантно смылся с шоколадного шабаша упырей, который состоится седня на Левом Берегу
Виталий Кличко госпитализирован в австрийскую клинику

Чехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев, - глава МИД Петршичек - Цензор.НЕТ 4083
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А что там за шабаш планируется?


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Выдвижение Его в кандидаты
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Он совсем не дурак, просто сказать не может.))
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А чё не в украинскую клинику госпитализирован этот господин Кличко? По месту прописки, так сказать ,а?
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у него карточка в Австрийской поликлинике "регистратуре" поэтому лечиться может только там))
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Тоисть вдвое больше украинцев покинут свои дома и уедут в Чехию,некоторые навсегда,слава Пётру !!!
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Не переживайте так. Много раз бывала в Чехии и в гостиницах поломойки только из России.
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Недоправительству Гросе И Реве это и надо, доруководились упыри
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Как наши кандидаты в "слугу народа"планируют реагировать на данный факт?Предлагаю открыть ещё больше лоукостов в Чехию для удобства наших граждан.Хоть какая польза.
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Чехия удваивает квоту на украинское життя по-новому.
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Только в Украине украинцы не нужны-парадокс или закономерность ?
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А где чехи? Где они подевались? Выгнать их президента!
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Всі нормальні країни приймають українців з хлібом-сіллю і тільки в Україні українцям немає нормального життя. Якщо це не повний абзац, то що це тоді?
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Что-бы улучшить экономику Украины, наша подруга Чехия решила побольше забрать квалифицированных рабочих. Чехія хоче подвоїти квоту на працевлаштування українців, - глава МЗС Петршичек - Цензор.НЕТ 2256
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Если они (судя по зарплате) здесь не нужны, то почему нет?
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И не только по зарплате.
Не нужны они тем, кто грабит Украину дорвавшись до власти.
Но нужны Украине!
Может стать как в Латвии, еще немного и можно заселять арабами.
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Мы сами это заслужили...боюсь , дальше будет хуже и придётся вносить изменения в карты мира....
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Звичайно що поїдуть,а що робити у соєвій рошенії,особливо в малих населених пунктах...а Чехія чудова країна навіть і для пмж всією сім'єю.
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ну так їдь що тебе тримає., сидять триндять тут що силою типа їх утримують.
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Не нервуйся так і не стирай даремно клавіатуру...
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нормальні юзери давно пишуть зі смартфонів і рухаються, то старі пердуни за компом стирають клаву.)
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Угу "нормальний"..."кожному негру по теплій хаті"...бажаю заробити на нормальний Alien а не тикати пальцем в монітор...
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Неплохо бы, в знак признательности, Украине тоже удвоить квоту на трудоустройство для чехов.
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Уезжают лучшие, здесь остаются тупые, дурные, больные, ленивые, пьющие, тунеядцы и наркоманы. В общем "сливки" общества.
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До тих, хто вже своє відробив, нажаль, бо виїхала би аж бігом від ціх "покращень".
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Українці підняли Польщу, піднімуть Чехію, але підняти Україну корумповані бариги їм не дадуть.
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Моисей водил евреев сорок лет по пустыне, что бы выдавить из них рабов, а мы ездим по Европе, что бы сделать тоже самое. Чем больше поедут, тем лучше.
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половина зубожилих ватників тут їде не до ЕС на заробітки а до рашки.
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Оце справжня Українська Влада! Респект чехам!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев, - глава МИД Петржичек
 
 
 
 
 
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