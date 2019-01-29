 США лишат нелегитимный режим Мадуро источников доходов, - Болтон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он написал в Twitter 29 января.
"Мы продолжим использовать все доступные средства, чтобы лишить нелегитимный режим Мадуро источников доходов и обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии в Венесуэле", − подчеркнул Болтон.
Напомним, накануне власти США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которые затронут ее активы на семь миллиардов долларов.
Мадуро потребовал от американского лидера Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое и пообещал предпринять срочные меры для защиты PDVSA.
Напомним также, что 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.
Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.
Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.
Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.
Только им в Ростов бежать неохота, во Флоориду хотят!
Корея норд, Ізраїль, Пакистан, Індія - з нуля робили ЯЗ, а тут - ой, а її нуна обслуговувати.... Ясно що треба, але зроби машину з нуля, або навчись її ремонтувати - що легше?
Сразу и Асад сдуется и Мадуро и Ким Чен(или как там того поросенка зовут северокорейского)
"Юлiну тисячу" ще згадай
За 29 місяців урядування Йуля примудрилвся приговорити 26,5 млрд. баксів кредитів та 5 млрд баксів виручки за Криворіхсталь! ВОна просирали 1,1 морд. баксів щомісяця. Азіров поряд з нею просто голуб сизий, вони з Овочем просирали по 400 мільйонів на місяць.
Більше такої лафи не буде, грошей вОні ні хто не дасть, крім пуйла, за продаж України.
Кацапам не вигідно, щоб ця нафта пішла на ринок.