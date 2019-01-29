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Все про:Венесуэла (119) демократия (448) США (14599) Болтон (41) Мадуро (11)

 США лишат нелегитимный режим Мадуро источников доходов, - Болтон

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет и далее использовать все средства, чтобы лишить режим Николаса Мадуро доходов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он написал в Twitter 29 января.

"Мы продолжим использовать все доступные средства, чтобы лишить нелегитимный режим Мадуро источников доходов и обеспечить временного президента Гуаидо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии в Венесуэле", − подчеркнул Болтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вводят санкции против государственной венесуэльской нефтегазовой компании-монополиста PDVSA, - Болтон

Напомним, накануне власти США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которые затронут ее активы на семь миллиардов долларов.

Мадуро потребовал от американского лидера Дональда Трампа оставить Венесуэлу в покое и пообещал предпринять срочные меры для защиты PDVSA.

Напомним также, что 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

Также читайте: Азаров поделился опытом с Мадуро, как надо бороться с Майданом

Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3108732
 
   
 Топ комментарии
 
В Венесуэле также ввели официальный курс доллара, естественно, который отличался от рыночного на порядок и, естественно, это привело только к тому, помимо всяких вещей типа отмены самолетный рейсов в Венесуэлу, что те люди, которые были приближенные власти, меняли свои боливары по выгодной цене, по официальной, а простой народ менял по цене, которая отличалась радикально.Заведовать процессом поставили еще одного вышибалу Чавеса Александра Андраде. Он превратился из реально вышибалы, человека, который был просто телохранителем Чавеса, тупым солдафоном, в главу казначейства и на этом посту уворовал миллиард долларов, как раз давая дружкам менять боливар по льготной цене.Откуда это выяснилось? Вы не поверите. Потому что, ну что этот враг пиндосов и друг народа сделал после того, как он украл миллиард долларов? Естественно, он переехал во Флориду, и, собственно, там в ноябре прошлого года он получил за этот уворованный миллиард 10 лет, а в последнем слове отважный коммунист пообещал сдать всех своих бывших напарников, которые как раз и боролись за счастье венесуэльского народа против пиндосов.
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Бідна та Венесуела, але нам ще гірше. У них там просто Мадуро, а у нас ціла Мадуро Володивирівна Тимошенко!
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Пример с Дерипаско мы это уже видели.
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В Венесуэле также ввели официальный курс доллара, естественно, который отличался от рыночного на порядок и, естественно, это привело только к тому, помимо всяких вещей типа отмены самолетный рейсов в Венесуэлу, что те люди, которые были приближенные власти, меняли свои боливары по выгодной цене, по официальной, а простой народ менял по цене, которая отличалась радикально.Заведовать процессом поставили еще одного вышибалу Чавеса Александра Андраде. Он превратился из реально вышибалы, человека, который был просто телохранителем Чавеса, тупым солдафоном, в главу казначейства и на этом посту уворовал миллиард долларов, как раз давая дружкам менять боливар по льготной цене.Откуда это выяснилось? Вы не поверите. Потому что, ну что этот враг пиндосов и друг народа сделал после того, как он украл миллиард долларов? Естественно, он переехал во Флориду, и, собственно, там в ноябре прошлого года он получил за этот уворованный миллиард 10 лет, а в последнем слове отважный коммунист пообещал сдать всех своих бывших напарников, которые как раз и боролись за счастье венесуэльского народа против пиндосов.
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Кароче, там була така ж влада як і данєцкая.
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Да!
Только им в Ростов бежать неохота, во Флоориду хотят!
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Наверное в мире нет более подлых чем комми(все) и христианусы(не все). У нас вообще урка был презом - так стыдно было когда этот ублюдок поехал в Японию позорить страну. Хотя.... отдавших ЯО за сортирную бумажку(и неплохой "хабар" чинушам), мало что способно еще больше опозорить)
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ЯО тільки знаходилось на території України, а управління ним було в маас квє. До того ж його потрібно було обслуговувати.
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Ну так купіть його(амери), дайте гарантії. Як з ТУ-160 - амери попросили порізати - нате, а решту Рашці тіпа в оплату за газ. Пацани при баблі і продовжують повчати(Крачук).
Корея норд, Ізраїль, Пакистан, Індія - з нуля робили ЯЗ, а тут - ой, а її нуна обслуговувати.... Ясно що треба, але зроби машину з нуля, або навчись її ремонтувати - що легше?
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К чему эти басни для тупорылых и оправдывания предателей , отдавших ЯО ? Пусковые установки управлялись из Москвы , а кто создавал это управление , разве было сложно его перенастроить или создать новое ? Если были ядерные боеголовки , их можно было-бы доставить по месту назначения самолётами , которые порезали на металлолом по требованию параши и американцев .
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вы не правы... Вона казала, что через 100дней уйдет, если не получится ......а еще писатель Коэльо ее поддерживает...
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Юлька сказала США позбавлять нелегітимний режим Мадуро джерел доходів, - Болтон - Цензор.НЕТ 3894! Она врет как дышит. Ей только бы до власти дорваться, а там видно будет. Сто дней. США позбавлять нелегітимний режим Мадуро джерел доходів, - Болтон - Цензор.НЕТ 269. А потом опять выборы? Дороговато обойдутся Жулькины забаганки
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Через 100 дней, не дай Бог, если выберем, она вцепится в какие-то перила и ее невозможно будет оторвать, и будет кричать на весь мир, что все ей мешают, в том числе и мы
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Ще одне підтвердження того , що Юля не "Тігрюля" , а звичайна "Трандюля"( якщо не гірше).
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При юлькєварофкє доляр був 5-8 грн і хліб 1.5 гривні.
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Хуйло лучше лишите доходов
Сразу и Асад сдуется и Мадуро и Ким Чен(или как там того поросенка зовут северокорейского)
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Петро весной тебя такое же ждет, вот тебе яркий пример.
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Со стороны кого? Вы уже как Сру.ru: "Болтон везет в Киев «черную метку» для Порошенко", а встреча прошла прекрасно и даже Болтон подтвердил, что США помогут Украине защититься от российского вмешательства в выборы.
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А что,"защититься от росийского вмешательства"-это автоматически пэцю продлить?
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бідні венесуельці будуть голодувати, дядькам із сша їх не жалко, індіанців теж знищили сумління то зіпсоване....
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А Сраліна озброювали коли тут вулиці Харкова завалені були замореними - і все ОК. І нічого - добренькі, із води сухенькі)
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Бідна та Венесуела, але нам ще гірше. У них там просто Мадуро, а у нас ціла Мадуро Володивирівна Тимошенко!
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При Тимошенко жилось значно краще ніж зараз.
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США позбавлять нелегітимний режим Мадуро джерел доходів, - Болтон - Цензор.НЕТ 4927

За 29 місяців урядування Йуля примудрилвся приговорити 26,5 млрд. баксів кредитів та 5 млрд баксів виручки за Криворіхсталь! ВОна просирали 1,1 морд. баксів щомісяця. Азіров поряд з нею просто голуб сизий, вони з Овочем просирали по 400 мільйонів на місяць.
Більше такої лафи не буде, грошей вОні ні хто не дасть, крім пуйла, за продаж України.
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а причем Тимошенко к " нам ще гірше ", это скажи спасибо вашему шоколадному Мудаку
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США так решило ..., прелестно ...
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Ну, не одному же Ху@лу решать, как "помочь" венесуэльсклму народу.
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...мати мільйонну інфляцію за рік при величезних запасах нафти.
Кацапам не вигідно, щоб ця нафта пішла на ринок.
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Ну туппыыыые. Российские пенсионеры спасут даже 10 венесуэл. Эти терпилы сами могут сидеть на фекальных сталагмитах, но очередного людоеда спасут без вопросов. Вот и опять надули гадких пяндосов - пусть и дальше тратят деньги на мелкие козни.
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На самом деле борьба за самую богатую нефтью страну в мире идет не первый год. У них населения меньше чем в Саудовской Аравии, а нефти больше. Это не какой-то там южноамериканский или африканский бантустан. Так что все это надолго.
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Такая же нищая нефтебочка как и паРаша.
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Нищий сидящий на сундуке с сокровищами. В отличие от всех остальных нищих стран, у Венесуэлы фантастический потенциал. Возможно демократические перемены станут началом преображения страны.
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Если бы США лишили источников доходов кацапню,а не дурью маялись,то про мадуро сейчас и речи бы не было. Давно в Венесуэле было бы другое правительство.
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Пидораха через Беларусь будет покупать мадуровскую нефть!
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Venesuele zarplaty 12 baksov v mesiac,plius dajut kartocky po 90 baksov na produkty.Amerika ix glavny pokupatel nefti 35%.Kitaj i Indija na polovinu mense pokupajut ot nix.Drugyje tam po meloc.Biudzet ne takoj ix malenki 60% sto v rosiji,tak dumaju ruskije pensionery nepotianiat i tex kormyt
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Народ Венесуэлы будет жить хорошо, а Мардуро умрет от голода?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША лишат нелегитимный режим Мадуро источников доходов, - Болтон
 
 
 
 
 
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