 Вакарчук: На сегодня у меня широкий круг единомышленников. Мы - большая сплоченная команда, в которой есть люди с мировым именем и ни одного олигарха

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Игра в классику" с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK.
"Я сейчас не буду называть фамилий, придет свое время. Но команда не просто есть, она формируется все это время. Все мои встречи в регионах, все разговоры с людьми, которые давно занимаются настоящими изменениями на своем месте, бессонные ночи, когда я думал о том, что можно сделать, дали мне возможность уже сегодня сформировать достаточно широкий круг единомышленников, с которыми мы действительно большая сплоченная команда. Меня не интересует форма, "хайп", маркетинговые планы, меня интересуют реальные люди, за плечами которых есть знания, опыт, профессионализм", - сказал он
Вакарчук отметил, что в этой команде есть люди с мировым именем, которые добились больших успехов в экономике, в праве, в сфере образования.
"Люди, которые никогда не были в политике, но являются важными лидерами в своих сообществах, и даже люди, которые сегодня находятся на высоких должностях во власти", - добавил он.
Вакарчук заверил, что ни один из олигархов "не входил, не входит, и никогда не будет входить" в его команду.
"Есть такая поговорка, по-моему, американская, что все люди делятся на игроков и на карты. Вот я точно не был, не являюсь и не буду никогда ничьей картой", - подчеркнул он.
https://www.radiosvoboda.org/a/29736656.html
За Вакарчука я бы и сам проголосовал, а за Зеленского - вряд-ли.
Вы можете только говорить о себе лично, что за деньги или просто так пишете в поддержку человека, который имеет очень низкий рейтинг в Украине .
Счастье полные штаны,это когда баба на корабле со свистком боцмана...
Зато четко знаем, что от Пети системных реформ ждать точно не приходится, как и борьбы с коррупцией.
Закупит. И не только Тимафлю. И жизнь обычных людей приблизит к ТОЙ жизни, который живут у нас только воры и коррупционеры!
«Але реакція України на вірус досягла нового рівня явної політизації. Згідно з виборчим радником Юлії Тимошенко, український прем'єр та президентський кандидат свідомо роздмухувала страх щодо триваючої епідемії свинячого грипу щоби допомогти собі в президентських перегонах».
Один із радників Тимошенко каже: «Ми повинні були створити фантом, щоби потім прискакав білий лицар і врятував (ситуацію)»…
…«Тимошенко долучилася до дії, організувавши роздачу антивірусного препарату Таміфлу - і необхідну прес-конференцію - в київському аеропорту рано вранці 2 листопада. Вона ввела карантин у дев'яти регіонах країни, позакривала всі школи та університети і попросила президента виділити 125 мільйонів доларів термінової допомоги на боротьбу з, як виглядало, «чумою 21-го століття»…
https://www.radiosvoboda.org/amp/29713665.html?fbclid=IwAR3jgYPqBMZQwkFCbrdJ3GauHvXQVabjvV1TMP_HubMHNrk-Nctwu0H8JAo
А якщо вже серйозно - то якої холєри Вакарчуку здалося лізти до політики? Політика то є бруд, проституція і брехня. Най ліпше Святослав далі співає, аби чого доброго не стати просто Славіком..😕😕😕
Хотелось бы больше конкретики по данному вопросу , Славентий ..! .
Также Кравчук заявил, что если бы украинский президент имел такие же полномочия, как президент Германии, то он бы с удовольствием проголосовал за Зеленского. Однако, если во втором туре окажутся Тимошенко и Зеленский, а ввиду того, что в Украине президент - это менеджер №1, то он считает, что нужно голосовать за Тимошенко.
При этом Кравчук не исключил проход Порошенко во второй тур выборов. Он отметил, что его дипломатические способности современные технологии, а также манипуляции могут помочь Петру Порошенко выйти во второй тур. Леонид Кравчук затем отметил, что не хотел бы видеть Порошенко во втором туре и в президентском кресле и далее. Он пояснил свою позицию тем, что Украина является самой бедной страной в Европе, а также имеет самый высокий уровень коррупции.
В пример, конечно, любят поставить кого-нибудь из азиатских тигров - мол, они ж смогли, и мы не хуже. Но вот в чем дело: даже если пропустить всякие там сингапурские законы и южнокорейские убийства, в сухом остатке остается фундаментальная проблема перехода от диктатуры к демократии. И проблема эта отнюдь не высосана из пальца: в той же Южной Корее Пак Чон Хи ни в какую добровольную отставку не собирался - его туда отправил глава его же разведки посредством мгновенной имплантации пули в голову. Ли Куан Ю, которого так обожают наши борцы с коррупцией, так и вовсе рулил до преклонного возраста и тупо сделал своих детей преемниками, которые, кстати, тут же принялись грызть друг другу глотки за долю власти. Тайвань так и вовсе до 86-го года пребывал в режиме военного положения с диктатурой Гоминьдана, с наследственностью где по родне, где по партии.
В общем, куда ни кинь - везде клин. На проверку просвещенные диктаторы хоть и строили процветающую экономику, но прекращать диктатуру чего-то отказывались. Кто бы мог подумать!
И это, надо заметить, все происходило в странах, где за коммуняцкие и/или левые инициативы буквально убивали. То есть вот физически: сегодня ты сказал, что хочешь работать не 12, а 8 часов в день - завтра тебе рвут зубы на подвале и вопрошают, где это ты таких вредных идей набрался? Не шпион ли ты, часом? Хочешь остаться с зубами - вкалывай за плошку риса в день и радуйся, что внуки, может быть, будут жить сносно. Этот путь, кстати, прошли ВСЕ азиатские тигры: от текстиля до микроэлектроники через тернии репрессий. Сплю и вижу просвещенную диктатуру у нас, где 50-80% населения считает социализм нормальным государственным устройством. Просвещенная диктатура my ass.
Но да ладно, даже если диктатор состоялся и поднял страну от сохи к межгалактическим турне, как его снимать, если он добровольно не захочет уходить? Это, как мы видим, общая проблема всех просвещенных диктаторов - они тупо не уходят никуда, или оставляют после себя все ту же диктатуру. А ну как преемник будет не такой просвещенный? А ну как его тупо пришибут сразу после кончины отца нации? Что если абсолютную полноту власти получит не умница-разумница, а какой-нибудь всратый Мадуро, который решит опереться не на средний класс, а на быдло и халяву? Как его остановить, если за телодвижения, идущие вразрез с линией партии, откусывают голову?
Ну и даже если уйдет - кого выберет народ, отвыкший выбирать? Я напомню: после краха СССР, коммунисты стабильно занимали весомую нишу в нашем Парламенте и делили его с разного рода популистами (то есть, с такими же отбитыми мудаками). Это и есть модель выборов после краха/отмены диктатуры, если что. Потому, что нет практики выборов. Нет осознания ответственности. Нет понимания механизмов работы государства - народ-то при диктатуре из управления страной ИСКЛЮЧАЕТСЯ. Та же Республика Корея, которая таки доросла до демократии и прямых выборов, шла к этому через несколько военных переворотов, нескольких диктаторов и запрет на деятельность неугодных политиков. Долго шла, кстати. Почти тридцать лет, и то до сих пор есть запрещенные темы.
Ну и, наконец, надо ли говорить, что не то что 30, даже 10 лет нищеты и усердного труда за еду для зрадофилов - непосильная ноша? Тарифы подскочили - геноцид. Пропагандистов отмудохали - цензура. Президент идет на законный второй срок - диктатура, демократия опасносте, нужна десакрализация власти! Но царя хорошего хочется. Ну или царицу, бо гарна ж жінка, чом би й ні?
Чому Зеленський не хоче спочатку спробувати сили депутатом від Кривого Рогу? А може йому не сподобається в політиці і йому теж захочеться мандат скласти??
Ну не пошёл и не пошёл)
Зачем делать из мухи слона. В Украине есть большое количество честных людей, которые не имеют президентских амбиций, и ничего)
Потом кроме первых - есть вторые, третьи, пятые- из всех необходимо заме6ить честными людьми.
Вакарчук мог бы стать замечательным министром культуры, например. Или мог бы контролировать снабжение армии каким- то образом.
Президенту нужно уметь действовать иногда очень быстро и в то же время взвешенно - боюсь, что со скоростью принятия решений у него возникнут проблемы.