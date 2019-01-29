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 Политика Украины, Общество
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Все про:Вакарчук (174) политика (3070)

 Вакарчук: На сегодня у меня широкий круг единомышленников. Мы - большая сплоченная команда, в которой есть люди с мировым именем и ни одного олигарха

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук отметил, что работает над формированием команды единомышленников для "настоящих изменений" в Украине, в которой будут люди с именем и историей успеха, и не будет олигархов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Игра в классику" с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK.

"Я сейчас не буду называть фамилий, придет свое время. Но команда не просто есть, она формируется все это время. Все мои встречи в регионах, все разговоры с людьми, которые давно занимаются настоящими изменениями на своем месте, бессонные ночи, когда я думал о том, что можно сделать, дали мне возможность уже сегодня сформировать достаточно широкий круг единомышленников, с которыми мы действительно большая сплоченная команда. Меня не интересует форма, "хайп", маркетинговые планы, меня интересуют реальные люди, за плечами которых есть знания, опыт, профессионализм", - сказал он 

Вакарчук отметил, что в этой команде есть люди с мировым именем, которые добились больших успехов в экономике, в праве, в сфере образования.

"Люди, которые никогда не были в политике, но являются важными лидерами в своих сообществах, и даже люди, которые сегодня находятся на высоких должностях во власти", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вакарчук: Я не буду участвовать в президентских выборах, но не собираюсь стоять в стороне. ВИДЕО

Вакарчук заверил, что ни один из олигархов "не входил, не входит, и никогда не будет входить" в его команду.

"Есть такая поговорка, по-моему, американская, что все люди делятся на игроков и на карты. Вот я точно не был, не являюсь и не буду никогда ничьей картой", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3108730
 
   
 Топ комментарии
 
Сам придумал, или так в методичке написано.
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Петя власть просто так не отдаст, по любому что то будет.
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Може он Южную Америку имеет ввиду. Уругвай там чы Венесуэлу Бо шото я не в курсе про такую страну как Америка. Правда кацапы так США иногда называют. И палятся
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Прихильники Вакарчука можуть проголосувати за Зеленського (огляд преси)
https://www.radiosvoboda.org/a/29736656.html
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Рінат, тобі так сподобалася ідея Зеленського стати на коліна перед Ху...лом?- Ну, для початку можеш за прикладом того ж Зеленського пробачення у Кадирова попросити.
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Нам не сподобалася ідея ще 4 роки стояти на колінах перед ригівським ОПГ, яке вже 4 роки повинно терти дупами нари.
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О, то починай уже прямо волати ;Пукін ввєді вайска!;
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Ого! Посадить на нары предателей Украины, преступников и воров из рыговской ОПГ- это для пороботни равнозначно "позвать пукина"? Шо, они все у вас теперь "попутчики геволюции"??? Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 8503
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Так сказал "политолоХ" из соевой обоймы Фесенко? Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 5210 О да..... так оно и будет! Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 1391
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Хахаха, а нічого, що у Вакарчука прихильники українськомовні і патріотичні?
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Могут проголосовать, а могут не проголосовать.
За Вакарчука я бы и сам проголосовал, а за Зеленского - вряд-ли.
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Америка ставит на Порошенко, так что иди лесом.
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Петя власть просто так не отдаст, по любому что то будет.
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Хотим жить в цивилизованной, благополучной, а не в нищей, разграбленной стране. А достанет- будет и Майдан.
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От тільки Зеленський приведе вас в рашку. Ти ж не хочеш сказати що рашка- ;цивилизованная, благополучная; країна?
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Я буду голосовать за Тимошенко, а не за Зеленского. Это раз. Во-вторых, в рашку приведет нас твой Пепа. По уровню жизни скоро будем хуже забитой мокшанской дерёвни. Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 6833 И возненавидим ЕС, который, как нам преподносят барыги, "постоянно требует повышения тарифов для населения" (в действительности ЕС требует сбалансированный бюджет НЕ за счет народа Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 6833 Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 8092 Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 8092 Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 8092 ). Хотя, может, это и есть такая хитрая пукинская "многоходовочка", которую твой Пепа очень удачно реализует? Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 8092 Ведь нет ЕСа- нет требований уничтожить коррупцию. Есть Королевство Коррупции с шоколадным королём! Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 5747 Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 8092
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Майдана не будет. Для Майдана нужна консолидация общества. А рейтинг самых "крутых " кандидатов 10-15%. Вы можете себе представить Бойко, Тимошенко, Гриценко и Вилкула с Зеленским на одной трибуне на Майдане Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 1680? Я нет.
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Може он Южную Америку имеет ввиду. Уругвай там чы Венесуэлу Бо шото я не в курсе про такую страну как Америка. Правда кацапы так США иногда называют. И палятся
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Бред бредовый. Не ставит, а ждет, пока он свалит. Даже про необходимость борьбы с коррупцией перестали напоминать. Как и ЕС, кстати. Махнули на него рукой и ждут прихода нового вменяемого Президента.
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Америка ни на кого не ставит. Америка будет работать с любым демократически избранным президентом Украины.
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Вы откуда это взяли? Вы что - представитель Омерики?
Вы можете только говорить о себе лично, что за деньги или просто так пишете в поддержку человека, который имеет очень низкий рейтинг в Украине .
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Этот "человек с очень низким рейтингом" выиграет выборы. Вот увидите.
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Он может эти выборы выиграть, только сфальсифицировав. Ну тогда это не выигрыш - а кража.
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говрят он будет за рошен рекламировать
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Значит Вакарчук соврал про олигархов.
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не хотелось бы что б это было правдой но у нас в стране все возможно. посмотрим.
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Славко - краще б ти співав. Один з боксерськоо рингу пересів у крісло мера. І хто він зараз - посміховисько.
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Он уже не идет в президенты, так нечего его грязью обливать.
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типа уже не мешает йуле, значит хороший.
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ПС ...А чому тільки Люлі ? ...Пецику .Толе .Зеле ...і т.д !?
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Юля прийде накорме усіх Таміфлю и буде счастячко повне Пузо.... а ціну наз скине у 56 разів.
Счастье полные штаны,это когда баба на корабле со свистком боцмана... Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 2013 Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 2013
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Да, чего ждать от Юли мы достоверно не знаем, как и чего ждать от Гриценко или Зеленского.
Зато четко знаем, что от Пети системных реформ ждать точно не приходится, как и борьбы с коррупцией.
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А что тебе Тамифлю? ПЕРВЫЙ РАЗ в истории Украины ГОСУДАРСТВО закупило ДЛЯ ПРОСТЫХ ЛБЮДЕЙ лекарство от смерти из разряда тех, какими лечицца ЫЛИТА в Европах?
Закупит. И не только Тимафлю. И жизнь обычных людей приблизит к ТОЙ жизни, который живут у нас только воры и коррупционеры!
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У листопаді 2009 року сайт впливового американського часопису Foreign Policy пише про епідемію свинячого грипу, боротьба з яким перетворилась на «політичний футбол» в усіх країнах, які зачепила епідемія.
«Але реакція України на вірус досягла нового рівня явної політизації. Згідно з виборчим радником Юлії Тимошенко, український прем'єр та президентський кандидат свідомо роздмухувала страх щодо триваючої епідемії свинячого грипу щоби допомогти собі в президентських перегонах».
Один із радників Тимошенко каже: «Ми повинні були створити фантом, щоби потім прискакав білий лицар і врятував (ситуацію)»…
…«Тимошенко долучилася до дії, організувавши роздачу антивірусного препарату Таміфлу - і необхідну прес-конференцію - в київському аеропорту рано вранці 2 листопада. Вона ввела карантин у дев'яти регіонах країни, позакривала всі школи та університети і попросила президента виділити 125 мільйонів доларів термінової допомоги на боротьбу з, як виглядало, «чумою 21-го століття»…
https://www.radiosvoboda.org/amp/29713665.html?fbclid=IwAR3jgYPqBMZQwkFCbrdJ3GauHvXQVabjvV1TMP_HubMHNrk-Nctwu0H8JAo
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А я думал, что дело в случайных людях в политике.. коих так много.
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случайных людей используют олигархи.
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А до 1991 года? Первый секретарь райкома партии и выше жили тогда ни чем не хуже, чем нынешние олигархи. За ЦК КПСС и разговора не было - небожители
Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 6181
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Олигархов в Украине нет,это вам не Бояре РАБссии миллиардеры в количестве 107 Хмырей во главе в братьями вРОТттенбергами и прочими Дерипаско-Вексельбергами... Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 8734
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" Пжлста....Аг-ласите ув-весь список.."

А якщо вже серйозно - то якої холєри Вакарчуку здалося лізти до політики? Політика то є бруд, проституція і брехня. Най ліпше Святослав далі співає, аби чого доброго не стати просто Славіком..😕😕😕
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Он пояснял, какой холеры - власть ему не нужна, но он хочет изменить Украину к лучшему, сделав из постсовковой плутократии цивилизованную процветающую страну.
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Одного бажання мало... Вакарчук готує свою команду до наступних парламентських виборів. А от чи він зуміє зберегти свої задуми - це вже запитання..
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Путлер пришел на 50 лет на РАБссию...в Украине за єто время сменится 10 президентов...Ото вам и весь ОЛЕГОРХАТ...
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Спортсмены,шуты,певци и музыканты-как только карьера приближается к нулю,сразу идут в политику,что больше не чем заняться на пенсии?
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Любая "команда" и любой политик не стоят и ломаного гроша , пока прямо не ответят на основной вопрос - в случае прихода к власти , как планируют решать вопрос по Донбассу и Крыму .! На кацапских условиях , или на украинских . !? Хенде хох или ПТН- ПНХ .?

Хотелось бы больше конкретики по данному вопросу , Славентий ..! .
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Фсьо - это что именно Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 3728 .?? Вопрос один , конкретный - хенде хох или птн-пнх . Пока на это не будет точного ответа , все до единого политики ПНХ .
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Вчера общался в Ютьюбе с одним Хмырем из Саратова.обсуждали баранов Сикелева и Соловьева...Говорю если на РАБссии упадуть 100 штук ТУ-22 и утонет 100 подлодок КУРСК,эти два барана все равно будут трындеть в Украине все Плохо...,за самолеты дохлые и подлодки даже не вспомнят... Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 9712 Главное посрать на УкраинуВакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 9712
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Гиперинфляция не при Чавесе, а при Мадуро ведь началась.
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при Чавесе началсь и Мудро продолжилась...
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Игорёк, как ты картинки не малюй, а Мадура- это твой ПОПа. Один загнал Венесуэлу в нищету, а другой- Украину.
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а твой хуйло с военной агрессией типа непричем...
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Не мой, а твой. "Торговый партнер" твоего шефа. Раз. А во-вторых, причем. НО только для народа, а не для олигархов, коррупционеров и прочих воров. На ИХ благосостояние пукин не влияет. Разве что в сторону улучшения на несколько порядков! К чему бы это, как думаешь? Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 2826
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...причем тут паратнер из твоей дурной методички, я говорюб об ВОЕННОЙ АГРЕССИИ! США тоже троговала с Хуесйном и где он сегодня?
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Я так понял, что ты утверждаешь, что народ у нас нищий из-за военной агрессии? Так я тебе ответил. Читай внимательно.
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По этой причине он поддерживает кандидата, который по душе большинству украинцев. А большинство граждан страны поддерживают Юлию Тимошенко, на втором месте по популярности Владимир Зеленский. Кравчук считает, что именно эти кандидаты способны выйти во второй тур президентских выборов.
Также Кравчук заявил, что если бы украинский президент имел такие же полномочия, как президент Германии, то он бы с удовольствием проголосовал за Зеленского. Однако, если во втором туре окажутся Тимошенко и Зеленский, а ввиду того, что в Украине президент - это менеджер №1, то он считает, что нужно голосовать за Тимошенко.
При этом Кравчук не исключил проход Порошенко во второй тур выборов. Он отметил, что его дипломатические способности современные технологии, а также манипуляции могут помочь Петру Порошенко выйти во второй тур. Леонид Кравчук затем отметил, что не хотел бы видеть Порошенко во втором туре и в президентском кресле и далее. Он пояснил свою позицию тем, что Украина является самой бедной страной в Европе, а также имеет самый высокий уровень коррупции.
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Лично я верю,,Плешивый Фюрер Мавзолея спасёт фюрера Венесуэлы маДУРУ ..дал 17 ярлдов долларов даст еще триллион... Идиоты народец НЕИЗЛЕЧИМЫЙ...За 1 доллар сегодня в Венесуэле дают 24 миллиона боливаров...Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 6068Путлер в роли Мать Терезы
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"Гражданских ОТСЕЧЬ подтянуть особовий склад, я пойду в середине особового складу"... Звезені бюджетники з усього регіону кричать Ура, і радісно розмахують прапорцями... Порошенко в Білій Церкві...

Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 9283
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Вообще, конечно, интересно читать зрадопаблики и таящиеся там чаяния прихода Хорошего Президента. То есть, даже вне контекста тарифов/зарплат, народ жаждет Лидера, который Придет и Сделает. Такого себе доброго царя - строгого, но справедливого. Просвещенного диктатора, который выстроит государство, а потом уйдет в отставку - почивать на лаврах Отца Нации.
В пример, конечно, любят поставить кого-нибудь из азиатских тигров - мол, они ж смогли, и мы не хуже. Но вот в чем дело: даже если пропустить всякие там сингапурские законы и южнокорейские убийства, в сухом остатке остается фундаментальная проблема перехода от диктатуры к демократии. И проблема эта отнюдь не высосана из пальца: в той же Южной Корее Пак Чон Хи ни в какую добровольную отставку не собирался - его туда отправил глава его же разведки посредством мгновенной имплантации пули в голову. Ли Куан Ю, которого так обожают наши борцы с коррупцией, так и вовсе рулил до преклонного возраста и тупо сделал своих детей преемниками, которые, кстати, тут же принялись грызть друг другу глотки за долю власти. Тайвань так и вовсе до 86-го года пребывал в режиме военного положения с диктатурой Гоминьдана, с наследственностью где по родне, где по партии.
В общем, куда ни кинь - везде клин. На проверку просвещенные диктаторы хоть и строили процветающую экономику, но прекращать диктатуру чего-то отказывались. Кто бы мог подумать!

И это, надо заметить, все происходило в странах, где за коммуняцкие и/или левые инициативы буквально убивали. То есть вот физически: сегодня ты сказал, что хочешь работать не 12, а 8 часов в день - завтра тебе рвут зубы на подвале и вопрошают, где это ты таких вредных идей набрался? Не шпион ли ты, часом? Хочешь остаться с зубами - вкалывай за плошку риса в день и радуйся, что внуки, может быть, будут жить сносно. Этот путь, кстати, прошли ВСЕ азиатские тигры: от текстиля до микроэлектроники через тернии репрессий. Сплю и вижу просвещенную диктатуру у нас, где 50-80% населения считает социализм нормальным государственным устройством. Просвещенная диктатура my ass.
Но да ладно, даже если диктатор состоялся и поднял страну от сохи к межгалактическим турне, как его снимать, если он добровольно не захочет уходить? Это, как мы видим, общая проблема всех просвещенных диктаторов - они тупо не уходят никуда, или оставляют после себя все ту же диктатуру. А ну как преемник будет не такой просвещенный? А ну как его тупо пришибут сразу после кончины отца нации? Что если абсолютную полноту власти получит не умница-разумница, а какой-нибудь всратый Мадуро, который решит опереться не на средний класс, а на быдло и халяву? Как его остановить, если за телодвижения, идущие вразрез с линией партии, откусывают голову?
Ну и даже если уйдет - кого выберет народ, отвыкший выбирать? Я напомню: после краха СССР, коммунисты стабильно занимали весомую нишу в нашем Парламенте и делили его с разного рода популистами (то есть, с такими же отбитыми мудаками). Это и есть модель выборов после краха/отмены диктатуры, если что. Потому, что нет практики выборов. Нет осознания ответственности. Нет понимания механизмов работы государства - народ-то при диктатуре из управления страной ИСКЛЮЧАЕТСЯ. Та же Республика Корея, которая таки доросла до демократии и прямых выборов, шла к этому через несколько военных переворотов, нескольких диктаторов и запрет на деятельность неугодных политиков. Долго шла, кстати. Почти тридцать лет, и то до сих пор есть запрещенные темы.
Ну и, наконец, надо ли говорить, что не то что 30, даже 10 лет нищеты и усердного труда за еду для зрадофилов - непосильная ноша? Тарифы подскочили - геноцид. Пропагандистов отмудохали - цензура. Президент идет на законный второй срок - диктатура, демократия опасносте, нужна десакрализация власти! Но царя хорошего хочется. Ну или царицу, бо гарна ж жінка, чом би й ні?
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Плешивый Педофил на праздновании Блокады чЛЕНИНГРАДа опять прорвался к ребенку лет 7-8 Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 295 Охрана не пускала..оттолкнул...Видео любезно прислал Дима Камикадзе...Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 295
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Значит Пепу этот противсих олигархом не считает??? Лицемерие, как оно есть.
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Джугашвили СССр дохлый не поднимал,все это сказки Венского леса...комунняцкие все делали немцы ми американцы.. Что может реформировать Зэковский баран? Только ГУЛАГ усовершенствовать..
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Немецкие станки 30-х годов до сих пор в строю....мартены тоже
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От Вакарчук, на відміну від Зеленського розуміє, що перед тим, як іти в політику треба хоча б якусь команду мати, а не формувати її під час виборчої кампанії. І розуміє, що одразу в президенти не можна, це ідіотизм (при тому, що він уже встиг побути депутатом).

Чому Зеленський не хоче спочатку спробувати сили депутатом від Кривого Рогу? А може йому не сподобається в політиці і йому теж захочеться мандат скласти??
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Потому что , Каломойше не нужен криворожский депутат . Ему нужен лакей в Раде ( минимум ) ,, а максимум - в кресле президента . .
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Це зрозуміло, незрозуміло, як люди можуть повірити, що можна стати хорошим президентом не маючи жодного досвіду в політиці. Просто тому що "хороший хлопець", "нове обличчя" і гарно зіграв президента в кіно. Щоб у таке вірити, треба мати інтелект інфузорії-туфельки! Це не краще, ніж підтримка двічі судимого зека Яника! І мова ж не тільки про про тролів у коментах, у мене серед знайомих знайшлися прихильники Зеленського...
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Побачимо на його подальші кроки. Якщо Вакарчук дійсно організує свою партію (рух) і буде незалежним, то тоді йому буде великий плюс. Якщо ж скентується з будкобудівниками, тоді усьо, пропаде Славко.
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Ситуацию в дохлом СССе в вначале 30-х годов спас посорл Литвинов,именно он договорился с Рузвельтом ,тогдашним президентом США о Признании советской власти в СССр и установление дипломатических отношений в 1933 году.Если бы не США и Германия тогда,сидели бы в Дупе,что сегодня МАДУРО Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 5218
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ага. а если хорошо проскрести? он вофку прошкребли и офшоры нашли.
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Чтобы начать в политике что то,надо повторить подвиг актера Рейгана,сначала стать хотя бы губернатором штата Калифорния,или рядовым партейным Конгрессменом Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 7163Ну какой политик из Зелени или Вакарчука..Мой смешите мой патефон...
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А Пинчук у нас уже не олигарх? Что-то новенькое.
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у Пинчука нет своей партии и он не занимается политкой. Значит не олиграх.
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В сссре даже Оленеводы Чукотки и доярки колхоза были депутатами...
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Сейчас когда слово депутат стало синонимом слова вор, депутат-оленевод несбыточная мечта.
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Пинчук не олегарх,он спонсолр Вакарчука...и чуть чуть Элтона Джона... Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 2218
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Должностное лицо на государственной службе не бывает олигархом,пора бы уже и знать... Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 724 Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 3228это Березовский был олегархом начальник РАБссии без портфеля... Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 724
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Олигархом был Кабздон,без его протекции Путлер никого не назначал...даже губернатором...Йося Давыдович был главный мафиози СССр и РАБссии... Вакарчук: На сьогодні в мене широке коло однодумців. Ми - велика згуртована команда, в якій є люди зі світовим ім'ям і жодного олігарха - Цензор.НЕТ 8052Типичный Крутой ОЛЕХАРХ...
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Прям топ новость - Почему Вакарчук не пошёл в президенты !
Ну не пошёл и не пошёл)
Зачем делать из мухи слона. В Украине есть большое количество честных людей, которые не имеют президентских амбиций, и ничего)
Потом кроме первых - есть вторые, третьи, пятые- из всех необходимо заме6ить честными людьми.
Вакарчук мог бы стать замечательным министром культуры, например. Или мог бы контролировать снабжение армии каким- то образом.
Президенту нужно уметь действовать иногда очень быстро и в то же время взвешенно - боюсь, что со скоростью принятия решений у него возникнут проблемы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчук: На сегодня у меня широкий круг единомышленников. Мы - большая сплоченная команда, в которой есть люди с мировым именем и ни одного олигарха
 
 
 
 
 
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