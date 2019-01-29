 Пьяный водитель на Ривненщине ударил полицейского кулаком в лицо. У правоохранителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Ривненской области.

"Во время несения службы на автодороге "Устилуг-Луцк-Ривне" около 23 часов 27 января экипаж патрульных полицейских получил информацию, что водитель автомобиля "Opel Astra" находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Заметив указанное транспортное средство в центре села Заря, полицейские на служебном автомобиле "Renault Duster" подали сигнал об остановке проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. Требование об остановке водитель проигнорировал и начал увеличивать скорость. Автомобиль патрульные остановили в одном из жилых массивов населенного пункта. В салоне находились два человека. Пытаясь убежать, они начали сопротивляться, дергать правоохранителей за форменную одежду, в результате чего водитель нанес удар кулаком в лицо 21-летнему инспектору патрульной полиции, который получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные применили к правонарушителям спецсредства: наручники и слезоточивый газ. Правонарушителями оказались местные жители. 43-летний водитель по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. Полицейские составили на него административный протокол по статье 130 КУоАП.

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Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, доставила обоих злоумышленников в Ривненское районное отделение полиции.

У пострадавшего полицейского медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, он будет проходить дополнительное обследование.

В рамках досудебного расследования по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей, по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении 43-летнему злоумышленнику о подозрении. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

Вменяемая ему санкция статьи предусматривает ограничение свободы или лишением свободы на срок до пяти лет. Относительно другого, 42-летнего жителя Зари, следственные действия продолжаются.