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 Пьяный водитель на Ривненщине ударил полицейского кулаком в лицо. У правоохранителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

В селе Заря на Ривненщине задержали пьяного водителя, который ударил полицейского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Ривненской области.

"Во время несения службы на автодороге "Устилуг-Луцк-Ривне" около 23 часов 27 января экипаж патрульных полицейских получил информацию, что водитель автомобиля "Opel Astra" находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Заметив указанное транспортное средство в центре села Заря, полицейские на служебном автомобиле "Renault Duster" подали сигнал об остановке проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. Требование об остановке водитель проигнорировал и начал увеличивать скорость. Автомобиль патрульные остановили в одном из жилых массивов населенного пункта. В салоне находились два человека. Пытаясь убежать, они начали сопротивляться, дергать правоохранителей за форменную одежду, в результате чего водитель нанес удар кулаком в лицо 21-летнему инспектору патрульной полиции, который получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные применили к правонарушителям спецсредства: наручники и слезоточивый газ. Правонарушителями оказались местные жители. 43-летний водитель по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. Полицейские составили на него административный протокол по статье 130 КУоАП.

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Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, доставила обоих злоумышленников в Ривненское районное отделение полиции.

У пострадавшего полицейского медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, он будет проходить дополнительное обследование.

В рамках досудебного расследования по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей, по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении 43-летнему злоумышленнику о подозрении. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

Вменяемая ему санкция статьи предусматривает ограничение свободы или лишением свободы на срок до пяти лет. Относительно другого, 42-летнего жителя Зари, следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3108729
 
 
 Топ комментарии
 
Може ти пішки ходиш? Мусорня полюбляє насправді в базарний день в селі о 9-й ранку вискочити чотирьма машинами на всі дороги біля базару і шмонають абсолютно всіх, хто заїжджає чи виїжджає з базару.
Один лише раз меня попався нормальний мусор, зупинив, вибачився, дуже вибачився, пояснив, що начальство дебіли і у них вказівка з четверга вечора до понеділка вранці шмонати абсолютно всі машини в цьому районі, дуже попросив дихнути. Я дихнув, мент вибачився, побажав щасливої дороги, навіть ні документи ні страховку не запитав. Все зайняло 15-20 секунд. Це нормальний мєнт.

на села під Києвом вчиняються буквально облави групами по 5-6 ментівських машин.

6000 гривен, шість тисяч гривен розрахунок на місці, сьогоднішня такса якщо не зовсім тверезий. Але легко погоджуються на 5000
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Я постійно за кермом. Добавлю- три дні тому поліція мені воду на колонці допомагала набирати. Вона приклинила, треба щоб двоє на важіль давили.
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Если отобьют почки -этолегкие телесные
Любой синяк у полиция тяжёлые телесные
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отмороженный эуропеец)))) на заработках в польше он себе такого не позволяет, потому что знает что бошку прострелят, а у нас демократия по украинский))))))
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В одну камеру их года на два. Для укрепления дружбы
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Складається таке враження, що реформовані копи - як беззахисні діти. Хто не проходить повз - то або стусана дасть, то цукерку (ствол) забере
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Надо же. А если бы пьяный полицай ударил гражданского - никто бы не удивился. И не написал бы об этом.
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Я вам скажу, что за последние два года лично меня менты останавливали без всякой причины больше, чем за предыдущие 15 лет. Начинают быковать и по-мужски открыто требуют денег ибо я типо пьян. Иногда полоскают мне мосг по пол часа с угрозами и наездами. Пока ниче не дал ни разу. Но иногда хочется сильно ударить. Какие-то опричники-отморозки
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Дивно. А мене за останні п'ять років жодного разу не спинили. Може ти по всій дорозі петляєш і повороти не вмикаєш?
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Може ти пішки ходиш? Мусорня полюбляє насправді в базарний день в селі о 9-й ранку вискочити чотирьма машинами на всі дороги біля базару і шмонають абсолютно всіх, хто заїжджає чи виїжджає з базару.
Один лише раз меня попався нормальний мусор, зупинив, вибачився, дуже вибачився, пояснив, що начальство дебіли і у них вказівка з четверга вечора до понеділка вранці шмонати абсолютно всі машини в цьому районі, дуже попросив дихнути. Я дихнув, мент вибачився, побажав щасливої дороги, навіть ні документи ні страховку не запитав. Все зайняло 15-20 секунд. Це нормальний мєнт.

на села під Києвом вчиняються буквально облави групами по 5-6 ментівських машин.

6000 гривен, шість тисяч гривен розрахунок на місці, сьогоднішня такса якщо не зовсім тверезий. Але легко погоджуються на 5000
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Я постійно за кермом. Добавлю- три дні тому поліція мені воду на колонці допомагала набирати. Вона приклинила, треба щоб двоє на важіль давили.
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Я вам скажу, что за последние два года меня лично полиция не останавливала вообще.
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"Во время несения службы на автодороге "Устилуг-Луцк-Ривне" около 23 часов 27 января экипаж патрульных полицейских получил информацию, что водитель автомобиля "Opel Astra" находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения"

====================
В это кто-то верит? Скорее всего менты просто тормозят всех подряд, на вопрос о причине остановки, в ответ просто ржут или угрожают. В лучшем случае вякнет, что похожая машина в угоне и тут же начинает разглаголствовать, что в машине несет перегаром
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В Киеве им сцыкотно по ночам машины тормозить, а то ещё побьют)
Обычно утром становятся на въезде выезде и ловят на остаточном выхлопе)
Причины остановки самые тупые, и свой нос суют в окно с лукавым вопросом "как себя чувствуете" )))
Люди после вчерашнего более сговорчивее и покладистые, зачем ночью рисковать)
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Какой то мент неправильный попался, надо было хоть ногу прострелить для начала.
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Травма есть, а "сотрясения" нет!? Всегда подозревал, что в мусора идут БЕЗМОЗГЛЫЕ! П'яний водій на Рівненщині вдарив поліцейського кулаком в обличчя. У правоохоронця діагностували закриту черепно-мозкову травму - Цензор.НЕТ 839
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Пьяным бить полицейского,какой кошмар... П'яний водій на Рівненщині вдарив поліцейського кулаком в обличчя. У правоохоронця діагностували закриту черепно-мозкову травму - Цензор.НЕТ 825
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Если отобьют почки -этолегкие телесные
Любой синяк у полиция тяжёлые телесные
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный водитель на Ривненщине ударил полицейского кулаком в лицо. У правоохранителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму
 
 
 
 
 
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