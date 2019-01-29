 Пьяный водитель на Ривненщине ударил полицейского кулаком в лицо. У правоохранителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Ривненской области.
"Во время несения службы на автодороге "Устилуг-Луцк-Ривне" около 23 часов 27 января экипаж патрульных полицейских получил информацию, что водитель автомобиля "Opel Astra" находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Заметив указанное транспортное средство в центре села Заря, полицейские на служебном автомобиле "Renault Duster" подали сигнал об остановке проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. Требование об остановке водитель проигнорировал и начал увеличивать скорость. Автомобиль патрульные остановили в одном из жилых массивов населенного пункта. В салоне находились два человека. Пытаясь убежать, они начали сопротивляться, дергать правоохранителей за форменную одежду, в результате чего водитель нанес удар кулаком в лицо 21-летнему инспектору патрульной полиции, который получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что патрульные применили к правонарушителям спецсредства: наручники и слезоточивый газ. Правонарушителями оказались местные жители. 43-летний водитель по внешним признакам находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. Полицейские составили на него административный протокол по статье 130 КУоАП.
Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, доставила обоих злоумышленников в Ривненское районное отделение полиции.
У пострадавшего полицейского медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, он будет проходить дополнительное обследование.
В рамках досудебного расследования по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей, по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении 43-летнему злоумышленнику о подозрении. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.
Вменяемая ему санкция статьи предусматривает ограничение свободы или лишением свободы на срок до пяти лет. Относительно другого, 42-летнего жителя Зари, следственные действия продолжаются.
Один лише раз меня попався нормальний мусор, зупинив, вибачився, дуже вибачився, пояснив, що начальство дебіли і у них вказівка з четверга вечора до понеділка вранці шмонати абсолютно всі машини в цьому районі, дуже попросив дихнути. Я дихнув, мент вибачився, побажав щасливої дороги, навіть ні документи ні страховку не запитав. Все зайняло 15-20 секунд. Це нормальний мєнт.
на села під Києвом вчиняються буквально облави групами по 5-6 ментівських машин.
6000 гривен, шість тисяч гривен розрахунок на місці, сьогоднішня такса якщо не зовсім тверезий. Але легко погоджуються на 5000
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В это кто-то верит? Скорее всего менты просто тормозят всех подряд, на вопрос о причине остановки, в ответ просто ржут или угрожают. В лучшем случае вякнет, что похожая машина в угоне и тут же начинает разглаголствовать, что в машине несет перегаром
Обычно утром становятся на въезде выезде и ловят на остаточном выхлопе)
Причины остановки самые тупые, и свой нос суют в окно с лукавым вопросом "как себя чувствуете" )))
Люди после вчерашнего более сговорчивее и покладистые, зачем ночью рисковать)
Любой синяк у полиция тяжёлые телесные