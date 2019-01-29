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 Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое террористов, - штаб

28 января российские оккупационные войска пять раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Крымское; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Травневе; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 28 января, двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое террористов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108728
 
   
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Главное что все хлопцы живы и здоровы. Остальное не так важно👍
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У ВСУ какие-то ништяки появились, шкварят лаптеносных репоедов😂
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Потрошке, Воїни України відправляють расіянських окупантів до пекла!!)) Слава Героям України!!!
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Добре хлопці, добре...😃😃😃

Ну, а козлорожим як годиться за звичаєм - по кухлю гарячої смоли в горлянку..
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Усі росіяни, котрі загинули у війні з Україною потраплять в російський рай! Де кожного з них щоранку будуть жарити по 72 цнотливих кадирівця!
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Падостные вести. Но не радует что рашики все одно стреляют.
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Оперативне угруповання "Фейсбук" втрат не зазнало.
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при позиционной войне потери приблизительно равны. дальше сами думайте.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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