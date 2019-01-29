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Все про:взятка (4304) Николаевская область (821) прокуратура (3449)

 Гражданин пытался дать полицейскому взятку 10 тыс. за не наложение ареста на автомобиль и был задержан в Николаеве, - прокуратура. ФОТО

В Николаеве задержан местный житель, который предлагал 10 тысяч грн взятки заместителю начальника следственного отдела полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В сообщении отмечается: "28 января 2019 года, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области следователями следственного управления Нацполиции в области и работниками Николаевского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины житель г. Николаева, который предложил заместителю начальника следственного отдела Витовского отделения полиции неправомерную выгоду в сумме 10 000 грн. за не наложение ареста на вещественное доказательство в уголовном производстве - автомобиль задержанного.

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Лицо задержано в служебном кабинете должностного лица при предоставлении 9000 грн.

Расследование продолжается по ч.3 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение за совершение таким лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения) продолжается".

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Гражданин пытался дать полицейскому взятку 10 тыс. за не наложение ареста на автомобиль и был задержан в Николаеве, - прокуратура 01
Гражданин пытался дать полицейскому взятку 10 тыс. за не наложение ареста на автомобиль и был задержан в Николаеве, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108727
 
 
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Перший раз чую, що не взяли такий хабар! Це мабуть пєця винуватий.
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Наверное,когда сумму взятки называли думали,что не принесёт.А он шельма взял и принёс.Пришлось сдавать придурка вместе с бабками, всё равно уже спалились...
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Тому,кто не взял взятку премию дадут?Или повышение?Не для себя или выгоды персональной,корыстной спрашиваю...За полицейских душа болит.Они же то же люди,то же жить хотят...хихихи...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин пытался дать полицейскому взятку 10 тыс. за не наложение ареста на автомобиль и был задержан в Николаеве, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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