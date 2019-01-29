 Россия скрывает данные о состоянии здоровья пленных раненых моряков, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном 28 января.

В тексте заявления говорится: "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с непредоставлением информации о реальном состоянии здоровья раненых военнослужащих ВМС Украины, незаконно захваченных в плен 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива российскими оккупационными войсками.

Несмотря на неоднократные обращения и требования украинской стороны о необходимости информирования Украины о состоянии здоровья украинских военнослужащих, а также в связи с появлением информации об ухудшении состояния их здоровья, российская сторона так и не предоставила никакой информации по этому поводу.

Министерство иностранных дел Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное сокрытие реального состояния здоровья украинских военнопленных.

Требуем от российской стороны безотлагательно предоставить сведения о состоянии здоровья украинских военнопленных, а также немедленно обеспечить их необходимой квалифицированной медицинской помощью.

Еще раз подчеркиваем, что Россия должна обращаться с захваченными украинскими военнослужащими в полном соответствии с их статусом военнопленных согласно Третьей женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные меры с целью освобождения и возвращения в Украину Украинские военнопленных, незаконно содержатся в пенитенциарных заведениях Москвы".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.