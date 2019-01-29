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Все про:грипп (413) Житомир (432) карантин (175)

 Все школы Житомира закрывают на карантин из-за гриппа с 30 января

В Житомире с 30 января в школах, ПТУ и учреждениях внешкольного образования объявили карантин на 10 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"По состоянию на 23 января процент детей, больных гриппом или простудой, составил 12,5%, сегодня - 14,2%. Рост 2%. Но в трех школах города порог заболеваемости превысил 20%", - отметил Сухомлин.

Отметим, что детских садов карантин не коснется.

Уполномоченная комиссия городского совета рекомендовала приостановить обучение в школах, ПТУ и учреждениях дополнительного образования города.

"Каждую пятницу будем проводить замеры. Будем действовать по ситуации", - добавил мэр Житомира.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108725
 
 
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Помню нас по пол класса в школу приходило - грибб косил нас школьников, но ни одна блять нам карантину и дня не дала, а мы так хотели. При СССР это было, а сейчас детям карантин за карантином - когда ж они учатся?
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Училась при СССР и каждый год у нас был карантин на 7-10 дней.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВсе школы Житомира закрывают на карантин из-за гриппа с 30 января
 
 
 
 
 
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