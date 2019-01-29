 США вводят санкции против государственной венесуэльской нефтегазовой компании-монополиста PDVSA, - Болтон

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на советника по нацбезопасности Джона Болтона и министра финансов Стивена Мнучина.

Дж.Болтон пояснил, что цель этих мер - "предотвратить разграбление активов компании режимом Мадуро".

Дж.Болтон пояснил, что такие меры позволят США конфисковать активны компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

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Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.