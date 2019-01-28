 Польша выступает за отправку на Донбасс миротворческой миссии ООН, - Чапутович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Глава польского дипломатического ведомства выступил с этим в Брюсселе на встрече министров из европейских стран-членов Совета Безопасности ООН с главой дипломатического ведомства ЕС Федерико Могерини:

"Для нас важно сохранение проблемы агрессии против Украины в повестке дня международных форумов, в том числе и ООН. Стоит рассмотреть очередные инициативы, которые приблизят нас к решению этого конфликта, как, возможно, создание организации, миротворческой миссии ООН в Украине, или также должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международная администрация в ОРДЛО, агентство по восстановлению, совместная миссия ООН и ОБСЕ, - Сайдик рассказал подробности нового мирного плана для Донбасса

Чапутович сообщил, что в следующем месяце, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, запланировано дебаты о положении на оккупированных территориях Украины.