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 Польша выступает за отправку на Донбасс миротворческой миссии ООН, - Чапутович

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал отправить на Донбасс миротворческую миссию ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Глава польского дипломатического ведомства выступил с этим в Брюсселе на встрече министров из европейских стран-членов Совета Безопасности ООН с главой дипломатического ведомства ЕС Федерико Могерини:

"Для нас важно сохранение проблемы агрессии против Украины в повестке дня международных форумов, в том числе и ООН. Стоит рассмотреть очередные инициативы, которые приблизят нас к решению этого конфликта, как, возможно, создание организации, миротворческой миссии ООН в Украине, или также должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины".

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Чапутович сообщил, что в следующем месяце, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, запланировано дебаты о положении на оккупированных территориях Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3108722
 
 
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А не хочет Польская Армия вместе с ВСУ дать кацапам по бубну и раз и навсегда забыть эту проблему?! Польша выступает за отправку на Донбасс миротворческой миссии ООН, - Чапутович - Цензор.НЕТ 5458
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А не хочет Польская Армия вместе с ВСУ дать кацапам по бубну и раз и навсегда забыть эту проблему?! Польша выступает за отправку на Донбасс миротворческой миссии ООН, - Чапутович - Цензор.НЕТ 5458
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почему нет ? ....только нинужно мне чесать про непобедимую кацапо-армию с ядерными ракетами видал я их в бою.. во первых им никто не даст использовать яо в центре европы - потому что их будут пиз.. пинать всем миром пока не забьют ногами до полусмерти даже аборегены с Австралии и не расчленят на мини государства под контролем ес и сша...
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во первых им никто не даст использовать яо в центре европы - потому что их будут пиз..

Жаль Обама об этом не знал в 2014 году
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Обама уходил и он получил премию нобеля типа за мир во всем мире!!! ты этого незнал? тогда отползай...
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За что получил премию?
Нобель был ого го ученый.
А распределяют его деньги какие то проходимцы.
Бедный Нобель)))
Это не справедливо.
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_Если посчитают нужным - применят. Запад - обгадит подштанники. Убитый ими президент страны НАТО мог бы подтвердить.
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А тим часом на расєї нова бяда - неврожай національної культури ріпи https://panorama.pub/7538-repa-iz-izrailya.html
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Сегодня Порошенко выдвигается в президенты - форум пройдет в МВЦ на левом берегу. Придет очень много интересных людей, а также Мадуровна обещала какой-то митинг устроить. Следите, будет весело.
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