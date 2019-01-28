 Выборы в Украине - тест не только для Киева, но и для всего Евросоюза, - МИД Чехии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
"Для Чехии Украина является неотъемлемой частью большой европейской семьи. Решающий избирательный год в вашем государстве будет иметь большое влияние на развитие отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате, - отметил Т Петршичек на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе во время своего рабочего визита в Украину.
"Чехия является очень важным партнером для Украины в регионе Центральной и Восточной Европы. Мы высоко ценим поддержку и помощь, которую оказывает чешское правительство Украине в наших усилиях, направленных на реализацию европейской и евроатлантической интеграции", - отметила И. Климпуш-Цинцадзе.
"Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Чешской Республики относительно новых инициатив, которые зафиксированы результатами 20-го саммита Украина-ЕС и 5-го заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС", - добавила вице-премьер-министр.
Во время встречи стороны также обсудили сотрудничество по линии НАТО и ЕС, прогресс во внедрении реформ в Украине, активизацию двустороннего военно-технического сотрудничества, перспективы оживления торгово-экономического сотрудничества, а также гуманитарную помощь детям с востока Украины.
Вице-премьер-министр отметила положительную динамику торгово-экономического сотрудничества. "В 2018 году товарооборот между Украиной и Чехией вырос на 24%, и это является хорошим сигналом для углубления нашего экономического сотрудничества", - отметила И. Климпуш-Цинцадзе.
А на следующий день, указывает в декларации, что он - собственник еще 4-х оффшоров, на которых находится $13 млн., заработанные на Московии.
Жрите, дол**** пы , только не обляпайтесь 😄
ты вместе с шутом перед Хуйлом на колени станешь...?
Из серии: «На ночь глядя»
Вспоминая последние конвульсии режима Януковича, невольно возникает картина ночи бегства проффесора гумнонитария. Тогда Сеть сигнализировала о том, что пеньковый прыгун отчалил на вертолетах из своего дворца в Межигирьи и улетел в неизвестном направлении. Откровенно говоря, Автор тогда не сильно поверил этой информации, а потому - внимательно следил за движением самолета А-319, вылетевшего из Киева в направлении «Юг». Флайтрадар24 бесстрастно показывал высоту, скорость и прочие параметры полета и сначала складывалось впечатление, что он летит в Сочи. Но когда до места зимней лежки Путина осталось несколько десятков километров, а самолет не пошел на снижение, стала понятна ошибка предположения. Далее аэроплан ушел в сторону Персидского Залива и приземлился в Арабских Эмиратах.
Тогда были веские основания предполагать, что Виктор Федорович сработал в режиме «сделать ноги» по команде «Шухер» и решил сменить холодную обстановку столицы Украины на теплое море, вечнозеленые растения и приятную окружающую обстановку. Но чуть позже в Сеть попали свидетельства того, что самолет летел сам по себе, а Янукович - действительно смылся на вертолете в Харьков. И только позже стало понятно, что пока все следили за вертолетами и автомобилями с Януковичем, самолетом была вывезена «казна атамана»: наличная валюта, слитки золота, камни и браслеты, в общем все то, что конкретный пацан сколотил за время своего руководства страной.
Если бы погоня была организована не за Януковичем, а за этим самолетом, наверняка Украина выиграла намного больше и ситуация была бы не такой острой. Но тут уже назад не отмотаешь, поскольку история не знает сослагательного наклонения, а вспомнить дела уже пятилетней давности, пришлось вспомнить потому, что возможно прямо этой ночью будет повторен именно такой сценарий. На это натолкнули два разрозненные сообщения в Сети и один исторический факт (кроме того, что приведен выше).
Первое сообщение пришло из российской прессы и выглядит примерно так:
«28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет «Боинг 777». Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines. Авиакомпания, специализирующаяся на чартерных туристических маршрутах, раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу».
Из других источников стало известно о том, что самолет только что прилетел во Внуково из Таиланда и залив топлива под верх, порожняком ушел на Каракас, Венесуэла. Судя по тому, что на борт поднялись два экипажа, самолет летит прямо на Каракас и скорее всего, сразу же отчалит обратно. С учетом того, что туда он летит пустым, то справедливо предположить, что он должен оттуда что-то или кого-то вывезти.
Как можно понять, Мадуро решил сыграть в «сумасшедшего Ивана», как ему подсказали в Кремле, и держаться за кресло зубами до самого конца. Наверное имеется вариант экстренной его эвакуации на Кубу, но скорее всего этот вариант предусматривает использование армейских вертолетов, но не самолета, летящего в Каракас. Между прочим, Боинг-777 способен взять на борт до 550 пассажиров или соответствующее количество груза. Это - широкофюзеляжный лайнер, созданный для дальних перелетов и туда можно погрузить либо батальон пехоты, либо кучу ништяков, которые не следует «светить» транспортным самолетом и уж тем более - перелет должен быть прямым и без дозаправок в третьих странах.
На момент написания этого материала, самолет летел над серединой Атлантики и по плану должен прибыть в Каракас в 20:10 по местному времени. Уже сам по себе срочный полет в страну вечно усатого Мадуро, вызывает подозрение. Тем более, что «Вагнеры» уже прибыли на место окольными путями. В общем, полет явно смахивает на экстренную эвакуацию, которую на месте должны обеспечить наемники повара Путина. Между прочим, нашим спецслужбам удалось получить паспортные данные «Вагнеров» и оказалось, что их паспорта - той же серии, что и у Солсберецких паломников.
Но вот некоторую ясность в происходящее внесло второе сообщение, которое внешне - никак не связано с подробной информацией о непонятном рейсе российского самолета. Дело в том, что сегодня местные жители зафиксировали вывоз чего-то ценного, погруженного в несколько грузовых контейнеров и вывозимое из Центрального Банка Венесуэлы в Каракасе. Не исключено, что самолет летит в Каракас именно за этим. Что именно может вывозиться из Центрального банка - можно себе представить.
Ну и в завершении стоит вспомнить о том, что перед крахом коммунистического режима в Испании, совок эвакуировал из Барселоны золотой запас этой страны. В Москве решили, что помощь испанским коммунистам была оказана немалая и потому, золотишко по праву принадлежит им.
Как мы прекрасно помним, Венесуэле РФ тоже оказывала помощь и потому - все может быть. Мадуро может повторить фокус Януковича с вертолетами и самолетом и результат может быть аналогичным - исчезновение золотого запаса страны. Кстати, перед этим замечательным рейсом Боинга из Москвы в Каракас, Мадуро пытался забрать золотишко, хранящееся в банках Лондона, но там ему отказали. А так, самолет был бы загружен еще сильнее.
В общем, единожды написанный сценарий для проффесора, может сработать и для венесуэльского мафиози.
Йуля - это обещанный "мешок гнилой картошки", завтра, потом, когда нибудь, и даже два "мешка картошки", пенсионерам три мешка и ящик бананов сверху.
ПАП - это ведро с саженцами и лопата. Если сам посадишь и выкопаешь, будет тебе "мешок картошки". Там еще между делом, собрать жуков, прополоть, подсыпать и неизвестно какой урожай будет.
Зеленский - это пустой мешок, в котором не было и не будет картошки. Потому, что это театральная бутафория из картона и оберточной бумаги.
Результаты ПАПы мы увидим через 2-3 года, когда придет время собирать урожай.
Йуля - это пример Венесуэлы.
Зеленский - пример нынешней Белоруссии !!