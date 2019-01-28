 Повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля, - "Sky News"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере телеканала Sky News.
Кроме того, Мэй призвала членов партии поддержать поправку в соглашение.
Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после голосования о недоверии правительству в парламенте заявила, что намерена продолжить свою работу по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit).
Напомним также, 10 декабря суд Европейского союза подтвердил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Но в британском правительстве заявили, что не намерены этого делать.
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Помимо разоружения, Соглашение Страстной пятницы помогло примирить враждовавшие группы населения, разрешив беспрепятственную торговлю между Северной Ирландией и Республикой Ирландия под эгидой таможенного союза ЕС. Тот факт, что 55,8% избирателей в Северной Ирландии выступили за сохранение членства в ЕС на референдуме 2016 года, отчасти объясняется этим выдающимся достижением.
Британское правительство, со своей стороны, утверждало, что сможет решить проблему границы, сохранив тесную согласованность с таможенными правилами ЕС и применяя технологии таможенного мониторинга, которые, впрочем, ещё только предстоит изобрести, вероятно, с помощью магии. Между тем, правительство Ирландии настаивает, что каждая деталь этой оговорки должна быть идеально отточена и включена в юридически обязательное соглашение о выходе Британии из ЕС.