 Повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля, - "Sky News"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере телеканала Sky News.

Кроме того, Мэй призвала членов партии поддержать поправку в соглашение.

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Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после голосования о недоверии правительству в парламенте заявила, что намерена продолжить свою работу по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit).

Напомним также, 10 декабря суд Европейского союза подтвердил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Но в британском правительстве заявили, что не намерены этого делать.