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 Повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля, - "Sky News"

Премьер-министр Тереза Мэй в ходе встречи с консерваторами сообщила, что повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  говорится в твиттере телеканала Sky News.

Кроме того, Мэй призвала членов партии поддержать поправку в соглашение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй референдум по Brexit нанесет "непоправимый ущерб" политике правительства и может привести к разделению страны, - Мэй

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после голосования о недоверии правительству в парламенте заявила, что намерена продолжить свою работу по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit).

Напомним также, 10 декабря суд Европейского союза подтвердил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Но в британском правительстве заявили, что не намерены этого делать.

Источник: https://censor.net.ua/n3108720
 
 
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тоже совковая мадам - цепляется за кресло всеми зубными протезами
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_Да злонамеренная, упоротая дрянь! Брексит - огромная ошибка, но шапоклячка всё равно стремится довести гнусную затею до конца. Мымра!
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гейРопа доигралась со своей либерастией
Владычица морей и колоний начиналась с англиканской церкви
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Первый референдкм проыинансировал какой-то барыга из рашки.

рф красиво нагнула англичан с этим "референдумом"
Похоже, бриты что-то заподозрили ... через 2 года.
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Вся проблема с этим голосованием по выходу бритов с ЕС только в том что Мэй ни хочет принимать это жесткое решение по выходу а хочет оставить эту проблему следующему поколению но депутаты против - типа "рубить так рубить" чего тянуть...
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Евросоюз отверг предложение временно сохранить членство страны в таможенном союзе после Брексита, потому что это позволило бы Британии пользоваться выгодами беспошлинной торговли, но при этом не разрешать свободного передвижения граждан ЕС.
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Консервативным политикам, которые оказались в подобном положении, следовало бы знать, что конфликты, вызванные ирландским вопросом, привели к насильственной смерти более 3600 человек. Им также было бы полезно знать, что целый ряд премьер-министров из Консервативной партии - от Эдварда Хита до Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора - пытались и не смогли разрешить эту проблему, пока в 1998 году она не стала уделом прошлого, благодаря Соглашению Страстной пятницы.

Помимо разоружения, Соглашение Страстной пятницы помогло примирить враждовавшие группы населения, разрешив беспрепятственную торговлю между Северной Ирландией и Республикой Ирландия под эгидой таможенного союза ЕС. Тот факт, что 55,8% избирателей в Северной Ирландии выступили за сохранение членства в ЕС на референдуме 2016 года, отчасти объясняется этим выдающимся достижением.
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Самая главная проблема - это так называемая ирландская оговорка, которая не разрешает создавать жёсткую границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия в период, пока отсутствует более широкое соглашение о будущих отношениях Британии и ЕС. В декабре 2017 года все стороны согласились, что такая оговорка необходима для сохранения мира в соответствии с Соглашением Страстной пятницы. Но возникли разногласия по поводу перевода этой оговорки в юридически обязывающий язык. Если соглашение не будет заключено, «территория Северной Ирландии станет частью таможенной территории Евросоюза».

Британское правительство, со своей стороны, утверждало, что сможет решить проблему границы, сохранив тесную согласованность с таможенными правилами ЕС и применяя технологии таможенного мониторинга, которые, впрочем, ещё только предстоит изобрести, вероятно, с помощью магии. Между тем, правительство Ирландии настаивает, что каждая деталь этой оговорки должна быть идеально отточена и включена в юридически обязательное соглашение о выходе Британии из ЕС.
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Вот и вся "демократия и независимость". Пока не будет нужного результата, будут референдумы.
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От і казочці кінець) Брити побачили до чого доводить популізьм, - тепер на Brenter підуть навіть криві сліпі й каліки
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПовторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля, - "Sky News"
 
 
 
 
 
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