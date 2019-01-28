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 Мужчина, обливший красной краской памятник "вежливым людям" в Симферополе - гражданин Украины, проживающий в Киеве, - Москалькова

Мужчина, обливший краской памятник "вежливым людям" в Симферополе, содержится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где порядок и условия его содержания под стражей полностью соблюдаются", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

В настоящий момент ему предъявлено обвинение в вандализме, в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кот пострадал безвинно", - в оккупированном Симферополе "вандал" облил красной краской памятник "вежливым людям". ВИДЕО

"В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей. Хочет дать некую политическую огласку, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место", - отметила российский омбудсмен.

Напоминаем, в Симферополе мужчина облил красной краской установленный оккупантами памятник "зеленым человечкам".

Также смотрите: В оккупированном Симферополе упал беспилотники с листовками "цвета украинского флага", - очевидцы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3108719
 
   
 Топ комментарии
 
Кто-то кацапам верит что они поймали именно того кто облил этот чудо-памятник?! я нет... Мужчина, обливший красной краской памятник "вежливым людям" в Симферополе - гражданин Украины, проживающий в Киеве, - Москалькова - Цензор.НЕТ 6828
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понять его можно, но поведение непродуктивное.
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а что тут смотреть? приплетут сейчас терроризм, и поедет, как Сенцов - по этапу. А весь мир будет письма за него писать. Мелким почерком.
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Это его выбор, осознанный. Человек не сидел дома на диване... революция начинается с маленького огонька.
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Кто-то кацапам верит что они поймали именно того кто облил этот чудо-памятник?! я нет... Мужчина, обливший красной краской памятник "вежливым людям" в Симферополе - гражданин Украины, проживающий в Киеве, - Москалькова - Цензор.НЕТ 6828
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Какая разница? Тем хуже, если в очередной раз повесят на непричастных
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Настораживает другое. Они там вообще в рашке е.......ись - облил краской памятник - попал в СИЗО.......
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можешь даже не сомневаться по поводу еб.....ти - вчера с родственниками с РФ общался - это как говорится рак мозга
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От шо творять нанотехнології бандерівські! Проживає в Київі, і з Києва облив червоною фарбою скрепний пам`ятник в Крисму!
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Надеюсь когда-нибудь крымчане сами снесут этот памятник.
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Крым чей только не был, кроме татар там в общем нет самобытности, по-этому большинству будет пофиг что там будет за памятник и кому следующий поставят на том месте
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Швидше за все це зроблять ось такі ж хлопці як на фото зверху....
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Та цю кацарську дурню навіть пам'ятником назвати важко,так лубочно-валяночна ліпнина.В нормальній країні дали би штраф,але в окупованому підарашкою Криму може все вилитися в гучну справу з немаленьким ув'язненням.
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я знову ж, в 2548-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Коли помре останній Український Бієць, помре Європа.
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газ надо открытым оставлять на сьемной хате
а не котиков и белочек обливать краской
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Ой дурак. Так глупо. Можно было бы понять если бы он удавил пару тройку кацапов и уехал из крыма.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМужчина, обливший красной краской памятник "вежливым людям" в Симферополе - гражданин Украины, проживающий в Киеве, - Москалькова
 
 
 
 
 
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