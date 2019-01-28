 Принял решение отправлять на благотворительность все доходы, получаемые до конца года в Нафтогазе , - Коболев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Коболев отметил: "Я был и остаюсь глубоко убежденным, что рыночные зарплаты есть обязательным условием качественного управления любой компанией, включая государственные. Не всегда достаточным, но точно обязательным.

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К сожалению, тема моей заработной платы и премий стала политической: очень много политиков популистов стали ее использовать как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов.

Результатом чрезмерной политизации этого вопроса стала недавняя попытка правительства вмешаться в вопросы, которые по закону являются исключительной прерогативой наблюдательного совета, по сути ставя под сомнение всю реформу корпоративного управления государственных компаний.

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Именно поэтому, с целью снятия этого вопроса с повестки дня политических дебатов, я принял решение направлять все доходы, которые получать в Нафтогазе (заработную плату, премии и "бонусы") в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность.

Сейчас средства будут направляться в равных пропорциях трем организациям - "Народный тыл" в поддержку семей погибших воинов, "Вернись живым" в поддержку армии и "Таблеточки" в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

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Выбрал их, поскольку доверяю - уверен, что деньги будут использованы прозрачно и с пользой, но оставляю за собой право изменять этот перечень и пропорцию распределения средств. Неизменным останется только процент от доходов к перечислению - 100%, о чем обещаю минимум раз в месяц отчитываться на своей ФБ странице.

Отдельно хочу обратить внимание на один важный аспект: моя ситуация действительно уникальна и требовать от руководителей других государственных компаний такого же решения было бы несправедливо - я действительно получил значительную сумму бонуса после взыскания с Газпрома 2.1 млрд. долл. США в пользу Нафтогаза. Поэтому считаю, что могу себе это позволить".

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