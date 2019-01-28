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 Политика Украины
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Все про:благотворительность (279) зарплата (1826) Нафтогаз (2618) премия (318) Коболев (285)

 Принял решение отправлять на благотворительность все доходы, получаемые до конца года в Нафтогазе , - Коболев

Генеральный директор НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил о том, что будет отдавать на благотворительность все доходы -зарплату, премии, бонусы, получаемые в НАК "Нафтогаз" до конца 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Коболев отметил: "Я был и остаюсь глубоко убежденным, что рыночные зарплаты есть обязательным условием качественного управления любой компанией, включая государственные. Не всегда достаточным, но точно обязательным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина, и мне странно, что Гройсман требует ее пересмотра, не отменяя документ, - Коболев

К сожалению, тема моей заработной платы и премий стала политической: очень много политиков популистов стали ее использовать как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов.

Результатом чрезмерной политизации этого вопроса стала недавняя попытка правительства вмешаться в вопросы, которые по закону являются исключительной прерогативой наблюдательного совета, по сути ставя под сомнение всю реформу корпоративного управления государственных компаний.

Также читайте: Зарплата главы "Нафтогаза" должна быть уменьшена, - Гройсман о возможном продлении контракта с Коболевым

Именно поэтому, с целью снятия этого вопроса с повестки дня политических дебатов, я принял решение направлять все доходы, которые получать в Нафтогазе (заработную плату, премии и "бонусы") в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность.

Сейчас средства будут направляться в равных пропорциях трем организациям - "Народный тыл" в поддержку семей погибших воинов, "Вернись живым" в поддержку армии и "Таблеточки" в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

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Выбрал их, поскольку доверяю - уверен, что деньги будут использованы прозрачно и с пользой, но оставляю за собой право изменять этот перечень и пропорцию распределения средств. Неизменным останется только процент от доходов к перечислению - 100%, о чем обещаю минимум раз в месяц отчитываться на своей ФБ странице.

Отдельно хочу обратить внимание на один важный аспект: моя ситуация действительно уникальна и требовать от руководителей других государственных компаний такого же решения было бы несправедливо - я действительно получил значительную сумму бонуса после взыскания с Газпрома 2.1 млрд. долл. США в пользу Нафтогаза. Поэтому считаю, что могу себе это позволить".

Также читайте: Я перевел деньги маме в Америку: больших сумм здесь на счету никогда не храню, - Коболев о премии за победу в споре с "Газпромом"

Источник: https://censor.net.ua/n3108718
 
   
 Топ комментарии
 
надіюсь воно Цензор читає. Андрійко! ти УХУ їв! свою заробітню плату віддай пенсіонерам! сука ти андрійку але багата. віддай свої кошти в пенсійний фонд, а собі остав 4400 гривень на місяц.
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А ОНО ГДЕ БУДЕТ ДО КОНЦА 2019 ГОДА? ПОД ЮБКОЙ У МАМОЧКИ, НА ЗОНЕ ИЛИ В РОСТОВЕ, ТОРГОВАТЬ ШОКОЛАДКАМИ В ЭЛЕКТРИЧКАХ РОСТОВ- БАТАЙСК?
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а может и мамаша со Штатов премию назад переведет? В бюджет. Как благодійний внесок?? Принял решение отправлять на благотворительность все доходы, получаемые до конца года в Нафтогазе , - Коболев - Цензор.НЕТ 2241
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Дайте мне с мамкой 10 лимонов баксов и я обещаю, что все свои доходы и за 2020 год на благотворительность отдам
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Якщо хто забув, - жуля своєму Дубині за підписання "переможних" угод в 2008 році відвалила премію в 56 мільйонів.
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благотворітєльствуют обично за своі, а нє за государствєнниє
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Коболев- один из самых а@уевших персонажей ,из команды соевого гетьмана. Понятно,что там вор вором погоняет,но этот ворует настолько открыто и нагло,у несчастной ,нищей страны,что просто в голове не укладывается. За 8 лямов зелени,можно было построить хорошую больницу,дороги уложить между селами,чтобы дети по ямам не прыгали в школу,сиротам помочь,да кому угодно,а бабки ушли в карман этой наглой, рыжей морды. И картавый алкаш не видит в этом преступления. Все отлично, дайте Пете с Андрюшей,еще 5 годиков порулить...
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До настання нового року за китайським календарем? Тобто до 5.02.2019?
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Да это всё показуха, у него столько бабла уже, что теперь даже не знает, куда его девать))
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" Благотворительность " , - в Украине находится ?
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Так правильно, уже столько заработал, что даже маму заграницей может содержать. Хватит уже
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это точно, да так маму обеспечил, что теперь может от з/п отказаться и жить на "мамины" деньги)))
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Ух, какой благородный, ты посмотри на него) Только премию он не получил, а сам себе ее выписал.
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Этот кент наглый даже штраф мизерный до 3000 грн недоплатил, все оспорил. А сейчас рассказывает сказки, что будет отдавать свои ЗП и премии. Ой, не смешите мои носки
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Аттракцион невиданной щедрости набирает обороты. Чем ответят остальные? Например, Юлия Володымыривна?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПринял решение отправлять на благотворительность все доходы, получаемые до конца года в Нафтогазе , - Коболев
 
 
 
 
 
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