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Все про:Австрия (419) Кличко (2616) госпитализация (120)

 Мэр Киева Кличко госпитализирован в Австрии

Мэра Киева Виталия Кличко госпитализировали в австрийскую клинку из-за рецедива старой травмы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По ее словам, 26 января Кличко доставили из швейцарского Давоса в клинику в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль

"Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины ", - сказала Зиновьева. Она уточнила, что госпитализация не предусматривает оперативного вмешательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кличко был исторический шанс повести за собой людей на Грушевского 20 января 2014-го, но он струсил, - пресс-секретарь ПС Скоропадский

"Детали мне не известны. Хирургических вмешательств не было", - отметила пресс-секретарь Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3108717
 
   
 Топ комментарии
 
А в своей стране лечится чиновник не ХО ! мудак !
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А вы, лохи, лечитесь дома. В Украине. Чиновник, не верящий в свою страну, в такие распиаренные "реформы", должен быть послан далеко и надолго.
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в нете видел мысль, что таким образом Виталька кинул порося, обеспечив себе алиби неявки на завтрашнее выдвижение
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А в своей стране лечится чиновник не ХО ! мудак !
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Він був в Давосі звідки до Австрії 20 км., хоча незрозуміло чому в Швейцарії він не звернувся до лiкарiв там не гірше медицина . І потім чому він повинен (кому повинен ?) лікуватися в Україні обов'язково ?
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Потому что он госчиновник. Потому что его избиратели лечатся в Киеве. Потому что мэр Киева, а не просто очередной барыга с Украины.
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Шо за бред ? Якщо його виборці на дитячому майданчику бухають дешевий портвейн він теж повинен бухати дешевий портвейн ?? І прийшов він в чиновники не бідним Йоріком, а вже із заробленими на своєму здоров'ї мільйонами
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І в довершок всіх ваших од він бандит з "будівельних мафій"
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А какой смысл было идти в мэры? Зачем ему власть? Вот и показывает на таких примерах что он и кто он.
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Так чому він повинен лікуватися в Україні?
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Я готовий укласти парі на ящик пива, що ті ж самі люди, які зараз невдоволені лікуванням Кличка за кордоном, всіма ластами гребуть проти реформи медицини в Україні. Рівень інтелекту такий.
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Доречі, знаю таких, навіть, з інтелектом - ок. От з совком все погано...
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я сміяться з горя не буду, ну просто він зрозумів що 90 градусів не тепло а больно.
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Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Кличко
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в нете видел мысль, что таким образом Виталька кинул порося, обеспечив себе алиби неявки на завтрашнее выдвижение
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ну понимаю -в Украине они не живут и не лечатся = кто при своем уме понимат и ему достаточно Мэр Киева Кличко госпитализирован в Австрии - Цензор.НЕТ 1822
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Там не спину рихтовать, а мозг нужно пересаживать.
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пусть себе там и оставят этого упыря продажного.
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А вы, лохи, лечитесь дома. В Украине. Чиновник, не верящий в свою страну, в такие распиаренные "реформы", должен быть послан далеко и надолго.
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Кличко ловко отмазался от участия в завтрашнем фарсе.))
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а че - Институт ортопедии в Киеве рылом не вышел? че так?? как бесит, когда никто ни копейки не вкладывает в нормальную медицину дома, а все прутся в Шарите да Австрию на обследование и лечение. Кушнарев когда-то не успел доехать, а этот успел. Ну-ну. Шоб он там и остался, урод!
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травма головы артопедией не прошибить
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Бздит завтра на сьезд бпп идти где будут выдвигать Петра так как понимает что люди запомнят всех кто будет на этом рошено-шабаше и найдут.....Виталик засцал !!! Мэр Киева Кличко госпитализирован в Австрии - Цензор.НЕТ 4794
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Травма спини ? Може бути дуже наприємно..
Даремно хтось насміхається через заздрість до його гаманця.
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Це не заздрість, просто чиновники повинні користуватись плодами своєї роботи.
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ні, це саме заздрість
я вам так скажу, виборці мають насолоджуватись плодами роботи тих, кого обирали протягом 20 років.
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Спину Кличко надірвав ще не будучи чиновником.
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Странно, что не в киевскую гор.травматологию.
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вы что не умеете читать- из Давоса в Австрию, там же рядом.
Чукча не читатель, чукча - писатель.
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Точно, обострение старой травмы - это такое экстреный случай, что надо искать ближайшие больницы))
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катался виталя по лыжной трассе на велосипеде, упал, и мало не привык к земле.
поняли трюк витали не только лишь все. мало кто мог это сделать.
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Кацам всеж ніяк не збагнути, що в нас тут сів на літак й через дві години лікуєш шось у Відені...
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може його там Фірташ віддубасив за щось..? Мэр Киева Кличко госпитализирован в Австрии - Цензор.НЕТ 313......))
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схоже - як разі після зустрічі з ним , Пєдалік , терміново загримів на бальнічку ... Мэр Киева Кличко госпитализирован в Австрии - Цензор.НЕТ 921
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грешно смеяться над больными. бумерангом вернется вам. вы еще над Гандзюк посмейтесь. Цинизм высшей степени и фашизм.
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Сейчас и петя срочно заболеет и гайда лечиться в Австрию.))) Фирташ их вылечит, хуйло пилюли прислал.
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грешно смеяться над больными. бумерангом вернется вам
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Ленивые лапотники возбудились которые на туалетную бумагу не могут заработать
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Талановиті, найголовніше, що. За темниками з Лахти "лєпят пєтуха". А в СіВі пишуть "работа копірайтером"
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А ви казали що воно кретин)
Знає де хворіти курва рошенівська))
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Все родственники наших врачей лечатся за границе.
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В Україні, будь хто, має право, за наявності відповідної фінснсової спроможності, лікуватися будь де, займатися будь чим з будь ким за обопільної згоди Чай не в рассосиюшке...
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Сбежал со съезда будочников...

Чует, крыса, что в трюм вода идет.
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Дивно так Пєдалік залетів до клініки в Австрії, до того ж у Відні зараз Фірташ кукує. Якось дивно це все...
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