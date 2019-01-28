 Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Бутусов отметил: "Почему Порошенко меняет стратегию? Завтра Петр Порошенко будет выдвинут на съезде кандидатом в президенты.
Вместо "Армія. Віра. Мова" основным содержанием выборов станет программа с акцентом на увеличение социальных расходов, структурные реформы экономики и госсектора, и внешнюю политику.
Социология показывала изначально, что людей волнует война с Россией, низкий уровень жизни и борьба с коррупцией, приоритеты не поменялись, а на многочисленных встречах в центральной Украине в рамках Томос-тура избиратели предпочли говорить не о вере, а о маленьких пенсиях, высоких тарифах на газ, нехватке рабочих мест.
Повесткой выборов станет борьба за будущее. Слоганы будущего, идеология изменений. Стране нужны структурные реформы и экономика, которая работает по обычным общеевропейским стандартам, которая позволяет привлекать инвестиции и создавать рабочие места, нужна забота о людях сейчас.
Президенту придется вступить на поле, куда он до сих пор не вступал, надеясь, что победа на выборах возможна без обсуждения экономических и социальных изменений.
Думаю, многие правильные слова будут произнесены.
Проблема в том, что выборы будут борьбой не программ, а мобилизационных проектов - кто каким образом будет вовлекать людей в коммуникацию, в свой проект будущего.
А вот здесь у Порошенко очевидные проблемы - его партия БПП за пять лет просто растворилась во власти, практически не вела системной работы и в результате вместо усиления президента может просто добить его рейтинг своей поддержкой. Поэтому Порошенко нужна коалиция, внепартийное выдвижение.
Что ж, посмотрим, что скажет и что покажет президент".
в штаны насралапинджак в трусы заправила
я проти перучо, а за хуйла ти агітуєш, як пишеш парашку з великої літери!
Жити по-новому ще раз?
Всє как ви любітє...
а убойцов на передке-у кого то тысяча ,у кого поменьше-800,700.но тоже неплохо.
НЕ БРЕХАТЬ- А ЗВИЗДЕТЬ
НЕ ВЫКРУЧИВАТЬСЯ -А ЮЛИТЬ...
на днов тюрьму...
первое просрал, второе зажал.
А если имеется в виду продолжать поддерживать халявщиков - то стране труба.
строить заводы в Украине уже не нужно)))
Пеця - старый разложившийся политический труп, сильно воняющий и вызывающий омерзение. Зачем ты, Бутусов, его облизываешь? Трупный яд опасен.
Указ Серджо Матарелла также предусматривает введение базового дохода для малообеспеченных. Об этом сообщает агентство ANSA. Изменения вступят в силу в апреле для частного сектора и в августе для госструктур.
Сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет. В правительстве считают, что чем раньше люди будут выходить на пенсию, тем больше будет открываться вакансий для безработных. Реформа позволит итальянцам выходить на пенсию в 62 года при условии, что у них к этому моменту будет достаточный трудовой стаж. Фактически это касается всех, кто начал работать раньше 29-ти лет и не имел больших перерывов в трудовой деятельности.
а ось і плата за все це , не забули? нагадую вам .... мої друзі лежать там.....
Пецюня "робко прячет тело жирное в утесах" и надеется, что его не посадят. А его таки посядят, хоть Юля, хоть Зеля.