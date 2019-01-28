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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16207) стратегия (114) Бутусов Юрий (1607)

 Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов

На своем выдвижении кандидатом в президенты действующий Глава государства Петр Порошенко изменит стратегию. Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием выборов станет программа с акцентом на увеличение социальных расходов, структурные реформы экономики и госсектора, и внешнюю политику.

Об этом в своем блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Бутусов отметил: "Почему Порошенко меняет стратегию? Завтра Петр Порошенко будет выдвинут на съезде кандидатом в президенты.

Вместо "Армія. Віра. Мова" основным содержанием выборов станет программа с акцентом на увеличение социальных расходов, структурные реформы экономики и госсектора, и внешнюю политику.

Социология показывала изначально, что людей волнует война с Россией, низкий уровень жизни и борьба с коррупцией, приоритеты не поменялись, а на многочисленных встречах в центральной Украине в рамках Томос-тура избиратели предпочли говорить не о вере, а о маленьких пенсиях, высоких тарифах на газ, нехватке рабочих мест.

Повесткой выборов станет борьба за будущее. Слоганы будущего, идеология изменений. Стране нужны структурные реформы и экономика, которая работает по обычным общеевропейским стандартам, которая позволяет привлекать инвестиции и создавать рабочие места, нужна забота о людях сейчас.

Президенту придется вступить на поле, куда он до сих пор не вступал, надеясь, что победа на выборах возможна без обсуждения экономических и социальных изменений.

Думаю, многие правильные слова будут произнесены.

Проблема в том, что выборы будут борьбой не программ, а мобилизационных проектов - кто каким образом будет вовлекать людей в коммуникацию, в свой проект будущего.

А вот здесь у Порошенко очевидные проблемы - его партия БПП за пять лет просто растворилась во власти, практически не вела системной работы и в результате вместо усиления президента может просто добить его рейтинг своей поддержкой. Поэтому Порошенко нужна коалиция, внепартийное выдвижение.

Что ж, посмотрим, что скажет и что покажет президент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 266 заявлений о связанных с ней преступлениях: открыты 8 производств, - Князев

Источник: https://censor.net.ua/n3108714
 
 
 Топ комментарии
 
Та ну нах!!!
Жити по-новому ще раз?
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"Дайте мені ще 5 років і я докажу, що ви - лохи!" Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2779
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для кого ця програма?! що п"ять років було мало? Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8732
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для кого ця програма?! що п"ять років було мало? Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8732
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для чего?
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ну, дык, он почему нихера из старых обещаний не выполнил? Потому шо томаса у него не было!
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та отож, і всі, не тільки юлька)), йому заважали ! Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4682
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клята Юлька ему вообще в штаны насрала пинджак в трусы заправила
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За две недели теперь пэтя добьётся того,что каждый гражданин Украины будет получать тысячу гривен в день а гривна будет стоить 10 долларов. Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2911
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Ну нада просто запихать понос обратно в жопу! Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3220
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Мрієш про примусове отримання кацапського паспорта? Так для цього не потрібно чекати на закінчення виборів. Рашка там: =================>>>
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ти дурне, чи в совку мозок лишило?!
я проти перучо, а за хуйла ти агітуєш, як пишеш парашку з великої літери! Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1346
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ну порохнявым нравится - они поклонники захер-мазоха!!!
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та кажуть он, що заживемо по-старому...на колінах до путіна...дружба - мір, браття навєкі...
Всє как ви любітє...
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Жить по новому и идти новым курсом,это теперь Юлькина фишка.А Порошенко слямзил программу у Зеленского.Правда,как обычно чуть чуть другими словами описал.
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То ви ще при "новому курсі" не жили... Замість "Армія, мова, віра" основним змістом програми Порошенка стануть соціальні витрати, реформи в економіці і зовнішня політика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2717
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"Дайте мені ще 5 років і я докажу, що ви - лохи!" Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2779
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в кого он будет замест папередников гнобить? Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3529
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За ещё пять лет,доказывать будет уже некому. Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 505
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я ни за него ни за эту комуно-кацапскую миштуху не голосовал и не буду никогда!!! Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2493
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так он еще ничего не говорил о смене стратегии Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4517
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Так шо, гыга, доллар по дэсять це таки забагато? Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4443
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почитай заголовок.это бутусов сказал Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5921
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Бутусов? Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9061 А тыщу в день запышить з 26 травня тоже Бутусов сказал? Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 29
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а ты чего обижаешься,типа ты в окопе?
а убойцов на передке-у кого то тысяча ,у кого поменьше-800,700.но тоже неплохо.
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Тобі не все одно скільки коштує долар? Літр бензину завжди був і буде $1,1, пачка сигарет $1,5-2.
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Та кто же ему поверит,ограбленный и раздетый до трусов народ? Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8498Он может и про победу коммунизма рассказать,ему уже ничего не поможет,всё это только бешенство у людей вызовет ещё большее чем теперь
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А хіба "армія, мова, віра" були основним змістом папєрєдньої однотурової програми? Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8708
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Та мы в курсе Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7229 Рыформы робляться миттєво, або взагалі не робляться - 2.0 Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1271
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с чего бы это? на второй срок с чистой совестью? Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5348
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НЕ ВОРОВАТЬ- А @ИЗДИТЬ
НЕ БРЕХАТЬ- А ЗВИЗДЕТЬ
НЕ ВЫКРУЧИВАТЬСЯ -А ЮЛИТЬ...

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Бутусов не сідай на лоханку яка тоне.
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Сайт Порошенко удалил ФОТО с пиджаком, заправленным в трусы

Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6749
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Не только заправленным в трусы, но и пристегнутым к штанам
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у меня кореш, как то на дне рождения жены, вывел кумасю в подъезд на перекур, ну и поставил в позу пьющего оленя. ну и всё бы прошло гладко, если бы кума юбку сзади в трусы не заправила. так к чему это я ? а кто этот красавчик рядом с Петей?
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Петру Лексеевичу лет 15 нужно посидеть в тюрьме.., подумать над ошибками которые совершил он и его ОПГ - БПП , а не идти на 2-й срок.... Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5045
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Ты дывы,як воно в воздухе переобувается?!Под Зеленского решил закосить.хахахаха...О чудо!Видать на Петю снизашло божественное вмешательство после Томоса!
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По-новому пожил, хочется просто хорошо жить.
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Киса,у вас скушное лицо,за вас никто не проголосует,кроме унылых совков...
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гы...типо просрал Грузию,просрет и Украину?
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Гыга ты шо сам к себе обращаешься, прочитай сначала, что ты написал. Замість "Армія, мова, віра" основним змістом програми Порошенка стануть соціальні витрати, реформи в економіці і зовнішня політика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 441
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Брехуну даже лохи верят только один раз !!! Петя - не трать силы, иди уже на дно в тюрьму... Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 653
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у пети уже был шанс на структурные реформы и социальные расходы.
первое просрал, второе зажал.
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Социальные расходы? Если имеется в виду их сокращение - то это хорошо.
А если имеется в виду продолжать поддерживать халявщиков - то стране труба.
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...если бы не добробаты, он бы всю Украину уже сдал давно - а так испугался, видимо, что не получится. Но всё равно, все 4 года запрещал наш смелый главком даже отвечать на обстрелы - как бы х@ло не рассердился. А как выборы на носу, так патриотизм в нём начал расти и бурлить вдруг.(с)
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Останні 3 роки при Пороху інвестиції "б'ють рекорди"


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да. дураков среди инвесторов уже нет. петя сделал так что теперь не инвестор идет в Украину, а наоборот украинцы сами едут на заработки к потенциальному инвестору.
строить заводы в Украине уже не нужно)))
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Бутусов... зачем ты поддерживаешь старого проворовавшегося коррупционера - Пецю? Зачем ты портишь в глазах нормальных украинцев свою репутацию?
Пеця - старый разложившийся политический труп, сильно воняющий и вызывающий омерзение. Зачем ты, Бутусов, его облизываешь? Трупный яд опасен.
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какая борьба с коррупцией???? Порошенко 5 лет своих не сдает
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Сегодня президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста.
Указ Серджо Матарелла также предусматривает введение базового дохода для малообеспеченных. Об этом сообщает агентство ANSA. Изменения вступят в силу в апреле для частного сектора и в августе для госструктур.
Сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет. В правительстве считают, что чем раньше люди будут выходить на пенсию, тем больше будет открываться вакансий для безработных. Реформа позволит итальянцам выходить на пенсию в 62 года при условии, что у них к этому моменту будет достаточный трудовой стаж. Фактически это касается всех, кто начал работать раньше 29-ти лет и не имел больших перерывов в трудовой деятельности.
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"Президенту придётся вступить на поле на которое он до этого не вступал..." Хм, и что он будет делать на этом забытом поле укр.экономики и соц.защиты, после 5 лет опустошения? Искать коммуникации ? Нет уж, идите лесом ПОП
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На последние три пункта Пеца забил болт с самого начала,все застопорилось из за бешеной коррупции которую сам Пеца и возглавляет
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Бутусов рупор потроха. Поздно всрався твой потрох, это нужно было делать 4 года назад, а не безбожно обваровывать воюющую страну. Бутосов - деньги пахнут и даже смердят! Запомни!
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томос - я за! безвіз- я за! підищення рівня життя Українців - я за!
а ось і плата за все це , не забули? нагадую вам .... мої друзі лежать там.....

Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов - Цензор.НЕТ 297
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А бизнес свой будет опять обещать продать ?
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А хто обіцяє підвищити рівень життя так, що можна повірити?
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Реальные кандидаты в президенты это Зеленский (среди молодежи, и нужно ее мобилизовать, чтобы пришла на выборы) и Тимошенко (среди пенсионеров, которые точно придут голосовать).
Пецюня "робко прячет тело жирное в утесах" и надеется, что его не посадят. А его таки посядят, хоть Юля, хоть Зеля.
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Даю переклад - "Крав і буду красти, тільки набагато більше!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика, - Бутусов
 
 
 
 
 
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